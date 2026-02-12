HILIGHT
กกต. แจ้งความ กลุ่มเฝ้าหีบชลบุรีเขต 1 บุกรุก-ขัดขวาง ด้านตัวแทนแถลงโต้อีกมุม

 
             กกต. ชลบุรี เขต 1 แจ้งความเอาผิดกลุ่มเฝ้าหีบข้อหาบุกรุก–ขัดขวางงานราชการ ด้านตัวแทนประชาชนโต้กลับ ท้าเปิด CCTV และให้เอาหลักฐานมาชนกัน 

ชลบุรี เขต 1 ระอุต่อ
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

             วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดชลบุรี เข้าแจ้งความร้องทุกข์ เพื่อให้ดำเนินคดีกับบุคคลจำนวน 2 ราย ภายหลังเกิดเหตุบุกรุกและขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ระหว่างกระบวนการรับมอบและยุบรวมหีบเลือกตั้ง

             สืบเนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดชลบุรี ได้มีประกาศกำหนดให้สนามแบดมินตันเทศบาลเมืองชลบุรี เป็นสถานที่รวมคะแนนการเลือกตั้ง รับมอบหีบเลือกตั้งภายหลังปิดการลงคะแนน และดำเนินการยุบรวมหีบเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 เวลาประมาณ 19.00 น. ปรากฏว่ามีกลุ่มบุคคลร่วมกันบุกรุกและขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีหน้าที่รับหีบเลือกตั้งจากหน่วยเลือกตั้ง เพื่อนำไปยุบรวมพร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง

ชลบุรี เขต 1 ระอุต่อ
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

             รายงานระบุว่า กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ร่วมกันนำใบรวมคะแนนดิบของหน่วยเลือกตั้งที่ 15 เทศบาลเมืองแสนสุข ออกจากความครอบครองของทางราชการ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งที่ได้รับ และไม่สามารถส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์ รวมถึงต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง ให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี ได้ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566

             ทั้งนี้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดชลบุรี ได้แจ้งความดำเนินคดีกับ

             1. นางสาวมนัสนนัทน์ กรเกษม (เจ๊ตอง)

             2. นางสาวกนกวรรณ สร้อยสม (เฟิร์น)

             ในความผิดฐานบุกรุกขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเอาไปเสียซึ่งเอกสารของผู้อื่น อันน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน โดยกระบวนการทางกฎหมายจะเป็นไปตามขั้นตอนต่อไป

ชลบุรี เขต 1 ระอุต่อ
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

ชลบุรี เขต 1 ระอุต่อ
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้


ตัวแทนเฝ้าหีบ ชลบุรี เขต 1 โต้ กกต. ท้าเปิดหลักฐาน


             ขณะที่ตัวแทนประชาชน 6 คน แถลงโต้การชี้แจงของ กกต. กลาง ระบุว่า ที่ กกต. อ้างว่าหีบบัตรเลือกตั้งมีวงจรปิดและมีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างดี แต่พอเดินทางไปที่อำเภอ กลับไม่พบหีบบัตรเลือกตั้งตามที่กล่าวไว้ จึงติดตามไปที่สนามแบดมินตัน และพบว่าหีบบัตรเลือกตั้งอยู่บนรถจริง แต่ยังไม่ได้มีการปิดซีลใด ๆ ซึ่งสื่อมวลชนเป็นพยานในเรื่องนี้ได้ นอกจากนี้พบว่าที่หีบก็ไม่มีลายเซ็นกำกับตามขั้นตอนที่ควรจะเป็น

             หนึ่งในตัวแทน 6 คนยืนยันว่า ได้ถ่ายภาพใบขีดคะแนนหน้าหน่วยเลือกตั้งไว้ในขณะนับคะแนน และพบว่าลายเซ็นรายละเอียดตรงกับเอกสารที่พบในกองขยะ ซึ่งถูกพบตั้งแต่ก่อนจะยกหีบบัตรลงจากรถ จึงเรียกร้องให้ "เอาหลักฐานมาชนกัน" โดยเฉพาะภาพจากกล้องวงจรปิดว่า มีใครนำเอกสารเข้าไปวางไว้ก่อนหรือไม่

             ส่วนประเด็นการเปิดหีบบัตรในวันนั้น ไม่ได้มีเจตนาทำลาย แต่เป็นการสาธิตให้เห็นว่าหีบบัตรสามารถง้างเปิดได้ โดยที่ไม่ได้ถูกซีลมิดชิด และไม่มีใครเข้าไปแตะต้องเอกสารภายใน ทุกการกระทำถูกบันทึกด้วยกล้องไลฟ์ต่อหน้าประชาชน



ขอบคุณข้อมูลจาก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว, เรื่องเล่าเช้านี้
 
กกต. แจ้งความ กลุ่มเฝ้าหีบชลบุรีเขต 1 บุกรุก-ขัดขวาง ด้านตัวแทนแถลงโต้อีกมุม โพสต์เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2569
