Thailand Social Awards ครั้งที่ 14 เปิดโผรายชื่อผู้เข้าชิงแบรนด์ และครีเอเตอร์รวมกว่า 300 รางวัล พร้อมยกระดับมาตรฐานวงการโซเชียลมีเดียไทย
บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเทคโนโลยีผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ประกาศความพร้อมการจัดงาน Thailand Social Awards ครั้งที่ 14 ร่วมกับ ICONSIAM มอบรางวัลเพื่อเชิดชูผู้ใช้โซเชียลมีเดียยอดเยี่ยมในสาขาต่าง ๆ กว่า 300 รางวัล !
Thailand Social Awards ครั้งที่ 14
ตลอดระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา Thailand Social Awards ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการการใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการมอบรางวัลให้แก่แบรนด์และครีเอเตอร์ที่ทำผลงานได้มีประสิทธิภาพทั้งด้านการผลิตเนื้อหา และความเหมาะสมทางด้านจริยธรรม เพื่อตอกย้ำบทบาทสำคัญของวงการโซเชียลที่เป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และในปีนี้ถือเป็นก้าวสำคัญกับการปรับเกณฑ์ตัดสินให้เหมาะกับความเปลี่ยนแปลงของโซเชียล โดยได้มีคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญหลากหลายแวดวง โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1. คณะที่ปรึกษาด้านการเกณฑ์การวัดผล (Performance Mentor) จำนวน 9 ท่าน
- คุณกิตติพัฒน์ มหพันธ์ Managing Director บริษัท BUZZPURR Agency
- คุณขจร เจียรนัยพานิชย์ Managing Director บริษัท The Zero Publishing
- คุณพงษ์ปิติ ผาสุขยืด ผู้ก่อตั้งเพจ AD ADDICT
- รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา อัครจันทโชติ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คุณมัณฑิตา จินดา Managing Director and Founder ดิจิทัล ทิปส์ อคาเดมี
- คุณสโรจ เลาหศิริ ผู้ก่อตั้ง The Strategist และรองนายกสมาคมเทคโนโลยีเพื่อการตลาดแห่งประเทศไทย
- คุณสิทธินันท์ พลวิสุทธิ์ศักดิ์ CEO บริษัท Content Shifu
- คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล Co-founder & Director of Planning and Ideas บริษัท BrandBaker และ Vice President of Digital Marketing & Technology สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
- ศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. คณะที่ปรึกษาพิเศษ (Special Mentor) จำนวน 13 ท่าน
- คุณกรอบแก้ว ปันยารชุน ที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์ภาพลักษณ์เเละการสื่อสาร
- คุณก้าวโรจน์ สุตาภักดี Senior Leader TNN Digital Media & AI
- คุณฉวีวรรณ คงโชคสมัย Managing Director บริษัท RGB72 และ CREATIVE TALK
- คุณชลากรณ์ ปัญญาโฉม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานดิจิทัล บริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
- คุณแซม ตันสกุล CEO บริษัท The Capital T
- คุณณธิดา รัฐธนาวุฒิ CEO and Founder บริษัท Marketing Oops!
- คุณพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด
- คุณมยุรี อรุณวรานนท์ CEO บริษัท GEPP Sa-Ard
- คุณสิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม CEO and Founder บริษัท RGB72 และ CREATIVE TALK
- คุณหรรษา วงศ์สิริพิทักษ์ Head of Marketing – The 1, Central Group
- ดร.วิรัลพัชร เวธทาวริทธิ์ธร Vice-President, Academic Affair- Lawyers Council Under the Royal Patronage
- ผศ.ดร.สกุลศรี ศรีสารคาม รองคณบดีด้านวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ดร.ปิยะ เกิดลาภ Founder and Managing Director บริษัท PXP Sustainability.
3. คณะกรรมการด้านจริยธรรม (Ethics Committee) จำนวน 7 ท่าน
- คุณแดน ศรมณี (Head of Ethics Committee) Brandologist and Founder บริษัท Brandology Thailand
- คุณกิตติพัฒน์ มหพันธ์ Managing Director บริษัท BUZZPURR Agency
- คุณขจร เจียรนัยพานิชย์ Managing Director บริษัท The Zero Publishing
- คุณชวภณ คารมภ์ Director of Business Development of Future Trends (Media & Event) บริษัท LIKEME Media
- คุณสโรจ เลาหศิริ ผู้ก่อตั้ง The Strategist และรองนายกสมาคมเทคโนโลยีเพื่อการตลาดแห่งประเทศไทย
- คุณอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ ผู้ดำเนินรายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ช่อง 9 MCOT HD 30
- ศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เกณฑ์การวัดผลผู้ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดียในครั้งนี้ โดยใช้ Social Metric เป็นเกณฑ์การวัดประสิทธิภาพการสื่อสารบนโซเซียลมีเดีย ที่ใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินการมอบรางวัลในงาน Thailand Social Awards โดยทำการเก็บข้อมูลทางสถิติ จากโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มหลัก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2568 นำมาคำนวณวัดประสิทธิภาพโดยใช้ปัจจัยทั้งในเชิงปริมาณ (Quantity) และเชิงคุณภาพ (Quality) เพื่อให้ได้ค่าชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสารบนโซเชียลมีเดีย (Social Metric Score) ทั้งนี้ การให้น้ำหนัก (Weighted) ในแต่ละปัจจัย จะถูกนำมาพิจารณาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ รวมถึงมีการปรับตามพฤติกรรมการใช้งานโซเชียลมีเดียของคนไทยทุกปี เพื่อให้ได้มาซึ่งการวัดผลที่สมบูรณ์และครอบคลุมอย่างแท้จริง
เกณฑ์การตัดสิน (Criteria) แบ่งเป็น 8 กลุ่มรางวัล ดังนี้
- Best Brand Performance on Social Media ใช้เกณฑ์ Social Metric for Brand
- Outstanding Sustainability Brand Performance on Social Media ใช้เกณฑ์ Social Metric for Sustainability
- Best Content Performance on Social Media ใช้เกณฑ์ Social Metric for Content
- Best Creator Performance on Social Media ใช้เกณฑ์ Social Metric for Creator
- Best Entertainment Figures Performance on Social Media ใช้เกณฑ์ Social Metric for Entertainment Figures
- Best Performance on Platforms ใช้เกณฑ์ตัดสินโดยแพลตฟอร์มสำหรับแบรนด์หรือครีเอเตอร์ที่ทำผลงานได้โดดเด่นบนแพลตฟอร์มนั้น ๆ
- Rising Creator Performance on Social Media ใช้เกณฑ์การตัดสินสำหรับครีเอเตอร์ที่มีอัตราการเติบโตสูง
- Special Award รางวัลที่มอบให้แก่บุคคลหรือคณะบุคคลที่ใช้โซเชียลมีเดียสร้างสรรค์สังคมได้อย่างโดดเด่น
รายละเอียดเกณฑ์การตัดสินเพิ่มเติม : thailandsocialawards.com
Thailand Social Awards ครั้งที่ 14 ประกาศรายชื่อผู้เข้าชิง 4 กลุ่ม จากทั้งหมด 8 กลุ่มรางวัล โดยเรียงลำดับชื่อผู้เข้าชิงตามตัวอักษร ดังนี้
รายชื่อผู้เข้าชิงกลุ่มรางวัล Best Brand Performance on Social Media จำนวน 36 สาขา
1.1 Automotive (กลุ่มธุรกิจรถยนต์และรถจักรยานยนต์) ได้แก่
- Honda Motorcycle Thailand
- Honda Thailand
- ISUZU
- Mitsubishi Motors Thailand
- Toyota Motor Thailand
1.2 Bank (กลุ่มธุรกิจธนาคาร) ได้แก่
- GSB
- Kbank
- Krungsri Card
- Krungthai
- SCB
1.3 Beverage (กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่ม(Non-Al & Alcohol)) ได้แก่
- Coca-Cola
- Dutch Mill
- NESCAFÉ
- Nestlé Pure Life Thailand
- Pepsithai
1.4 Broadcasting (กลุ่มธุรกิจวิทยุและโทรทัศน์ภายใต้การกำกับดูแลของ กสทช.) ได้แก่
- 3 HD
- Amarin TV
- Ch7HD
- ONE31
- ThairathTV
1.5 Cafe and Dessert (กลุ่มธุรกิจร้านกาแฟและขนม) ได้แก่
- Butterbear
- Cafe' Amazon
- SOURI
- Starbucks Thailand
- Swensen's
1.6 Construction Material (กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง) ได้แก่
- DOS Life
- Jorakay
- Nippon Paint
- SCG
- TOA
1.7 Consumer Electronics (กลุ่มธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน) ได้แก่
- Coway Thailand
- Haier
- JisuLife
- Lesasha
- Sony
1.8 Cosmetics (กลุ่มธุรกิจเครื่องสำอาง) ได้แก่
- 4U2 Cosmetics
- CHAT Cosmetics
- L'oréal Paris
- Maybelline New York
- Srichand
1.9 Credit Card (กลุ่มธุรกิจบัตรเครดิตภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย) ได้แก่
- Central The 1 Credit Card
- Kbank Credit Card
- Krungsri Credit Card
- Krungsri First Choice
- KTC
1.10 Delivery (กลุ่มธุรกิจขนส่งอาหารและบริการเรียกรถ) ได้แก่
- Bolt
- Grab
- Line Man
- Robinhood Delivery
- ShopeeFood TH
1.11 Food & Snacks (กลุ่มธุรกิจอาหารพร้อมทานและขนมขบเคี้ยว) ได้แก่
- CP
- MAMA
- Nestlé Ice Cream TH
- Procoro
- Sunsu
1.12 Gas Station and EV Charging Station (กลุ่มสถานีบริการน้ำมันและสถานีชาร์จรถไฟฟ้า) ได้แก่
- Bangchak
- Caltex Thailand
- PT Station
- PTT Station
- Shell
1.13 Gold & Jewelry (กลุ่มธุรกิจห้างทองและอัญมณี) ได้แก่
- Aurora Gold and Jewelry
- Pandora
- Ravipa
- ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
- ฮั่ว เซ่ง เฮง
1.14 Home & Decoration (กลุ่มธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน) ได้แก่
- HomePro
- IKEA
- Index Living Mall
- บุญถาวร
- ไทวัสดุ
1.15 Hospital (กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน) ได้แก่
- คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- โรงพยาบาลกรุงเทพ
- โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
- โรงพยาบาลพญาไท
- โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1.16 Hotel (กลุ่มธุรกิจโรงแรม) ได้แก่
- Dusit Thani Bangkok
- InterContinental Bangkok
- InterContinental Huahin
- Sri panwa
- บ้านไร่ ไออรุณ
1.17 Hypermarket & Supermarket (กลุ่มธุรกิจไฮเปอร์มาเกตและซูเปอร์มาเกต) ได้แก่
- Big C
- CJ MORE
- Lotus's
- Makro
- Tops Thailand
1.18 Insurance & Assurance (กลุ่มธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย) ได้แก่
- AIA
- FWD Thailand
- Krungthai-AXA Life
- Muang Thai Life
- Thai Life Insurance
1.19 Leasing (กลุ่มธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย) ได้แก่
- กรุงศรี ออโต้
- ศรีสวัสดิ์
- เงินไชโย
- เงินติดล้อ
- เงินเทอร์โบ
1.20 Logistics (กลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าและพัสดุ) ได้แก่
- Flash Express
- J&T Express
- KEX
- Lalamove
- บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
1.21 Marketplace & E-Commerce Platform (กลุ่มธุรกิจแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์) ได้แก่
- Konvy
- Lazada
- NocNoc
- Shopee
- TikTok Shop
1.22 Mass transit & Transportation (กลุ่มธุรกิจขนส่งสาธารณะ) ได้แก่
- AirAsia
- RED Line SRTET
- Thai Airways
- การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
- รถไฟฟ้าบีทีเอส บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
1.23 Mobile (กล่มธุุรกิจมือถือ) ได้แก่
- Apple
- OPPO
- Samsung
- vivo
- Xiaomi Thailand
1.24 Mom & Baby (กลุ่มธุรกิจสินค้าและบริการสำหรับแม่และเด็ก) ได้แก่
- Babi Mild
- D-nee
- Enfa
- MamyPoko
- S26
1.25 Out of Home Entertainment (กลุ่มธุรกิจศูนย์การประชุม ศูนย์จัดการแสดงสินค้า และนันทนาการ) ได้แก่
- MAJOR IMAX Thailand
- IMPACT Arena
- Lumpinee Boxing Stadium
- Major Group
- SF Cinema
1.26 Personal Care (กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ดูแลและทำความสะอาดกาย) ได้แก่
- NIVEA
- Oriental Princess
- Pantene Thailand
- Sunsilk
- Vaseline
1.27 Personal Loan (กลุ่มธุรกิจผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่ใช่ธนาคารภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย) ได้แก่
- FINNIX
- LINE BK
- MoneyThunder
- Promise
- Umay+
1.28 Residential Real Estate (กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบที่พักอาศัย) ได้แก่
- AP Thai
- AssetWise
- SANSIRI
- SC ASSET
- Supalai
1.29 Restaurant (กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร) ได้แก่
- Bonchon Chicken Thailand
- HOTPOT MAN
- KFC Thailand
- McDonald's
- สุกี้ตี๋น้อย
1.30 Shopping Center & Department Store (กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า) ได้แก่
- centralwOrld
- Central Pattana
- ICONSIAM
- Siam Paragon
- The Mall Group
1.31 Skincare (กลุ่มธุรกิจดูแลผิวหน้าและเวชสำอาง) ได้แก่
- CeraVe
- Eucerin
- EVE'S
- Garnier
- Jula's Herb
1.32 Streaming Platform (กลุ่มธุรกิจแพลตฟอร์มเพื่อความบันเทิงออนไลน์) ได้แก่
- 3Plus
- iQIYI
- NETFLIX
- oneD
- WeTV Thailand
1.33 Telecommunication (กลุ่มธุรกิจผู้ให้บริการสัญญาณมือถือและอินเทอร์เน็ต) ได้แก่
- AIS
- AIS 3BB Fibre3
- dtac
- True5G
- TrueOnline
1.34 Promotion and Support Agency (หน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุน) ได้แก่
- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
- กรมประชาสัมพันธ์
- กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
- สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
- สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)
1.35 Public Service (หน่วยงานบริการ) ได้แก่
- การไฟฟ้านครหลวง
- กรมอุตุนิยมวิทยา
- สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
- สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
- เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
1.36 Strategy and Policy (หน่วยงานยุทธศาตร์และนโยบาย) ได้แก่
- กรุงเทพมหานคร
- กระทรวงการต่างประเทศ
- กระทรวงกลาโหม
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงวัฒนธรรม
รายชื่อผู้เข้าชิงกลุ่มรางวัล Best Content Performance on Social Media จำนวน 7 สาขา
2.1 Movie (ภาพยนตร์ไทย) ได้แก่
- คายอ้อ ลบหลู่ ศรัทธา อาถรรพ์
- ซองแดงแต่งผี
- ธี่หยด 3
- เดอะ สโตน พระแท้ คนเก๊
- เสือ
2.2 News Program (รายการข่าว) ได้แก่
- ONE บันเทิง
- ข่าวเวิร์คพอยท์
- ทุบโต๊ะข่าว
- ไทยรัฐ นิวส์โชว์
- เรื่องเล่าเช้านี้
2.3 Series (ละครไทย) ได้แก่
- ข้ามฟ้าเคียงเธอ
- คุณพี่เจ้าขา ดิฉันเป็นห่านมิใช่หงส์
- สงคราม ส่งด่วน
- เขมจิราต้องรอด
- เพียงเธอ
2.4 Talk & Conversational Online Program (รายการออนไลน์กลุ่มรายการสัมภาษณ์) ได้แก่
- BUFF TALK
- GMMTV LIVE HOUSE
- Katanyu Tonight
- THE GHOST RADIO
- ริมเบียงPodcast
2.5 Talk & Conversational TV Program (รายการทีวีกลุ่มรายการสัมภาษณ์) ได้แก่
- 3 แซ่บ
- คุยแซ่บ Show
- ถก ไม่ เถียง
- แฉ
- โหนกระแส
2.6 Variety & Online Game Show Program (รายการออนไลน์กลุ่มเกมโชว์และวาไรตี้) ได้แก่
- OHANA บ้าพลัง
- ละครKOOLน่ะทำ
- เท่งโหน่งมาละจ้า
- เมมเต็ม SS2
- เฮ็ดอย่างเซียนหรั่ง
2.7 Variety & TV Game Show Program (รายการทีวีกลุ่มเกมโชว์และวาไรตี้) ได้แก่
- CHUANG ASIA Season 2
- SUPER10
- The Face Thailand Season 6
- ดีที่สุดของ ดวลเพลงชิงทุน
- ร้องข้ามกำแพง
รายชื่อผู้เข้าชิงกลุ่มรางวัล Best Entertainment Figures Performance on Social Media 10 สาขา
3.1 Actor (นักแสดงชาย) ได้แก่
- นุนิว ชวรินทร์
- น้ำปิง นภัสกร
- ปอนด์ ณราวิชญ์
- เก่ง หฤษฎ์
- แซนต้า พงศภัค
3.2 Actress (นักแสดงหญิง) ได้แก่
- ชาล็อต ออสติน
- อิงฟ้า วราหะ
- หลิงหลิง คอง
- ออม กรณ์นภัส
- เบ็คกี้ รีเบคก้า
3.3 Boy Band (ศิลปินกลุ่มชาย) ได้แก่
- BUS because of you i shine
- DICE
- LYKN
- PERSES
- PROXIE
3.4 Girl Group (ศิลปินกลุ่มหญิง) ได้แก่
- 4EVE
- BNK48
- CGM48
- Felizz
- PiXXiE
3.5 Mascot (มาสคอต) ได้แก่
- Butterbear
- DOMIIA
- PERMPOON
- POLCASAN
- NEONA
3.6 MC & Host (พิธีกร) ได้แก่
- ป๋อมแป๋ม นิติ
- หนุ่ม กรรชัย
- วู้ดดี้ มิลินทจินดา
- แพท ณปภา
- โอ๊ต ปราโมทย์
3.7 Music Band (วงดนตรี) ได้แก่
- bodyslam
- Cocktail
- POTATO
- TATTOO COLOUR
- Three Man Down
3.8 News Reporter (ผู้ประกาศข่าว) ได้แก่
- กิตติ สิงหาปัด
- สรยุทธ สุทัศนะจินดา
- สุทธิชัย หยุ่น
- พุทธ อภิวรรณ
- อนุวัต เฟื่องทองแดง
3.9 Solo Female Artist (ศิลปินหญิงเดี่ยว) ได้แก่
- Badmixy
- Bowkylion
- Ink Waruntorn
- จ๊ะ นงผณี
- ต่าย อรทัย
3.10 Solo Male Artist (ศิลปินชายเดี่ยว) ได้แก่
- ก้อง ห้วยไร่
- ต้าห์อู๋ พิทยา
- บิวกิ้น พุฒิพงศ์
- เจฟ ซาเตอร์
- แบมแบม กันต์พิมุกต์
รายชื่อผู้เข้าชิงกลุ่มรางวัล Best Creator Performance on Social Media 14 สาขา
4.1 Art & Design (งานวาดและการออกแบบ) ได้แก่
- Lowcostcosplay
- Sundae Kids
- คนอะไรเป็นแฟนหมี
- คิ้วต่ำ
- นัดเป็ด
4.2 Athlete (นักกีฬา) ได้แก่
- ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย
- บัวขาว บัญชาเมฆ
- รถถัง จิตรเมืองนนท์
- รัชนก อินทนนท์
- ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา
4.3 Beauty & Fashion (ความงาม และแฟชั่น) ได้แก่
- Gamgy makeup
- Nune noppaluck
- Soundtiss
- Superthankky
- สะบัดแปรง
4.4 Cooking & Chef (การทำอาหาร) ได้แก่
- กับข้าวกับปลาโอ Plaocooking
- ดำกับบิ๋ม
- ทำกินเอง
- อินกำลังอิน
- เชฟกะปอม
4.5 Family (ครอบครัว) ได้แก่
- Beam-Oil Family
- Guy Haru Family
- Little Monster
- plenakorn
- CHANNEL
- sol and mone
4.6 Food & Dining (รีวิวอาหารและร้านอาหาร) ได้แก่
- BANKII
- KP ตะลอนแหลก
- Mawinfinferrr
- ดมข้าว
- ชีวิตติดรีวิว
4.7 Gadget & Technology (อุปกรณ์เทคโนโลยีและนวัตกรรม) ได้แก่
- 9arm
- Ceemeagain
- DroidSans
- Extreme IT
- iMod
4.8 Health & Fitness (การดูแลสุขภาพและการออกกำลังกาย) ได้แก่
- Be fit with Jess
- Fit Kab Dao
- Forcejun
- SquatCouple
- vj ja
4.9 Investment & Personal Finance (การเงินและการลงทุน) ได้แก่
- GUNRATA
- Money Buffalo
- ถามอีก กับอิก Tam-Eig
- ทันโลกกับ Trader KP
- ลงทุนแมน
4.10 Knowledge & Education (ความรู้และการศึกษา) ได้แก่
- KornKT
- Kru Whan : English on Air
- Perfect English กับครูพี่แอน
- SaySci :: เซย์ไซน์
- Tang Makkaporn
4.11 Pets & Animals (สัตว์และสัตว์เลี้ยง) ได้แก่
- Japan and friends
- ข้าวจ้าว หมากวนตีน
- ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง
- หมอโบว์ รักษาช้าง
- ไข่ขาวลูกแมร๊
4.12 Sports (กีฬา) ได้แก่
- Geno The Snack
- NRsportsRadio
- ขอบสนาม
- บอ.บู๋
- วาทะ ลูกหนัง
4.13 Sustainability (ความยั่งยืน) ได้แก่
- Environman
- Go Green girls
- Konggreengreen
- Wannasingh Prasertkul
- น้องเจนทำฟาร์ม
4.14 Travel (การท่องเที่ยว) ได้แก่
- Bivoyage
- Cullen HateBerry
- Go Went Go
- Pigkaploy
- TripTH ทริปไทยแลนด์
ทั้งนี้ งานประกาศรางวัล Thailand Social Awards ครั้งที่ 14 จะถูกจัดขึ้นในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ICONSIAM HALL, ICONSIAM โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามรับชม Facebook Live ผ่านช่องทาง เฟซบุ๊ก Thailand Social Awards และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ thailandsocialawards.com
