ครั้งแรกในไทย ! พบตะโขงในธรรมชาติ หลังเชื่อสูญพันธุ์ไปแล้ว ตะลึงไม่ได้มีตัวเดียว


          ครั้งแรกในไทย ! พบตะโขงในธรรมชาติ ยาวประมาณ 3 เมตร ที่คลองใน จ.นราธิวาส แม้เชื่อสูญพันธุ์จากไทยไปแล้ว ย้ำสถานะ ห้ามล่าหรือค้าเด็ดขาด

พบตะโขงในธรรมชาติ ครั้งแรกในไทย

พบตะโขงในธรรมชาติ ครั้งแรกในไทย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า Wildlife Research Division

          วานนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2569) เฟซบุ๊ก กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า Wildlife Research Division ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านวิชาการสัตว์ป่า ภายใต้สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เผยรายงานการพบตะโขงในธรรมชาติครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีการพบตะโขง ความยาว 3 เมตร ในคลองบางสน อ.ตากใบ จ. นราธิวาส เมื่อวันที่ 25 มกราคม ที่ผ่านมา ยืนยันได้จากภาพถ่าย ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการถ่ายภาพและสามารถจำแนกชนิดได้อย่างชัดเจน
          
          จากการสอบถาม นายณัฐวุฒิ ยืนชนม์ ผู้บันทึกภาพ เล่าว่าพบตะโขงลอยคออยู่ริมคลองในตอนหัวค่ำ ความยาวประมาณ 3 เมตร จึงเข้าไปใกล้และใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกภาพ จากนั้นมีชาวบ้านเข้าไปดูมากขึ้น ตะโขงตัวนี้จึงว่ายน้ำหายไปในความมืด 
          
พบตะโขงในธรรมชาติ ครั้งแรกในไทย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า Wildlife Research Division

          ต่อมาวันที่ 26 มกราคม ทีมจากสถานีวิจัยสัตว์ป่าป่าพรุ-ป่าฮาลาบาลา ได้ไปตามหา โดยการเดินส่องไฟหาในบริเวณริมคลองที่พบก่อนหน้านี้ พบตะโขงในบริเวณที่ไม่ไกลจากที่พบครั้งแรกมากนัก แต่ไม่สามารถถ่ายภาพได้เนื่องจากพบตะโขงขณะว่ายน้ำหนีไป
          
          อย่างไรก็ตาม ตะโขงที่พบครั้งนี้ความยาวเพียง 1.5 เมตร จึงอนุมานได้ว่ามีตะโขงในบริเวณนี้ไม่น้อยกว่า 2 ตัว
          
          สำหรับ ตะโขง (False gharial) มีสถานภาพเป็นสัตว์ชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered) ตาม IUCN red list ในปี 2566 และในประเทศไทยเชื่อว่าสูญพันธุ์แล้ว แต่จากรายงานการพบเห็นล่าสุด ประเทศไทยยังมีตะโขงอย่างแน่นอน
          
          ส่วนสถานะในอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าใกล้สูญพันธุ์ (ไซเตส) ถูกจัดให้อยู่ในบัญชีรายชื่อหมายเลขหนึ่ง (Appendix I) คือ ห้ามล่าหรือค้าโดยเด็ดขาด เว้นแต่เป็นไปเพื่อการศึกษาวิจัย !!!

พบตะโขงในธรรมชาติ ครั้งแรกในไทย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า Wildlife Research Division

