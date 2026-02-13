หนุ่มโดนอายัดบัญชี เพราะเงิน 200 บาทถูกโอนเข้า วุ่นวายชีวิต ภัยร้ายรูปแบบใหม่

หนุ่มโดนอายัดบัญชี เพราะเงิน 200 บาทถูกโอนเข้ามา เล่าต้นสายปลายเหตุที่คนไทยควรระวัง ภัยร้ายอีกรูปแบบ กว่าจะปลดล็อกทีละคนได้แทบแย่
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 เฟซบุ๊ก Rattapol Phanchet โพสต์เล่าเรื่องราวการถูกอายัดบัญชี เพียงเพราะเงิน 200 บาท มีรายละเอียดดังนี้
รู้มั้ย คุณสามารถโดนอายัดบัญชีบริษัท จากเงินแค่ 200 บาท ?
ถ้านั่นยังวุ่นวายไม่พอ ผมได้รับยอดโอน 200 บาทไม่ทราบที่มา 73 ครั้ง จากบัญชีที่ไม่ซ้ำกัน ?? มิจฉาชีพให้ผู้เสียหายโอนเข้าบัญชีเราทำไม ?? เค้าจะได้อะไร ? เป็นคำถามที่ทั้งผม และทุกคนคงสงสัย..... เรื่องเป็นแบบนี้ครับ
1. มิจสร้างเพจรับซื้อขายเสื้อผ้ามือ 2 ขึ้นมา โพสรูปเชิญชวนว่าบ้านไหน มีเสื้อผ้ามือ 2 ให้เอามาขายกับทางเพจ (ทุกบ้านมีเสื้อผ้ามือ 2 ที่อยากระบายอยู่แล้ว)
2. เมื่อผู้เสียหายทักไปทางแชต มิจจะเชิญให้ผู้เสียหายเข้ากลุ่ม line โดยการสแกน qr ที่แอบอ้างทั้งโลโก้ และชื่อร้าน icyicy
3. มิจให้ผู้เสียหายโอนยอด 200 บาท เป็นการลงทะเบียน เข้าบัญชีบริษัทร้าน icyicy ร้านของผม (นี่คือที่มาว่า ทำไมมีแต่ยอด 200 เข้าบัญชี) ...เพื่อให้ผู้เสียหายเชื่อใจว่าไม่ใช่การหลอกลวง เพราะเลขบัญชีนี้ อยู่บนหน้าเว๊บหลักของร้าน icyicy ที่เปิดมา 10 กว่าปี ตรวจสอบได้ มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง แถมเป็นชื่อบัญชีบริษัทด้วย
4. หลังจากผู้เสียหายลงขายเสื้อผ้าครั้งแรกในกลุ่ม ก็จะมีคนในกลุ่มสนใจทันที (เพราะเป็นหน้าม้าทั้งนั้น) และได้รับเงินก้อนแรกจริง มากกว่ายอดลงทะเบียนด้วยซ้ำ
5. จากนี้จะเป็นช่วงที่มิจเอาคืน เพราะเมื่อคุณต้องการจะขายให้ได้ยอดมากขึ้น คุณต้องจ่ายเงินเพิ่มเพื่อเพิ่มระดับสมาชิก และตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไป มิจจะให้โอนเข้าบัญชีม้า ที่อยู่ในเครือข่ายของมิจ และยอดจะเริ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จากหลักร้อยเป็นหลักพัน หลักพันเป็นหลักหมื่น โดยที่ต่อจากนี้คุณจะไม่สามารถถอนเงินออกมาได้อีกแล้ว ด้วยกลอุบายเดิม ๆ คือต้องโอนค่าโน่นนี่มาก่อน ถึงจะถอนเงินได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Rattapol Phanchet
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ผมกับเพื่อนเก่ง ทนายความ จึงเข้าไปเป็นพยานให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ สภ.บางพลี และลงบันทึกประจำวันไว้ ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยอดเงินไม่ทราบที่มาทั้ง 73 ยอดนี้ และได้ทำการโอนคืนผู้เสียหายที่เข้าแจ้งความ
วันนี้ผมมาโพสต์เพื่อเตือนภัยกับทุกคนว่า เราสามารถโดนอายัดบัญชี แบบไม่รู้ตัว จากการสับขาหลอกของมิจฉาชีพ และวุ่นวายระดับที่ทั้งปีนี้ ไม่ต้องทำงานทำการ วนเวียนอยู่กับการโดนแจ้งความจากผู้เสียหาย 73 คน
ปลดอายัดได้ 1 คน ไม่กี่วันต่อมาก็โดนอายัดใหม่จากผู้เสียหายอีกคน โดยธนาคารไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากรอให้เราเอาใบปลดอายัด 73 ใบจากที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศมาให้ปลดอายัด (ปีนี้สงสัยคงโดนอายัดทั้งปี)
ผมจึงขอความกรุณาจากเพื่อน ๆ ในเฟซบุ๊กช่วยกันแชร์กันโพสต์นี้ไปให้เยอะที่สุด เพื่อไปถึงผู้เสียหายทั้ง 73 คน ที่โอนยอด 200 บาท เข้าบัญชี ** บริษัท อนาล็อกเฮ้าส์ ** ส่งสลิปหลักฐานส่งมาให้ผม และผมจะโอนคืนยอดที่ผู้เสียหายโอนเข้าบัญชีบริษัท คืนผู้เสียหายทั้งหมด