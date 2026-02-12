ครูสาวแจ้งจับสัปเหร่อ หลอกให้ทำพิธีสัปดน เล่าดีเทลสุดบรรยาย สั่งทำ 6 ครั้ง แต่ทนได้แค่ 3

ครูสาวสุดทน แจ้งจับสัปเหร่อแสบ หลอกทำพิธีแก้คุณไสยแต่กลับบังคับโกนที่ลับ-ยัดเครื่องราง แฉพฤติกรรมสัปดนต้องทำพิธี 6 ครั้ง แต่ทนได้แค่ 3 รอบด้านหมอปลาเดือดถูกอ้างชื่อ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Cop's Magazine
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง นายจีรพันธ์ เพชรขาว หรือ หมอปลา พากลุ่มผู้เสียหายหญิงสาวเข้าพบ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับ ลุงสนม สัปเหร่อและหมอทำพิธีชื่อดังในจังหวัดอ่างทอง หลังหลอกทำพิธีสะเดาะเคราะห์ ก่อนก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศและกระทำอนาจาร
หนึ่งในผู้เสียหาย อายุ 44 ปี เป็นข้าราชการครูโรงเรียนประถมแห่งหนึ่ง เปิดเผยว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนมีนาคม 2568 ตนรู้จักกับสัปเหร่อรายดังกล่าวผ่านข้อมูลในโซเชียลมีเดีย ซึ่งอ้างว่าสามารถทำพิธีแก้คุณไสยและรักษาอาการป่วยเรื้อรังได้ จึงติดต่อขอทำพิธีอาบน้ำมนต์ในราคา 200 บาท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Cop's Magazine
เมื่อเดินทางไปยังสถานที่ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัด กลับพบว่าขั้นตอนการทำพิธีผิดวิสัยปกติ โดยถูกบังคับให้ถอดเสื้อผ้าและโกนขนที่ลับ อ้างว่าเพื่อเปิดทางทำพิธีบริเวณหัวหน่าว จากนั้นผู้ถูกกล่าวหาใช้มีดเขียนยันต์ตามร่างกาย ใช้มีดโกนโกนขนลับ และนำเครื่องรางลักษณะกลมที่เรียกว่า "ลูกกาเราะ" ใส่เข้าไปในอวัยวะเพศ พร้อมใช้นิ้วและอุปกรณ์ทำพิธีล่วงละเมิด รวมทั้งลูบคลำและวิจารณ์เรือนร่าง
สัปเหร่อรายดังกล่าวกำหนดเงื่อนไขให้ทำพิธีต่อเนื่องครบ 6 รอบ แต่ผู้เสียหายทนพฤติกรรมไม่ไหว จึงยุติลงเพียงรอบที่ 3 และตัดสินใจหลบหนีกลับออกมา ภายหลังพบว่าสามีไม่ได้หายป่วย อีกทั้งยังทราบว่ามีหญิงสาวรายอื่นถูกกระทำในลักษณะเดียวกันอีกนับสิบราย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Cop's Magazine
ด้าน พล.ต.ต.จรูญเกียรติ เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบผู้เสียหายประมาณ 9-10 ราย โดยพฤติการณ์แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การกระทำอนาจาร และการฉ้อโกงประชาชน รวมถึงการแอบอ้างข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ถือเป็นภัยสังคมที่อาศัยความทุกข์ของประชาชนมาแสวงหาผลประโยชน์ ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ขณะที่ หมอปลา เผยว่า สัปเหร่อรายนี้นำชื่อของตนไปแอบอ้างจนมีผู้หลงเชื่อ ปัจจุบันมีผู้เสียหายรวมแล้วกว่า 9 ราย โดยวันนี้ได้พาผู้เสียหายมาแจ้งความก่อน 2 ราย และจะทยอยพารายอื่นเข้าดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป พร้อมย้ำว่าไสยศาสตร์ไม่มีจริง และเชื่อว่ายังมีเหยื่ออีกจำนวนมากที่ยังไม่กล้าออกมาเปิดเผยตัวตน
โหนกระแส , Cop's Magazine