  1. Kapook Hilight
    2. >

Thailand Social Awards ครั้งที่ 14 เปิดรายชื่อผู้เข้าชิงกว่า 300 รางวัล สะท้อนพลังแบรนด์และครีเอเตอร์ไทย

          Thailand Social Awards ครั้งที่ 14 เปิดโผรายชื่อผู้เข้าชิงแบรนด์ และครีเอเตอร์รวมกว่า 300 รางวัล พร้อมยกระดับมาตรฐานวงการโซเชียลมีเดียไทย
          บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเทคโนโลยีผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ประกาศความพร้อมการจัดงาน Thailand Social Awards ครั้งที่ 14 ร่วมกับ ICONSIAM มอบรางวัลเพื่อเชิดชูผู้ใช้โซเชียลมีเดียยอดเยี่ยมในสาขาต่าง ๆ กว่า 300 รางวัล ! 
Thailand Social Awards ครั้งที่ 14

Thailand Social Awards ครั้งที่ 14

          ตลอดระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา Thailand Social Awards ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการการใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการมอบรางวัลให้แก่แบรนด์และครีเอเตอร์ที่ทำผลงานได้มีประสิทธิภาพทั้งด้านการผลิตเนื้อหา และความเหมาะสมทางด้านจริยธรรม เพื่อตอกย้ำบทบาทสำคัญของวงการโซเชียลที่เป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และในปีนี้ถือเป็นก้าวสำคัญกับการปรับเกณฑ์ตัดสินให้เหมาะกับความเปลี่ยนแปลงของโซเชียล โดยได้มีคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญหลากหลายแวดวง โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

1. คณะที่ปรึกษาด้านการเกณฑ์การวัดผล (Performance Mentor) จำนวน 9 ท่าน

  1. คุณกิตติพัฒน์ มหพันธ์ Managing Director บริษัท BUZZPURR Agency
  2. คุณขจร เจียรนัยพานิชย์ Managing Director บริษัท The Zero Publishing
  3. คุณพงษ์ปิติ ผาสุขยืด ผู้ก่อตั้งเพจ AD ADDICT
  4. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา อัครจันทโชติ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  5. คุณมัณฑิตา จินดา Managing Director and Founder ดิจิทัล ทิปส์ อคาเดมี
  6. คุณสโรจ เลาหศิริ ผู้ก่อตั้ง The Strategist และรองนายกสมาคมเทคโนโลยีเพื่อการตลาดแห่งประเทศไทย
  7. คุณสิทธินันท์ พลวิสุทธิ์ศักดิ์ CEO บริษัท Content Shifu
  8. คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล Co-founder & Director of Planning and Ideas บริษัท BrandBaker และ Vice President of Digital Marketing & Technology สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
  9. ศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. คณะที่ปรึกษาพิเศษ (Special Mentor) จำนวน 13 ท่าน

  1. คุณกรอบแก้ว ปันยารชุน ที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์ภาพลักษณ์เเละการสื่อสาร
  2. คุณก้าวโรจน์ สุตาภักดี Senior Leader TNN Digital Media & AI
  3. คุณฉวีวรรณ คงโชคสมัย Managing Director บริษัท RGB72 และ CREATIVE TALK
  4. คุณชลากรณ์ ปัญญาโฉม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานดิจิทัล บริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
  5. คุณแซม ตันสกุล CEO บริษัท The Capital T
  6. คุณณธิดา รัฐธนาวุฒิ CEO and Founder บริษัท Marketing Oops!
  7. คุณพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด
  8. คุณมยุรี อรุณวรานนท์ CEO บริษัท GEPP Sa-Ard
  9. คุณสิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม CEO and Founder บริษัท RGB72 และ CREATIVE TALK
  10. คุณหรรษา วงศ์สิริพิทักษ์ Head of Marketing – The 1, Central Group
  11. ดร.วิรัลพัชร เวธทาวริทธิ์ธร Vice-President, Academic Affair- Lawyers Council Under the Royal Patronage
  12. ผศ.ดร.สกุลศรี ศรีสารคาม รองคณบดีด้านวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  13. ดร.ปิยะ เกิดลาภ Founder and Managing Director บริษัท PXP Sustainability.

3. คณะกรรมการด้านจริยธรรม (Ethics Committee) จำนวน 7 ท่าน

  1. คุณแดน ศรมณี (Head of Ethics Committee) Brandologist and Founder บริษัท Brandology Thailand
  2. คุณกิตติพัฒน์ มหพันธ์ Managing Director บริษัท BUZZPURR Agency
  3. คุณขจร เจียรนัยพานิชย์ Managing Director บริษัท The Zero Publishing
  4. คุณชวภณ คารมภ์ Director of Business Development of Future Trends (Media & Event) บริษัท LIKEME Media
  5. คุณสโรจ เลาหศิริ ผู้ก่อตั้ง The Strategist และรองนายกสมาคมเทคโนโลยีเพื่อการตลาดแห่งประเทศไทย
  6. คุณอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ ผู้ดำเนินรายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ช่อง 9 MCOT HD 30
  7. ศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          เกณฑ์การวัดผลผู้ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดียในครั้งนี้ โดยใช้ Social Metric เป็นเกณฑ์การวัดประสิทธิภาพการสื่อสารบนโซเซียลมีเดีย ที่ใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินการมอบรางวัลในงาน Thailand Social Awards โดยทำการเก็บข้อมูลทางสถิติ จากโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มหลัก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2568 นำมาคำนวณวัดประสิทธิภาพโดยใช้ปัจจัยทั้งในเชิงปริมาณ (Quantity) และเชิงคุณภาพ (Quality) เพื่อให้ได้ค่าชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสารบนโซเชียลมีเดีย (Social Metric Score) ทั้งนี้ การให้น้ำหนัก (Weighted) ในแต่ละปัจจัย จะถูกนำมาพิจารณาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ รวมถึงมีการปรับตามพฤติกรรมการใช้งานโซเชียลมีเดียของคนไทยทุกปี เพื่อให้ได้มาซึ่งการวัดผลที่สมบูรณ์และครอบคลุมอย่างแท้จริง 
Thailand Social Awards ครั้งที่ 14

คุณกล้า ตั้งสุวรรณ Chief Executive Officer บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด

เกณฑ์การตัดสิน (Criteria) แบ่งเป็น 8 กลุ่มรางวัล ดังนี้

  • Best Brand Performance on Social Media ใช้เกณฑ์ Social Metric for Brand
  • Outstanding Sustainability Brand Performance on Social Media ใช้เกณฑ์ Social Metric for Sustainability
  • Best Content Performance on Social Media ใช้เกณฑ์ Social Metric for Content
  • Best Creator Performance on Social Media ใช้เกณฑ์ Social Metric for Creator
  • Best Entertainment Figures Performance on Social Media ใช้เกณฑ์ Social Metric for Entertainment Figures
  • Best Performance on Platforms ใช้เกณฑ์ตัดสินโดยแพลตฟอร์มสำหรับแบรนด์หรือครีเอเตอร์ที่ทำผลงานได้โดดเด่นบนแพลตฟอร์มนั้น ๆ 
  • Rising Creator Performance on Social Media ใช้เกณฑ์การตัดสินสำหรับครีเอเตอร์ที่มีอัตราการเติบโตสูง
  • Special Award รางวัลที่มอบให้แก่บุคคลหรือคณะบุคคลที่ใช้โซเชียลมีเดียสร้างสรรค์สังคมได้อย่างโดดเด่น
          รายละเอียดเกณฑ์การตัดสินเพิ่มเติม : thailandsocialawards.com
          Thailand Social Awards ครั้งที่ 14 ประกาศรายชื่อผู้เข้าชิง 4 กลุ่ม จากทั้งหมด 8 กลุ่มรางวัล โดยเรียงลำดับชื่อผู้เข้าชิงตามตัวอักษร ดังนี้

รายชื่อผู้เข้าชิงกลุ่มรางวัล Best Brand Performance on Social Media จำนวน 36 สาขา

Thailand Social Awards ครั้งที่ 14

          1.1 Automotive (กลุ่มธุรกิจรถยนต์และรถจักรยานยนต์) ได้แก่

  • Honda Motorcycle Thailand
  • Honda Thailand
  • ISUZU
  • Mitsubishi Motors Thailand
  • Toyota Motor Thailand
          1.2 Bank (กลุ่มธุรกิจธนาคาร) ได้แก่
  • GSB
  • Kbank
  • Krungsri Card
  • Krungthai
  • SCB
          1.3 Beverage (กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่ม(Non-Al & Alcohol)) ได้แก่
  • Coca-Cola
  • Dutch Mill
  • NESCAFÉ
  • Nestlé Pure Life Thailand
  • Pepsithai
          1.4 Broadcasting (กลุ่มธุรกิจวิทยุและโทรทัศน์ภายใต้การกำกับดูแลของ กสทช.) ได้แก่
  • 3 HD
  • Amarin TV
  • Ch7HD
  • ONE31
  • ThairathTV
          1.5 Cafe and Dessert (กลุ่มธุรกิจร้านกาแฟและขนม) ได้แก่
  • Butterbear
  • Cafe' Amazon
  • SOURI
  • Starbucks Thailand
  • Swensen's
          1.6 Construction Material (กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง) ได้แก่
  • DOS Life
  • Jorakay
  • Nippon Paint
  • SCG
  • TOA

          1.7 Consumer Electronics (กลุ่มธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน) ได้แก่

  • Coway Thailand
  • Haier
  • JisuLife
  • Lesasha
  • Sony
          1.8 Cosmetics (กลุ่มธุรกิจเครื่องสำอาง) ได้แก่
  • 4U2 Cosmetics
  • CHAT Cosmetics
  • L'oréal Paris
  • Maybelline New York
  • Srichand
          1.9 Credit Card (กลุ่มธุรกิจบัตรเครดิตภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย) ได้แก่
  • Central The 1 Credit Card
  • Kbank Credit Card
  • Krungsri Credit Card
  • Krungsri First Choice
  • KTC
          1.10 Delivery (กลุ่มธุรกิจขนส่งอาหารและบริการเรียกรถ) ได้แก่
  • Bolt
  • Grab
  • Line Man
  • Robinhood Delivery
  • ShopeeFood TH
          1.11 Food & Snacks (กลุ่มธุรกิจอาหารพร้อมทานและขนมขบเคี้ยว) ได้แก่
  • CP
  • MAMA
  • Nestlé Ice Cream TH
  • Procoro
  • Sunsu
          1.12 Gas Station and EV Charging Station (กลุ่มสถานีบริการน้ำมันและสถานีชาร์จรถไฟฟ้า) ได้แก่
  • Bangchak
  • Caltex Thailand
  • PT Station
  • PTT Station
  • Shell
          1.13 Gold & Jewelry (กลุ่มธุรกิจห้างทองและอัญมณี) ได้แก่
  • Aurora Gold and Jewelry
  • Pandora
  • Ravipa
  • ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
  • ฮั่ว เซ่ง เฮง

          1.14 Home & Decoration (กลุ่มธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน) ได้แก่

  • HomePro
  • IKEA
  • Index Living Mall
  • บุญถาวร
  • ไทวัสดุ
          1.15​​​ Hospital (กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน) ได้แก่
  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • โรงพยาบาลกรุงเทพ
  • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
  • โรงพยาบาลพญาไท
  • โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          1.16 Hotel (กลุ่มธุรกิจโรงแรม) ได้แก่
  • Dusit Thani Bangkok
  • InterContinental Bangkok
  • InterContinental Huahin
  • Sri panwa
  • บ้านไร่ ไออรุณ
          1.17 Hypermarket & Supermarket (กลุ่มธุรกิจไฮเปอร์มาเกตและซูเปอร์มาเกต) ได้แก่
  • Big C
  • CJ MORE
  • Lotus's
  • Makro
  • Tops Thailand
          1.18 Insurance & Assurance (กลุ่มธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย) ได้แก่
  • AIA
  • FWD Thailand
  • Krungthai-AXA Life
  • Muang Thai Life
  • Thai Life Insurance
          1.19 Leasing (กลุ่มธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย) ได้แก่
  • กรุงศรี ออโต้
  • ศรีสวัสดิ์
  • เงินไชโย
  • เงินติดล้อ
  • เงินเทอร์โบ
          1.20 Logistics (กลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าและพัสดุ) ได้แก่
  • Flash Express
  • J&T Express
  • KEX
  • Lalamove
  • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

          1.21 Marketplace & E-Commerce Platform (กลุ่มธุรกิจแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์) ได้แก่

  • Konvy
  • Lazada
  • NocNoc
  • Shopee
  • TikTok Shop
           1.22 Mass transit & Transportation (กลุ่มธุรกิจขนส่งสาธารณะ) ได้แก่
  • AirAsia
  • RED Line SRTET
  • Thai Airways
  • การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
  • รถไฟฟ้าบีทีเอส บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
          1.23 Mobile (กล่มธุุรกิจมือถือ) ได้แก่
  • Apple
  • OPPO
  • Samsung
  • vivo
  • Xiaomi Thailand
          1.24 Mom & Baby (กลุ่มธุรกิจสินค้าและบริการสำหรับแม่และเด็ก) ได้แก่
  • Babi Mild
  • D-nee
  • Enfa
  • MamyPoko
  • S26
          1.25 Out of Home Entertainment (กลุ่มธุรกิจศูนย์การประชุม ศูนย์จัดการแสดงสินค้า และนันทนาการ) ได้แก่
  • MAJOR IMAX Thailand
  • IMPACT Arena
  • Lumpinee Boxing Stadium
  • Major Group
  • SF Cinema
          1.26 Personal Care (กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ดูแลและทำความสะอาดกาย) ได้แก่
  • NIVEA
  • Oriental Princess
  • Pantene Thailand
  • Sunsilk
  • Vaseline
          1.27 Personal Loan (กลุ่มธุรกิจผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่ใช่ธนาคารภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย) ได้แก่
  • FINNIX
  • LINE BK
  • MoneyThunder
  • Promise
  • Umay+
          1.28 Residential Real Estate (กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบที่พักอาศัย) ได้แก่
  • AP Thai
  • AssetWise
  • SANSIRI
  • SC ASSET
  • Supalai
          1.29 Restaurant (กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร) ได้แก่
  • Bonchon Chicken Thailand
  • HOTPOT MAN
  • KFC Thailand
  • McDonald's
  • สุกี้ตี๋น้อย
          1.30 Shopping Center & Department Store (กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า) ได้แก่
  • centralwOrld
  • Central Pattana
  • ICONSIAM
  • Siam Paragon
  • The Mall Group
          1.31 Skincare (กลุ่มธุรกิจดูแลผิวหน้าและเวชสำอาง) ได้แก่
  • CeraVe
  • Eucerin
  • EVE'S
  • Garnier
  • Jula's Herb
          1.32 Streaming Platform (กลุ่มธุรกิจแพลตฟอร์มเพื่อความบันเทิงออนไลน์) ได้แก่
  • 3Plus
  • iQIYI
  • NETFLIX
  • oneD
  • WeTV Thailand
          1.33 Telecommunication (กลุ่มธุรกิจผู้ให้บริการสัญญาณมือถือและอินเทอร์เน็ต) ได้แก่
  • AIS
  • AIS 3BB Fibre3
  • dtac
  • True5G
  • TrueOnline
          1.34 Promotion and Support Agency (หน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุน) ได้แก่
  • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
  • กรมประชาสัมพันธ์
  • กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
  • สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
  • สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)
          1.35 Public Service (หน่วยงานบริการ) ได้แก่
  • การไฟฟ้านครหลวง
  • กรมอุตุนิยมวิทยา
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
  • เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
          1.36 Strategy and Policy (หน่วยงานยุทธศาตร์และนโยบาย) ได้แก่
  • กรุงเทพมหานคร
  • กระทรวงการต่างประเทศ
  • กระทรวงกลาโหม
  • กระทรวงสาธารณสุข
  • กระทรวงวัฒนธรรม

รายชื่อผู้เข้าชิงกลุ่มรางวัล Best Content Performance on Social Media จำนวน 7 สาขา

Thailand Social Awards ครั้งที่ 14

          2.1 Movie (ภาพยนตร์ไทย) ได้แก่
  • คายอ้อ ลบหลู่ ศรัทธา อาถรรพ์
  • ซองแดงแต่งผี
  • ธี่หยด 3
  • เดอะ สโตน พระแท้ คนเก๊
  • เสือ
          2.2 News Program (รายการข่าว) ได้แก่
  • ONE บันเทิง
  • ข่าวเวิร์คพอยท์
  • ทุบโต๊ะข่าว
  • ไทยรัฐ นิวส์โชว์
  • เรื่องเล่าเช้านี้
          2.3 Series (ละครไทย) ได้แก่
  • ข้ามฟ้าเคียงเธอ
  • คุณพี่เจ้าขา ดิฉันเป็นห่านมิใช่หงส์
  • สงคราม ส่งด่วน
  • เขมจิราต้องรอด
  • เพียงเธอ
          2.4 Talk & Conversational Online Program (รายการออนไลน์กลุ่มรายการสัมภาษณ์) ได้แก่ 
  • BUFF TALK
  • GMMTV LIVE HOUSE
  • Katanyu Tonight
  • THE GHOST RADIO
  • ริมเบียงPodcast
          2.5 Talk & Conversational TV Program (รายการทีวีกลุ่มรายการสัมภาษณ์) ได้แก่
  • 3 แซ่บ
  • คุยแซ่บ Show
  • ถก ไม่ เถียง
  • แฉ
  • โหนกระแส
          2.6 Variety & Online Game Show Program (รายการออนไลน์กลุ่มเกมโชว์และวาไรตี้) ได้แก่
  • OHANA บ้าพลัง
  • ละครKOOLน่ะทำ
  • เท่งโหน่งมาละจ้า
  • เมมเต็ม SS2
  • เฮ็ดอย่างเซียนหรั่ง
          2.7 Variety & TV Game Show Program (รายการทีวีกลุ่มเกมโชว์และวาไรตี้) ได้แก่
  • CHUANG ASIA Season 2
  • SUPER10
  • The Face Thailand Season 6
  • ดีที่สุดของ ดวลเพลงชิงทุน
  • ร้องข้ามกำแพง

รายชื่อผู้เข้าชิงกลุ่มรางวัล Best Entertainment Figures Performance on Social Media 10 สาขา

Thailand Social Awards ครั้งที่ 14

          3.1 Actor (นักแสดงชาย) ได้แก่
  • นุนิว ชวรินทร์
  • น้ำปิง นภัสกร
  • ปอนด์ ณราวิชญ์
  • เก่ง หฤษฎ์
  • แซนต้า พงศภัค
          3.2 Actress (นักแสดงหญิง) ได้แก่
  • ชาล็อต ออสติน
  • อิงฟ้า วราหะ
  • หลิงหลิง คอง
  • ออม กรณ์นภัส
  • เบ็คกี้ รีเบคก้า
          3.3 Boy Band (ศิลปินกลุ่มชาย) ได้แก่
  • BUS because of you i shine
  • DICE
  • LYKN
  • PERSES
  • PROXIE
          3.4 Girl Group (ศิลปินกลุ่มหญิง) ได้แก่
  • 4EVE
  • BNK48
  • CGM48
  • Felizz
  • PiXXiE
          3.5 Mascot (มาสคอต) ได้แก่
  • Butterbear
  • DOMIIA
  • PERMPOON
  • POLCASAN
  • NEONA
          3.6  MC & Host (พิธีกร) ได้แก่
  • ป๋อมแป๋ม นิติ
  • หนุ่ม กรรชัย
  • วู้ดดี้ มิลินทจินดา
  • แพท ณปภา
  • โอ๊ต ปราโมทย์
          3.7 Music Band (วงดนตรี) ได้แก่
  • bodyslam
  • Cocktail
  • POTATO
  • TATTOO COLOUR 
  • Three Man Down
          3.8 News Reporter (ผู้ประกาศข่าว) ได้แก่
  • กิตติ สิงหาปัด
  • สรยุทธ สุทัศนะจินดา
  • สุทธิชัย หยุ่น
  • พุทธ อภิวรรณ
  • อนุวัต เฟื่องทองแดง
          3.9 Solo Female Artist (ศิลปินหญิงเดี่ยว) ได้แก่
  • Badmixy
  • Bowkylion
  • Ink Waruntorn
  • จ๊ะ นงผณี
  • ต่าย อรทัย
          3.10 Solo Male Artist (ศิลปินชายเดี่ยว) ได้แก่
  • ก้อง ห้วยไร่
  • ต้าห์อู๋ พิทยา
  • บิวกิ้น พุฒิพงศ์
  • เจฟ ซาเตอร์
  • แบมแบม กันต์พิมุกต์

รายชื่อผู้เข้าชิงกลุ่มรางวัล Best Creator Performance on Social Media 14 สาขา

Thailand Social Awards ครั้งที่ 14

          4.1 Art & Design (งานวาดและการออกแบบ) ได้แก่
  • Lowcostcosplay
  • Sundae Kids
  • คนอะไรเป็นแฟนหมี
  • คิ้วต่ำ
  • นัดเป็ด
          4.2 Athlete (นักกีฬา) ได้แก่
  • ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย
  • บัวขาว บัญชาเมฆ
  • รถถัง จิตรเมืองนนท์
  • รัชนก อินทนนท์
  • ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา
          4.3 Beauty & Fashion (ความงาม และแฟชั่น) ได้แก่
  • Gamgy makeup
  • Nune noppaluck
  • Soundtiss
  • Superthankky
  • สะบัดแปรง
          4.4 Cooking & Chef (การทำอาหาร) ได้แก่
  • กับข้าวกับปลาโอ Plaocooking
  • ดำกับบิ๋ม
  • ทำกินเอง
  • อินกำลังอิน
  • เชฟกะปอม
          4.5 Family (ครอบครัว) ได้แก่
  • Beam-Oil Family
  • Guy Haru Family
  • Little Monster
  • plenakorn
  • CHANNEL
  • sol and mone
          4.6 Food & Dining (รีวิวอาหารและร้านอาหาร) ได้แก่
  • BANKII
  • KP ตะลอนแหลก
  • Mawinfinferrr
  • ดมข้าว
  • ชีวิตติดรีวิว
          4.7 Gadget & Technology (อุปกรณ์เทคโนโลยีและนวัตกรรม) ได้แก่
  • 9arm
  • Ceemeagain
  • DroidSans
  • Extreme IT
  • iMod
          4.8 Health & Fitness (การดูแลสุขภาพและการออกกำลังกาย) ได้แก่
  • Be fit with Jess
  • Fit Kab Dao
  • Forcejun
  • SquatCouple
  • vj ja
          4.9 Investment & Personal Finance (การเงินและการลงทุน) ได้แก่
  • GUNRATA
  • Money Buffalo
  • ถามอีก กับอิก Tam-Eig
  • ทันโลกกับ Trader KP
  • ลงทุนแมน
          4.10 Knowledge & Education (ความรู้และการศึกษา) ได้แก่
  • KornKT
  • Kru Whan : English on Air
  • Perfect English กับครูพี่แอน
  • SaySci :: เซย์ไซน์
  • Tang Makkaporn
          4.11 Pets & Animals (สัตว์และสัตว์เลี้ยง) ได้แก่
  • Japan and friends
  • ข้าวจ้าว หมากวนตีน
  • ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง
  • หมอโบว์ รักษาช้าง
  • ไข่ขาวลูกแมร๊
          4.12 Sports (กีฬา) ได้แก่
  • Geno The Snack
  • NRsportsRadio
  • ขอบสนาม
  • บอ.บู๋
  • วาทะ ลูกหนัง
          4.13 Sustainability (ความยั่งยืน) ได้แก่
  • Environman
  • Go Green girls
  • Konggreengreen
  • Wannasingh Prasertkul
  • น้องเจนทำฟาร์ม
          4.14 Travel (การท่องเที่ยว) ได้แก่
  • Bivoyage
  • Cullen HateBerry
  • Go Went Go
  • Pigkaploy
  • TripTH ทริปไทยแลนด์
          ทั้งนี้ งานประกาศรางวัล Thailand Social Awards ครั้งที่ 14 จะถูกจัดขึ้นในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ICONSIAM HALL, ICONSIAM โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามรับชม Facebook Live ผ่านช่องทาง เฟซบุ๊ก Thailand Social Awards และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ thailandsocialawards.com
          #ThailandSocialAwards #TSA14
