เจ้าชายอับดุล มาทีน ทรงเผยพระรูปพระธิดาองค์แรก พร้อมประกาศพระนามไพเราะ

          เจ้าชายอับดุล มาทีน - พระชายา อนิชา อิซา คาเลบิก ทรงเผยพระรูปพระธิดาองค์แรก พร้อมประกาศพระนามไพเราะ พระธิดาพระองค์ใหม่แห่งราชวงศ์บรูไน

เจ้าชายอับดุล มาทีน - อนิชา อิซา คาเลบิก


          เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ราชวงศ์บรูไนได้ต้อนรับพระธิดาพระองค์ใหม่แห่งราชวงศ์บรูไน หลังจาก อนิชา อิซา คาเลบิก พระชายาแห่ง เจ้าชายอับดุล มาทีน พระราชโอรสในสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์ แห่งบรูไน ทรงให้กำเนิดพระธิดาพระองค์แรก 

เจ้าชายอับดุล มาทีน - อนิชา อิซา คาเลบิก

ภาพจาก Instagram tmski

          ล่าสุด (11 กุมภาพันธ์ 2569) เจ้าชายอับดุล มาทีน ทรงโพสต์อินสตาแกรมเผยพระรูปพระธิดาองค์แรก โดยมีพระชายาเคียงข้างพร้อมหน้าอย่างอบอุ่น โดยทรงเผยข้อความประกาศพระนามของพระธิดาอันไพเราะ พระนามว่า ซาห์รา มาเรียม โบลเกียห์ (Zahra Mariam Bolkiah) 

          ทั้งนี้ เจ้าชายอับดุล มาทีน ทรงแสดงความขอบคุณไปยังคณะบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล JPMC ที่ให้การดูแลอย่างดี รวมถึงทรงขอบคุณทุกคำอวยพรและความปรารถนาดีจากประชาชนที่ส่งมาในวาระอันเป็นมงคลนี้  

          พระชายาอนิชา ทรงมีพระประสูติกาลเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.50 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) โดยสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการยิงสลุตเฉลิมพระเกียรติจำนวน 17 นัด ในโอกาสต้อนรับสมาชิกใหม่แห่งราชวงศ์

เจ้าชายอับดุล มาทีน - อนิชา อิซา คาเลบิก
ภาพจาก Instagram tmski

เจ้าชายอับดุล มาทีน - อนิชา อิซา คาเลบิก
ภาพจาก Instagram tmski

เจ้าชายอับดุล มาทีน - อนิชา อิซา คาเลบิก
ภาพจาก Instagram tmski

เจ้าชายอับดุล มาทีน - อนิชา อิซา คาเลบิก
ภาพจาก Instagram tmski



เจ้าชายอับดุล มาทีน ทรงเผยพระรูปพระธิดาองค์แรก พร้อมประกาศพระนามไพเราะ อัปเดตล่าสุด 12 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 16:24:33 6,483 อ่าน
