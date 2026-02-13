เปิดเหตุผล เพื่อไทย ร่วมรัฐบาล ภูมิใจไทย แม้เคยแตกหัก - เช็กได้กี่คะแนนเสียงแล้ว

แกนนำเพื่อไทย ประกาศจับมือ ภูมิใจไทย ลบภาพความขัดแย้งในอดีต เผยหวังแก้วิกฤตประเทศ เปิดคะแนนเสียงฝั่งรัฐบาลใหม่รวมได้กี่ สส. แล้ว
ภาพจาก พรรคภูมิใจไทย
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 แกนนำพรรคเพื่อไทย นำโดย นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พร้อมนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง และนายภูมิธรรม เวชยชัย เดินทางเข้าหารือกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เพื่อร่วมจัดตั้งรัฐบาล ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปอย่างราบรื่นและชื่นมื่น ก่อนที่พรรคเพื่อไทยจะประกาศตอบรับเข้าร่วมรัฐบาลอย่างเป็นทางการ
การเจรจาตั้งรัฐบาลร่วมกันระหว่างพรรคภูมิใจไทย และพรรคเพื่อไทย ถือเป็นสมการทางการเมืองที่สร้างความเซอร์ไพรส์ให้แฟนคลับทั้งสองพรรคไม่น้อย เนื่องจากก่อนหน้านี้ทั้งสองพรรคเกิดข้อบาดหมางกันมาต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงปลายรัฐบาลแพทองธาร จนเปลี่ยนเป็นนายกรัฐมนตรีอนุทิน ลากยาวมาถึงช่วงหาเสียงเลือกตั้ง 2569
ภาพจาก พรรคภูมิใจไทย
เพื่อไทย แจงเหตุผลที่ต้องร่วมรัฐบาล เพราะสถานการณ์ประเทศ
นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ระบุชัดว่า เหตุผลหลักของการเข้าร่วมรัฐบาลคือ ภาวะของประเทศที่จำเป็นต้องมีรัฐบาลที่แข็งแกร่ง เพื่อทำงานร่วมกันและนำพาประเทศไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ พรรคเพื่อไทยไม่ได้ตั้งเงื่อนไขใด ๆ เป็นข้อจำกัดในการร่วมรัฐบาล และยังไม่มีการพูดคุยเรื่องโควตาตำแหน่งหรือกระทรวง เพียงแต่แสดงเจตนารมณ์ทำงานร่วมกันในอนาคต
ส่วนกระแสเสียงสนับสนุนที่มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนั้น นายประเสริฐเชื่อว่า มวลชนจะเข้าใจ เพราะการร่วมรัฐบาลจะช่วยประเทศชาติได้มากกว่า พร้อมระบุว่านโยบายบางเรื่องของพรรคจะต้องไปหารือกับพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลต่อไป
ภาพจาก พรรคภูมิใจไทย
ภูมิธรรม ขอลบอดีต ชี้ความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมชาติการเมือง
นายภูมิธรรม เวชยชัย แกนนำพรรคเพื่อไทย มองว่าความขัดแย้งที่ผ่านมาเป็นเรื่องปกติของช่วงหาเสียงเลือกตั้ง และหลังเลือกตั้งก็ไม่ควรนำมาเป็นข้อจำกัดในการทำงานร่วมกัน ขณะนี้ปัญหาประเทศมีจำนวนมาก จึงควรเก็บความขัดแย้งไว้เบื้องหลัง แล้วช่วยกันเดินหน้าทำงาน พร้อมย้ำว่าทั้งสองพรรคมีบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถทำงานร่วมกันและผลักดันนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนได้
ในประเด็นคดีฮั้ว สว. และเรื่องที่อยู่ในกระบวนการ นายภูมิธรรมยืนยันว่า เมื่อเข้าสู่กระบวนการกฎหมายแล้ว ต้องปล่อยให้เป็นไปตามหน้าที่ของรัฐมนตรีที่กำกับดูแล และ "ไม่มีอะไรไม่กล้าลุย" หากเป็นเรื่องที่ถูกต้อง พรรคเพื่อไทยพร้อมสนับสนุนเต็มที่ ส่วนคำถามว่าการร่วมรัฐบาลจะช่วยให้กระแสพรรคดีขึ้นหรือไม่ ตนยังไม่ได้คิดเรื่องนั้น แต่คิดเพียงว่าจะทำอย่างไรให้ได้ทำงานที่เป็นประโยชน์ที่สุด
สุริยะ เผยเสียง สส. อยากร่วมรัฐบาล ดันนโยบายให้เป็นรูปธรรม
ด้านนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และผู้อำนวยการการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า ได้พูดคุยกับ สส. ของพรรคทั้งที่สอบได้และไม่ได้ ต่างสะท้อนตรงกันว่าอยากให้พรรคเข้าร่วมรัฐบาล เพื่อจะได้ผลักดันนโยบายให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และสร้างประโยชน์ในระยะยาวให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่ เมื่อได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีในกระทรวงใด ก็ต้องทำงานหนัก เพื่อให้พรรคมีผลงาน และเรียกความเชื่อมั่นจากประชาชนกลับคืนมา นั่นคือเหตุผลสำคัญที่พรรคเพื่อไทยตัดสินใจร่วมรัฐบาลในครั้งนี้ ทั้งนี้ยังไม่มีการพูดคุยเรื่องจำนวนเก้าอี้รัฐมนตรีหรือเงื่อนไขใด ๆ ในรายละเอียด
ภาพจาก พรรคภูมิใจไทย
เช็กคะแนนเสียงขั้วรัฐบาล หลังพรรคน้ำเงินจับมือพรรคแดง
ภายหลังการจับมือระหว่างพรรคภูมิใจไทย และพรรคเพื่อไทย ส่งผลให้รัฐบาลที่นำโดยพรรคภูมิใจไทย สามารถรวบรวมเสียงได้ 275 เสียง แบ่งเป็น
- พรรคภูมิใจไทย 193 เสียง
- พรรคเพื่อไทย 74 เสียง
- พรรคเศรษฐกิจ 3 เสียง
- พรรครวมใจไทย 1 เสียง
- พรรคใหม่ 1 เสียง
- พรรคประชาธิปไตยใหม่ 1 เสียง
- พรรคไทยทรัพย์ทวี 1 เสียง
- พรรครวมพลังประชาชน 1 เสียง
ภาพจาก พรรคภูมิใจไทย
ภาพจาก พรรคภูมิใจไทย