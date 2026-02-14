ครั้งแรกในไทย ! พบตะโขงในธรรมชาติ หลังเชื่อสูญพันธุ์ไปแล้ว ตะลึงไม่ได้มีตัวเดียว

ครั้งแรกในไทย ! พบตะโขงในธรรมชาติ ยาวประมาณ 3 เมตร ที่คลองใน จ.นราธิวาส แม้เชื่อสูญพันธุ์จากไทยไปแล้ว ย้ำสถานะ ห้ามล่าหรือค้าเด็ดขาด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า Wildlife Research Division
วานนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2569) เฟซบุ๊ก กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า Wildlife Research Division ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านวิชาการสัตว์ป่า ภายใต้สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เผยรายงานการพบตะโขงในธรรมชาติครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีการพบตะโขง ความยาว 3 เมตร ในคลองบางสน อ.ตากใบ จ. นราธิวาส เมื่อวันที่ 25 มกราคม ที่ผ่านมา ยืนยันได้จากภาพถ่าย ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการถ่ายภาพและสามารถจำแนกชนิดได้อย่างชัดเจน
จากการสอบถาม นายณัฐวุฒิ ยืนชนม์ ผู้บันทึกภาพ เล่าว่าพบตะโขงลอยคออยู่ริมคลองในตอนหัวค่ำ ความยาวประมาณ 3 เมตร จึงเข้าไปใกล้และใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกภาพ จากนั้นมีชาวบ้านเข้าไปดูมากขึ้น ตะโขงตัวนี้จึงว่ายน้ำหายไปในความมืด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า Wildlife Research Division
ต่อมาวันที่ 26 มกราคม ทีมจากสถานีวิจัยสัตว์ป่าป่าพรุ-ป่าฮาลาบาลา ได้ไปตามหา โดยการเดินส่องไฟหาในบริเวณริมคลองที่พบก่อนหน้านี้ พบตะโขงในบริเวณที่ไม่ไกลจากที่พบครั้งแรกมากนัก แต่ไม่สามารถถ่ายภาพได้เนื่องจากพบตะโขงขณะว่ายน้ำหนีไป
อย่างไรก็ตาม ตะโขงที่พบครั้งนี้ความยาวเพียง 1.5 เมตร จึงอนุมานได้ว่ามีตะโขงในบริเวณนี้ไม่น้อยกว่า 2 ตัว
สำหรับ ตะโขง (False gharial) มีสถานภาพเป็นสัตว์ชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered) ตาม IUCN red list ในปี 2566 และในประเทศไทยเชื่อว่าสูญพันธุ์แล้ว แต่จากรายงานการพบเห็นล่าสุด ประเทศไทยยังมีตะโขงอย่างแน่นอน
ส่วนสถานะในอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าใกล้สูญพันธุ์ (ไซเตส) ถูกจัดให้อยู่ในบัญชีรายชื่อหมายเลขหนึ่ง (Appendix I) คือ ห้ามล่าหรือค้าโดยเด็ดขาด เว้นแต่เป็นไปเพื่อการศึกษาวิจัย !!!
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า Wildlife Research Division