คนญี่ปุ่นเจอหนุ่มไทยใส่เสื้อภาษาญี่ปุ่น เข้าไปบอกความหมายสุดพีค เขินจนอุทานลั่น

คนญี่ปุ่นแชร์เรื่องชวนขำ เจอหนุ่มไทยใส่เสื้อสกรีนภาษาญี่ปุ่น เข้าไปบอกความหมายสุดพีค เขินจนอุทานลั่น ชาวเน็ตร่วมเมนต์สุดฮา
ภาพจาก X @mariko_asia27
แฟชั่นเป็นเรื่องของรสนิยมส่วนตัว ไม่มีคำว่าถูกหรือผิด แต่บางครั้งอาจจะมีความ "ไม่รู้" จนกลายเป็นเรื่องที่ชวนให้เขินอายไม่น้อย ดังเช่นเรื่องราวของชายรายนี้ เมื่อเขาสวมใส่เสื้อที่มีลายสกรีนเป็นภาษาญี่ปุ่น โดยที่ไม่รู้ความหมาย จนไปเจอคนญี่ปุ่นตัวจริงมาเฉลยความหมายให้ ทำเอาตกใจจนถึงกับร้องอุทานเลยทีเดียว
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 ผู้ใช้บัญชี X @mariko_asia27 ชาวญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศไทย ได้โพสต์แชร์ภาพพร้อมเรื่องราวว่า เธอได้ไปเจอชายชาวไทยคนหนึ่งบนรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ เขาสวมเสื้อยืดสีเหลืองสว่างสดใส ด้านหน้ามีลายสกรีนสีชมพูโดดเด่นเป็นข้อความภาษาญี่ปุ่นขนาดใหญ่ ทำให้เธอรู้สึกสะดุดตาอย่างจัง จึงเข้าไปสอบถามชายไทยรายนี้ว่า เขารู้ความหมายของข้อความบนเสื้อไหม
ภาพจาก X @mariko_asia27
ชายไทยรายนี้ตอบว่า "ไม่รู้" ก่อนที่หญิงชาวญี่ปุ่นจะบอกความหมายที่แท้จริงไป นั่นก็คือ "หาแฟนหนุ่มชาวญี่ปุ่น" เขาถึงกับร้องอุทานออกมาด้วยความตกใจว่า "จริงเหรอ... ?"
เจ้าของโพสต์คิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าขบขัน จึงได้ขออนุญาตหนุ่มไทยรายนี้ถ่ายภาพมาแชร์บนโซเชียล ก่อนที่จะกลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็ว มีการมองเห็นมากกว่า 1.1 ล้านครั้ง ชาวเน็ตญี่ปุ่นต่างพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นแซวขำขันมากมาย
"ลายสกรีนแบบนั้นมันบ้าอะไรกันเนี่ย ฮ่า ๆ จริง ๆ เหรอ ?"
"ฉันรู้ว่าประเทศไทยเปิดกว้างทางเพศ แต่ไม่คิดว่าจะเปิดขนาดนี้"
"หวังว่าคราวหน้า เขาจะเจอเสื้อที่สกรีนว่า หาแฟนสาวชาวญี่ปุ่น"
"ฮ่า ๆ ถ้ารู้ความหมาย เขาคงไม่ใส่มันใช่ไหม"
"ลองจินตนาการดูว่า ถ้าเขาใส่เสื้อตัวนี้อยู่ที่ญี่ปุ่นจะเป็นอย่างไร"
"ฉันอยากให้คุณมาที่ชินจูกุนิโจเมะ (ย่าน LGBTQ ชื่อดังของญี่ปุ่น) ในชุดนั้นจังเลย คุณจะกลายเป็นดาวเด่นทันทีเลยล่ะ ฮ่า ๆ"
"ยังดีที่เขาได้รู้ความหมายของมัน รู้แล้วก็น่าอายเพียงชั่วครู่ แต่ถ้าไม่รู้อาจต้องอายไปตลอดชีวิต"