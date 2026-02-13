HILIGHT
ครูเจ เปิดใจครั้งแรก เหตุชาย 18 คลั่งบุกโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ปมเรื่องน้องสาว

           ครูเจเปิดใจครั้งแรก ปฏิเสธข่าวลือทำโทษนักเรียนจนพี่ชายคลั่งบุกยิง ผอ. โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เสียชีวิต เผยถูกบิดเบือนจนสังคมเข้าใจผิด

ครูเจ ธีร์กวิน
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

           เหตุสะเทือนขวัญกลางโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ จังหวัดสงขลา เมื่อชายวัย 18 ปี บุกใช้อาวุธปืนกราดยิงและจับครู-นักเรียนเป็นตัวประกัน ก่อนก่อเหตุยิง นางศศิพัชร สินสโมสร ผู้อำนวยการโรงเรียน จนเสียชีวิต โดยพบว่าผู้ก่อเหตุประกาศตามหา ครูเจ ปมความไม่พอใจอาจเกิดจากการตักเตือนเรื่องพฤติกรรมของน้องสาวนั้น

           วันที่ 12 กุมพาพันธ์ 2569 ครูเจ โพสต์ชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้น หลังถูกโยงว่าเป็นชนวนเหตุจากการทำโทษนักเรียนจนพี่ชายไม่พอใจ ยืนยันไม่เคยใช้ความรุนแรง พร้อมอธิบายสาเหตุที่ผู้ก่อเหตุเรียกหาชื่อตนว่าเ กี่ยวข้องกับการติดตามพฤติกรรมการมาเรียนของน้องสาวตามหน้าที่ครูที่ปรึกษาเท่านั้น ขณะเดียวกันยังสะท้อนผลกระทบทางจิตใจจากการนำเสนอข่าวที่คลาดเคลื่อน พร้อมขอบคุณทุกกำลังใจท่ามกลางช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตครู

ครูเจ ธีร์กวิน

           โพสต์ดังกล่าว ระบุว่า สวัสดีครับ ผม ครูธีร์กวิน (ครูเจ) ครับ เหตุการณ์กราดยิงที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจ และเสียใจต่อการจากไปของ ผอ.ศศิพัชร สินสโมสร เป็นอย่างยิ่งครับ และขอส่งความห่วงใยให้กับลูก ๆ พ.ป.ค. ทุกคนที่ต้องร่วมชะตากรรมอันเลวร้ายแบบนี้

           วันนี้ครูเจขอใช้พื้นที่นี้ชี้แจงและนำเสนอความจริงให้ทุกคนทราบครับ เนื่องจากมีกระแสข่าวจากสื่อหลากหลายช่องทางได้กล่าวหาว่าครูเจทำโทษนักเรียน ตีนักเรียนบ้าง จนนำไปสู่ความไม่พอใจของพี่ชาย และนำไปสู่การก่อเหตุดังกล่าวขึ้น ทั้งหมดนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเลยครับ

ครูเจ ธีร์กวิน

คำถาม แล้วทำไมผู้ก่อเหตุจึงมีการขอพบครูเจ


           คำตอบ เนื่องจากครูเจเป็นครูที่ปรึกษาของน้องสาวผู้ก่อเหตุ และน้องสาวเป็นนักเรียนที่ค่อนข้างขาดเรียนบ่อย ในแต่ละสัปดาห์จะมาเรียนแค่ 1–2 ครั้ง จึงส่งผลให้เสี่ยงต่อการติด มส. และอาจมีผลต่อการสอบปลายภาคเรียนของนักเรียน จึงได้ประสานผู้ปกครอง (คุณพ่อ) มาพบเพื่อร่วมกันปรึกษาหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนต่อไป

           แต่เรื่องนี้ทำให้ผู้ก่อเหตุ ซึ่งเป็นพี่ชาย เกิดความไม่พอใจ พร้อมกับก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุขึ้นในโรงเรียน ผู้ก่อเหตุได้ก่อเหตุรุนแรงอื่นมาจากข้างนอก มีการทำร้ายร่างกายผู้อื่นและชิงอาวุธปืน บวกกับผู้ก่อเหตุเองเป็นผู้ป่วยที่รักษาอาการทางจิตเวช และเกี่ยวข้องกับสารเสพติด ตามคำยืนยันจากพ่อผู้ก่อเหตุ จึงได้เข้ามาก่อเหตุรุนแรงจนเกิดความสูญเสียในครั้งนี้ครับ

ครูเจ ธีร์กวิน
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

           การนำเสนอข่าวของสื่อหลายสื่อ และการเสพข่าวโดยไม่มีมูลในครั้งนี้ ได้สร้างความเสียหาย ส่งผลกระทบทางจิตใจของครูเจ ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างประเมินค่าไม่ได้ เพราะฉะนั้นได้โปรดใช้ชีวิตอย่างมีวิจารณญาณ

           สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจของทุกคนที่เชื่อมั่นในตัวครูเจ ตลอด 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ยากมาก ขอบคุณจากใจจริงครับ กำลังใจในการทำหน้าที่ครูยังเต็มเปี่ยมเสมอ และจะทำต่อไปให้ดีที่สุดครับ


