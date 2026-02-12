HILIGHT
เตือนขับรถเข้าช่อง M-Flow ได้ SMS แจ้งเสียค่าปรับ ที่แท้มิจจี้ สุดงง ตรงจังหวะพอดีได้ไง !

          เพจดังเตือนภัย คนขับรถเข้าช่อง M-Flow ได้ SMS แจ้งเสียค่าปรับ กรอกเลขทะเบียนเสร็จ ถึงรู้เป็นมิจฉาชีพ สุดงง ตรงจังหวะพอดีได้ไง 

เตือนภัย คนขับรถเข้าช่อง M-Flow
ภาพจาก  เฟซบุ๊ก Drama-addict

          วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 เฟซบุ๊กเพจ Drama-addict ได้โพสต์เรื่องราวเตือนภัยคนใช้รถใช้ถนนจากผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่ง ซึ่งได้เผชิญกับมุกใหม่ของมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบ SMS แจ้งเสียค่าปรับ หลังจากที่ขับรถลงจากมอเตอร์เวย์พอดิบพอดี จนเกือบหลงเชื่อว่าเป็นระบบที่จะต้องจ่ายค่าปรับของจริง ก่อนที่จะรู้ตัวว่าเป็นของปลอม

เตือนภัย คนขับรถเข้าช่อง M-Flow
ภาพจาก  เฟซบุ๊ก Drama-addict

          โดยเจ้าของเรื่องระบุว่า ได้ขับรถจากกรุงเทพฯ ไปสระบุรี หลังลงมอเตอร์เวย์ มี SMS แจ้งเตือนเข้ามาในโทรศัพท์มือถือ ระบุว่า "ตรวจสอบและชำระค่าปรับของท่าน" พร้อมกับลิงก์ไปยังหน้าเพจที่ดูเผิน ๆ เหมือนกับเป็นเว็บไซต์ของ M-Flow แจ้งรายละเอียดค่าปรับจำนวน 200 บาท พร้อมช่องทางการชำระเงินให้พร้อม

          ตอนแรกเจ้าของโพสต์ก็งง ๆ เข้าใจว่า เงินระบบของเขาไม่พอจ่าย หรือขับเร็วเกินหรือเปล่า จึงลองกดเข้าไปในลิงก์ มีให้กรอกเลขทะเบียนและขึ้นค่าปรับมา แต่พอถึงขั้นตอนที่จะต้องจ่ายเงิน ให้กรอกเลขบัตรเครดิต เขาจึงไหวตัวทันรู้ว่าเป็นมิจฉาชีพ และเมื่อลองกรอกเลขทะเบียนอื่นก็ขึ้นค่าปรับเช่นเดียวกันหมด

เตือนภัย คนขับรถเข้าช่อง M-Flow
ภาพจาก  เฟซบุ๊ก Drama-addict

          ทั้งนี้ ทางเจ้าของโพสต์ตั้งประเด็นข้อสงสัยที่น่าสนใจว่า SMS ที่ส่งมาให้เขานั้นตรงจังหวะมาก เป็นตอนที่เขาขับผ่านเข้าช่อง M-Flow มาพอดี ไม่รู้ว่าพวกมิจฉาชีพได้ข้อมูลมาจากไหน และได้มาอย่างไร หรือมีอุปกรณ์กระจาย SMS ดักอยู่แถวนั้น 



ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก Drama-addict 
 


โพสต์เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 17:35:06
