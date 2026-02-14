HILIGHT
หนุ่มผวา แก๊งชายอ้างเป็น ตร. บุกปล้นเงิน-ดอกกัญชา 3 ล้าน ล่าสุด 2 สารวัตรโร่มอบตัว

 
            หนุ่มวัย 22 เจอชายฉกรรจ์ 9 คนอ้างเป็นตำรวจบุกค้นบ้าน ทุบวงจรปิดทิ้งก่อนกวาดกัญชา 100 กว่า กก. มูลค่า 3 ล้าน พร้อมเงินสด 8 แสน ล่าสุดคดีพลิกพบตำรวจจริงเอี่ยวเข้ามอบตัวแล้ว 2 นาย

ตำรวจจริง โผล่มอบตัว
            จากกรณีเพจ เจ๊ม้อย V+ โพสต์ข้อความระบุว่า มีชาย 9 คน อ้างตัวเป็นตำรวจ สภ.เมืองปทุมธานี บุกเข้าไปในบ้านของหนุ่มวัย 22 ปี ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พร้อมอ้างว่ามีหมายค้น และระบุว่าผู้เสียหายปลูกกัญชาผิดกฎหมาย ทั้งที่เจ้าตัวระบุว่าปลูกถูกกฎหมาย โดยชายกลุ่มดังกล่าวมีพฤติกรรมทุบกล้องวงจรปิด และนำอาวุธวางบนโต๊ะเพื่อข่มขู่ ก่อนจะนำเงินสดจำนวน 800,000 บาท และกัญชากว่า 100 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 3 ล้านบาท หลบหนีไป พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า หากเป็นตำรวจจริงควรออกมาชี้แจง เนื่องจากสังคมยังคาใจ

            วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 พ.ต.อ. วิวัฒน์ อัศวะวิบูลย์ ผู้กำกับการ สภ.เมืองปทุมธานี เปิดเผยว่า หลังทราบเรื่องได้เรียกประชุมตำรวจในสังกัดทั้งหมด และยืนยันว่าไม่มีตำรวจนายใดเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว โดยผู้เสียหายเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.เมืองปทุมธานี เมื่อเวลาประมาณ 01.00 น. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 ภายหลังเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 13.00 น. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569

            จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่ามีชายฉกรรจ์ประมาณ 9-10 คน อ้างตัวเป็นตำรวจจาก สภ.เมืองปทุมธานี และตำรวจนครบาล ใช้รถยนต์ประมาณ 5-6 คัน รวมถึงรถตู้สีขาว ไปจอดหน้าบ้านผู้เสียหาย ก่อนกล่าวหาว่าปลูกกัญชาผิดกฎหมาย มีการถอดหรือทุบกล้องวงจรปิด และวางอาวุธบนโต๊ะเพื่อข่มขู่ จากนั้นนำเงินสด 800,000 บาท และกัญชาประมาณ 100 กิโลกรัม มูลค่ารวมราว 3 ล้านบาท หลบหนีไป โดยขณะนี้จากภาพวงจรปิดยังไม่มีใครสามารถยืนยันตัวบุคคลผู้ก่อเหตุได้

            ขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน พร้อมให้ชุดสืบสวนเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุและบริเวณใกล้เคียง รวมถึงเชิญผู้เสียหายมาสอบปากคำเพิ่มเติม เพื่อเตรียมออกหมายจับและดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุตามกฎหมาย

            ล่าสุดช่วงค่ำวันเดียวกัน มีรายงานว่า ผู้กองแขก รองสารวัตรสืบสวน สน.สุทธิสาร พร้อม ร.ต.ต. มานพ รองสารวัตรปราบปราม ได้เดินทางเข้ามอบตัวแล้ว ส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องรายอื่นยังอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก เจ๊ม้อย v+, ข่าวช่องวัน, ข่าวช่อง 3, ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

