HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เปิดรุ่นมือถือที่ใช้งานแอปฯ ธนาคารไม่ได้ ตั้งแต่ 14 ก.พ. 69 เพราะเก่าเกินไปแล้ว

          เปิดรุ่นมือถือที่ใช้งานแอปฯ ธนาคารไม่ได้ ตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป เพื่อความปลอดภัยในระบบปฏิบัติการ บอกยี่ห้อพร้อมสรรพ

Mobile Banking


          วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 เฟซบุ๊ก สมาคมธนาคารไทย - The Thai Bankers’ Association มีการประกาศว่า หลังจากวันนี้เป็นต้นไป แอปฯ ของสถาบันทางการเงินจะมีการอัปเกรดระบบ ส่งผลให้มือถือเก่าบางรุ่นไม่สามารถใช้แอปฯ ได้อีกต่อไป โดยแบ่งรุ่นได้ดังนี้



Mobile Banking


ระบบที่สามารถใช้แอปฯ ธนาคารได้


          - iOS 14 ขึ้นไป

          - Android 10 ขึ้นไป

ยี่ห้อที่ไม่สามารถอัปเดตและใช้งานแอปฯ ธนาคารได้อีกแล้ว


          - Apple: iPhone 6/ iPhone 6 Plus หรือเก่ากว่า

          - Pixel: Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3a, Pixel 3a XL หรือเก่ากว่า

          - Samsung: Galaxy Note 8, Note FE, Galaxy S8, S8+ หรือเก่ากว่า

          - Huawei: Mate 9, Mate 9 Pro, P10, P10 Plus หรือเก่ากว่า

          - Oppo: R 15 หรือเก่ากว่า

          - Vivo: V 9 หรือเก่ากว่า

          - Xiomi: Mi 6 หรือเก่ากว่า




เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดรุ่นมือถือที่ใช้งานแอปฯ ธนาคารไม่ได้ ตั้งแต่ 14 ก.พ. 69 เพราะเก่าเกินไปแล้ว โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 19:05:47 16,764 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 ณัฐธิดา เล็กอุดากร แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2568 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ กกต. ปฏิทินวันหยุด 2569 ชลบุรี เขต 1 calendar 2569 ผลเลือกตั้ง 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 วันวาเลนไทน์ 2569 ยื่นภาษีออนไลน์ จ๋า ธนนนท์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย