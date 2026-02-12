HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สั่งอาหารมากิน เจอเส้นผมปริศนา ชาวเน็ตบอก สบายใจได้ แต่ใช่หรือ ?

          สั่งอาหารมากิน เจอเส้นผมปริศนา ชาวเน็ตบอก สบายใจได้ ใช่เส้นผมจริงหรือ คนแชร์เป็นร้อยเลย

ผมปริศนา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Supparat Thonkaew

          วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 เฟซบุ๊ก Supparat Thonkaew มีการโพสต์อาหารจานหนึ่ง มองเผิน ๆ ไม่มีอะไร แต่ถ้าเพ่งดูจะพบว่ามีเส้นสีดำติดอยู่ สงสัยว่ามันคือเส้นอะไร ใช่เส้นผมไหม

ผมปริศนา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Supparat Thonkaew

          ชาวเน็ตเห็นแล้วบอกว่า สบายใจได้ มันคือเส้นนั้นอย่างแน่นอน หรือไม่ก็แม่ค้าผมหยิกก็เป็นได้ ซึ่งโพสต์ดังกล่าวก็มีคนแชร์ไปแล้วกว่า 100 ครั้ง

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สั่งอาหารมากิน เจอเส้นผมปริศนา ชาวเน็ตบอก สบายใจได้ แต่ใช่หรือ ? โพสต์เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10:32:34 1,968 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 ณัฐธิดา เล็กอุดากร แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2568 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ กกต. ปฏิทินวันหยุด 2569 ชลบุรี เขต 1 calendar 2569 ผลเลือกตั้ง 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 วันวาเลนไทน์ 2569 ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย