เจ้าชายอับดุล มาทีน ทรงเผยพระรูปพระธิดาองค์แรก พร้อมประกาศพระนามไพเราะ

เจ้าชายอับดุล มาทีน - พระชายา อนิชา อิซา คาเลบิก ทรงเผยพระรูปพระธิดาองค์แรก พร้อมประกาศพระนามไพเราะ พระธิดาพระองค์ใหม่แห่งราชวงศ์บรูไน
ภาพจาก Instagram tmski
ทั้งนี้ เจ้าชายอับดุล มาทีน ทรงแสดงความขอบคุณไปยังคณะบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล JPMC ที่ให้การดูแลอย่างดี รวมถึงทรงขอบคุณทุกคำอวยพรและความปรารถนาดีจากประชาชนที่ส่งมาในวาระอันเป็นมงคลนี้
พระชายาอนิชา ทรงมีพระประสูติกาลเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.50 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) โดยสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการยิงสลุตเฉลิมพระเกียรติจำนวน 17 นัด ในโอกาสต้อนรับสมาชิกใหม่แห่งราชวงศ์
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ราชวงศ์บรูไนได้ต้อนรับพระธิดาพระองค์ใหม่แห่งราชวงศ์บรูไน หลังจาก อนิชา อิซา คาเลบิก พระชายาแห่ง เจ้าชายอับดุล มาทีน พระราชโอรสในสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์ แห่งบรูไน ทรงให้กำเนิดพระธิดาพระองค์แรก
ล่าสุด (11 กุมภาพันธ์ 2569) เจ้าชายอับดุล มาทีน ทรงโพสต์อินสตาแกรมเผยพระรูปพระธิดาองค์แรก โดยมีพระชายาเคียงข้างพร้อมหน้าอย่างอบอุ่น โดยทรงเผยข้อความประกาศพระนามของพระธิดาอันไพเราะ พระนามว่า ซาห์รา มาเรียม โบลเกียห์ (Zahra Mariam Bolkiah)
