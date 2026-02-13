HILIGHT
รวบ Tokyogurl - หนุ่มร่างทรง รับเล่นแทนตั้งแต่ยังไม่ดัง จนติดทีมชาติ เปิดเรตค่าจ้างน่าตกใจ

 
            ตำรวจรวบ Tokyogurl หลังโป๊ะแตกขณะแข่งซีเกมส์ ด้านหนุ่มร่างทรงสารภาพ เล่นแทนนาน 3 ปี แลกค่าจ้างหลักร้อย ด้านสมาคมสั่งแบนตลอดชีวิต

รวบ Tokyogurl - หนุ่มร่างทรง

            วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 กองบังคับการปราบปราม เปิดปฏิบัติการ Ghost Buster รวบตัว น.ส.ณภัทร หรือ Tokyogurl พร้อม นายไชโย หรือ ก้อง Cheerio กรณีทุจริตการแข่งขันเกม Arena of Valor (RoV) ประเภททีมหญิง ในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 โดยประเด็นสำคัญที่ถูกเปิดเผย คือคำรับสารภาพของฝ่ายชาย ซึ่งยอมรับว่า รับจ้างเล่นแทนมานานกว่า 3 ปี แลกค่าจ้างเพียงหลักร้อยบาทต่อครั้ง

            จากการสอบสวน นายไชโย ให้การว่า เขาเข้าไปเล่นเกมแทน น.ส.ณภัทร ตั้งแต่ก่อนการคัดเลือกเข้าสังกัดทีมอีสปอร์ตและทีมชาติไทย โดยมีการว่าจ้างกันเป็นครั้ง ครั้งละ 300-500 บาท บางเดือนมีการจ้างหลายครั้ง ทำให้ได้รับเงินรวมหลายพันบาทต่อเดือน ลักษณะการว่าจ้างคือ น.ส.ณภัทร จะเดินทางไปหาที่หอพักย่านนนทบุรี หรือประสานผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้เข้าไอดีเกมและไต่แรงก์หรือแข่งขันแทน

รวบ Tokyogurl - หนุ่มร่างทรง
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง

            สำหรับแรงจูงใจในศึกซีเกมส์ นายไชโย รับสารภาพว่า หากสามารถคว้าเหรียญทองได้จะได้รับรางวัลเป็น iPhone 17 Pro Max แต่หากแพ้จะได้ผลตอบแทนเพียงเล็กน้อย เช่น ค่าเช่าบ้าน หรือค่าน้ำมันรถ

            พฤติการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันประมาณ 2 สัปดาห์ โดยพบความผิดปกติเรื่องการสลับหน้าจอ และมีการติดต่อผ่านโปรแกรม Discord กระทั่งวันแข่งขันจริงมีการวางแผนส่งยูสเซอร์เนมและรหัสผ่านเพื่อให้สวมรอยเล่นแทน แต่เกิดปัญหาทางเทคนิคและถูกกรรมการตรวจพบความผิดปกติ จนนำไปสู่การตัดสิทธิ์ทีมชาติไทยทันที

รวบ Tokyogurl - หนุ่มร่างทรง
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง

รวบ Tokyogurl - หนุ่มร่างทรง
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง

            เจ้าหน้าที่ระบุว่า การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฐานร่วมกันเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ขณะนี้พนักงานสอบสวนได้ส่งสำนวนให้อัยการและศาลแขวงปทุมวันนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 17 มีนาคม 2569

            ด้านนายกสมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมยอมรับว่ามีความหละหลวมของโค้ชในการกำกับดูแล และมีคำสั่งแบน น.ส.ณภัทร ตลอดชีพ ส่วน นายไชโย แม้ไม่ใช่นักกีฬาในสังกัด แต่จะถูกขึ้นบัญชีดำ ห้ามเข้าร่วมภารกิจของสมาคมตลอดชีพเช่นกัน

รวบ Tokyogurl - หนุ่มร่างทรง
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง

รวบ Tokyogurl - หนุ่มร่างทรง
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง

รวบ Tokyogurl - หนุ่มร่างทรง
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง

รวบ Tokyogurl - หนุ่มร่างทรง
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง

รวบ Tokyogurl - หนุ่มร่างทรง
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง


ขอบคุณข้อมูลจาก ตำรวจสอบสวนกลาง




รวบ Tokyogurl - หนุ่มร่างทรง รับเล่นแทนตั้งแต่ยังไม่ดัง จนติดทีมชาติ เปิดเรตค่าจ้างน่าตกใจ อัปเดตล่าสุด 13 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 15:37:22
