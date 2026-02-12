สาวสั่งชุดสวยจากร้านดังออนไลน์ ได้ของแถมสุดสะพรึง ดูชัด ๆ ขนลุกซู่ ตัวอะไร !?

สาวโพสต์คลิป TikTok สั่งชุดสวยจากร้านดังออนไลน์ ได้ของแถมสุดสะพรึง ดูชัด ๆ ขนลุกซู่ กลายเป็นไวรัลทำผู้คนตกใจ หวั่นความปลอดภัยทางชีวภาพ
ภาพจาก TikTok @jayd.graham
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ News.com.au เผยเรื่องราวของหญิงสาวชาวนิวซีแลนด์รายหนึ่ง เมื่อไม่นานมานี้เธอได้สั่งชุดทางออนไลน์ จากแบรนด์เสื้อผ้าชื่อดังของออสเตรเลีย แต่เมื่อได้รับสินค้ากลับต้องเผชิญกับประสบการณ์สุดสยดสยอง เมื่อมี "ของแถม" ที่ไม่พึงประสงค์ติดมาด้วย เห็นแล้วรู้สึกสะพรึงจนถึงกับคลื่นไส้
เจย์ด เกรแฮม ได้โพสต์คลิปวิดีโอผ่านทาง TikTok @jayd.graham เผยว่า เธอได้สั่งซื้อชุดเดรสจากแบรนด์ Peppermayo มาทั้งหมด 3 ตัว หลังจากได้รับพัสดุมา เธอก็รีบแกะเปิดชุดแล้วนำมาลองสวมใส่ด้วยความตื่นเต้น ทว่าในขณะที่เธอลองไปได้ 2 ชุด เธอสังเกตเห็นว่าในถุงชุดที่ 3 มีเม็ดขาว ๆ เหมือนไข่ของตัวอะไรอยู่เต็มไปหมด เธอตกใจกรีดร้องและรีบโยนทิ้งไปข้างนอก
"ฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าข้างในมีอะไร มันดูเหมือนมดและอาจจะมีหนอนด้วย มันน่าขยะแขยงมาก มันทำให้ฉันคลื่นไส้" เกรแฮม กล่าว ต่อมา เธอได้ถ่ายซูมให้เห็นภาพใกล้ ๆ ที่น่าตกใจ โดยเธอได้บอกว่า "มันไม่ใช่แค่สินค้าชำรุด มันสกปรกและน่าขยะแขยงมาก ทั้งที่มันควรจะเป็นของใหม่แต่กลับมีสิ่งนี้"
ภาพจาก TikTok @jayd.graham
เกรแฮม เผยว่า ในตอนแรกเธอรีบติดต่อไปยังร้าน Peppermayo ทันที จากนั้นทางร้านได้ยื่นข้อเสนอมาให้เธอ 3 ทางเลือก ได้แก่ เครดิตส่วนลดในร้าน 50 เปอร์เซ็นต์ โดยเก็บสินค้าไว้, เปลี่ยนสินค้า หรือ คืนเงิน โดยขอให้ส่งชุดที่ปนเปื้อนกลับคืน แต่เธอไม่สามารถส่งชุดนี้กลับคืนได้ โดยอ้างถึงข้อกังวลด้านสุขอนามัย และความปลอดภัยทางชีวภาพ
ต่อมาทางแบรนด์ Peppermayo ได้ออกมาขอโทษและกล่าวว่า พวกเขากำลังตรวจสอบกับบริษัทขนส่งเพื่อหาข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้น จากนั้นก็ได้เจรจาหาข้อตกลงกับทางเกรแฮม จนในที่สุด ทางร้านได้ชดเชยด้วยการคืนเงินเต็มจำนวน และส่งสินค้าทดแทนให้ใหม่ทั้งหมด รวมถึงเครดิตในร้านค้ามูลค่า 100 ดอลลาร์ (ราว 3,000 บาท)
ภาพจาก TikTok @jayd.graham
กระทั่งต่อมา เกรแฮมได้อัปเดตเรื่องราวกล่าวว่า เธอได้ติดต่อไปยังหน่วยงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของนิวซีแลนด์เพื่อขอคำแนะนำ จากนั้นพัสดุดังกล่าวได้ถูกส่งไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ และได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นมดสายพันธุ์ออสเตรเลียที่มีอยู่แล้วในนิวซีแลนด์ ดังนั้นจึงไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในขณะนี้
"ฉันไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลย การพบแมลงที่มีชีวิตและไข่ในเสื้อผ้าใหม่เอี่ยม เป็นสิ่งที่ฉันไม่เคยคาดฝันมาก่อนในชีวิต" เกรแฮม กล่าว
ภาพจาก TikTok @jayd.graham
ขอบคุณข้อมูลจาก News.com.au