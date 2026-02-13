เปิดรุ่นมือถือที่ใช้งานแอปฯ ธนาคารไม่ได้ ตั้งแต่ 14 ก.พ. 69 เพราะเก่าเกินไปแล้ว

เปิดรุ่นมือถือที่ใช้งานแอปฯ ธนาคารไม่ได้ ตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป เพื่อความปลอดภัยในระบบปฏิบัติการ บอกยี่ห้อพร้อมสรรพ
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 เฟซบุ๊ก สมาคมธนาคารไทย - The Thai Bankers’ Association มีการประกาศว่า หลังจากวันนี้เป็นต้นไป แอปฯ ของสถาบันทางการเงินจะมีการอัปเกรดระบบ ส่งผลให้มือถือเก่าบางรุ่นไม่สามารถใช้แอปฯ ได้อีกต่อไป โดยแบ่งรุ่นได้ดังนี้
ระบบที่สามารถใช้แอปฯ ธนาคารได้
- iOS 14 ขึ้นไป
- Android 10 ขึ้นไป
ยี่ห้อที่ไม่สามารถอัปเดตและใช้งานแอปฯ ธนาคารได้อีกแล้ว
- Apple: iPhone 6/ iPhone 6 Plus หรือเก่ากว่า
- Pixel: Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3a, Pixel 3a XL หรือเก่ากว่า
- Samsung: Galaxy Note 8, Note FE, Galaxy S8, S8+ หรือเก่ากว่า
- Huawei: Mate 9, Mate 9 Pro, P10, P10 Plus หรือเก่ากว่า
- Oppo: R 15 หรือเก่ากว่า
- Vivo: V 9 หรือเก่ากว่า
- Xiomi: Mi 6 หรือเก่ากว่า