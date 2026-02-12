HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ครูสาวแจ้งจับสัปเหร่อ หลอกให้ทำพิธีสัปดน เล่าดีเทลสุดบรรยาย สั่งทำ 6 ครั้ง แต่ทนได้แค่ 3

           ครูสาวสุดทน แจ้งจับสัปเหร่อแสบ หลอกทำพิธีแก้คุณไสยแต่กลับบังคับโกนที่ลับ-ยัดเครื่องราง แฉพฤติกรรมสัปดนต้องทำพิธี 6 ครั้ง แต่ทนได้แค่ 3 รอบด้านหมอปลาเดือดถูกอ้างชื่อ


สัปเหร่อ หลอกทำพิธี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Cop's Magazine

          เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง นายจีรพันธ์ เพชรขาว หรือ หมอปลา พากลุ่มผู้เสียหายหญิงสาวเข้าพบ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับ ลุงสนม สัปเหร่อและหมอทำพิธีชื่อดังในจังหวัดอ่างทอง หลังหลอกทำพิธีสะเดาะเคราะห์ ก่อนก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศและกระทำอนาจาร

          หนึ่งในผู้เสียหาย อายุ 44 ปี เป็นข้าราชการครูโรงเรียนประถมแห่งหนึ่ง เปิดเผยว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนมีนาคม 2568 ตนรู้จักกับสัปเหร่อรายดังกล่าวผ่านข้อมูลในโซเชียลมีเดีย ซึ่งอ้างว่าสามารถทำพิธีแก้คุณไสยและรักษาอาการป่วยเรื้อรังได้ จึงติดต่อขอทำพิธีอาบน้ำมนต์ในราคา 200 บาท

สัปเหร่อ หลอกทำพิธี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Cop's Magazine

          เมื่อเดินทางไปยังสถานที่ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัด กลับพบว่าขั้นตอนการทำพิธีผิดวิสัยปกติ โดยถูกบังคับให้ถอดเสื้อผ้าและโกนขนที่ลับ อ้างว่าเพื่อเปิดทางทำพิธีบริเวณหัวหน่าว จากนั้นผู้ถูกกล่าวหาใช้มีดเขียนยันต์ตามร่างกาย ใช้มีดโกนโกนขนลับ และนำเครื่องรางลักษณะกลมที่เรียกว่า "ลูกกาเราะ" ใส่เข้าไปในอวัยวะเพศ พร้อมใช้นิ้วและอุปกรณ์ทำพิธีล่วงละเมิด รวมทั้งลูบคลำและวิจารณ์เรือนร่าง

          สัปเหร่อรายดังกล่าวกำหนดเงื่อนไขให้ทำพิธีต่อเนื่องครบ 6 รอบ แต่ผู้เสียหายทนพฤติกรรมไม่ไหว จึงยุติลงเพียงรอบที่ 3 และตัดสินใจหลบหนีกลับออกมา ภายหลังพบว่าสามีไม่ได้หายป่วย อีกทั้งยังทราบว่ามีหญิงสาวรายอื่นถูกกระทำในลักษณะเดียวกันอีกนับสิบราย


สัปเหร่อ หลอกทำพิธี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Cop's Magazine

           ด้าน พล.ต.ต.จรูญเกียรติ เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบผู้เสียหายประมาณ 9-10 ราย โดยพฤติการณ์แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การกระทำอนาจาร และการฉ้อโกงประชาชน รวมถึงการแอบอ้างข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ถือเป็นภัยสังคมที่อาศัยความทุกข์ของประชาชนมาแสวงหาผลประโยชน์ ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

           ขณะที่ หมอปลา เผยว่า สัปเหร่อรายนี้นำชื่อของตนไปแอบอ้างจนมีผู้หลงเชื่อ ปัจจุบันมีผู้เสียหายรวมแล้วกว่า 9 ราย โดยวันนี้ได้พาผู้เสียหายมาแจ้งความก่อน 2 ราย และจะทยอยพารายอื่นเข้าดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป พร้อมย้ำว่าไสยศาสตร์ไม่มีจริง และเชื่อว่ายังมีเหยื่ออีกจำนวนมากที่ยังไม่กล้าออกมาเปิดเผยตัวตน



ขอบคุณข้อมูลจาก
โหนกระแส , Cop's Magazine


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ครูสาวแจ้งจับสัปเหร่อ หลอกให้ทำพิธีสัปดน เล่าดีเทลสุดบรรยาย สั่งทำ 6 ครั้ง แต่ทนได้แค่ 3 โพสต์เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 20:37:18 2,101 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 ณัฐธิดา เล็กอุดากร แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2568 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ กกต. ปฏิทินวันหยุด 2569 ชลบุรี เขต 1 calendar 2569 ผลเลือกตั้ง 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 วันวาเลนไทน์ 2569 ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย