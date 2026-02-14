ไวรัล รร. ศรีสะเกษ จัดเลือกตั้งสภานักเรียน ให้ AI นับคะแนน รู้ผลในวันเดียว ใช้งบไม่ถึงร้อย

รร. ศรีสะเกษ จัดเลือกตั้งสภานักเรียนผ่านระบบออนไลน์ ใช้ AI นับคะแนนแบบเรียลไทม์ รู้ผลในวันเดียว แถมใช้งบไม่ถึงร้อยบาท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ
กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดี ๆ ที่โลกออนไลน์แห่ชื่นชม เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 โรงเรียนบ้านพิงพวย (เสียงราษฎร์พัฒนา) จังหวัดศรีสะเกษ โพสต์คลิปบรรยากาศการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปี 2569 ที่ปรับรูปแบบการเลือกตั้งสู่ระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ ทั้งสะดวก แม่นยำ โปร่งใส และทันสมัย แถมใช้งบประมาณไม่ถึง 100 บาท
แนวคิดดังกล่าวถูกพัฒนาในชื่อระบบ Thai Student Vote World โดยเปลี่ยนภาพจำการเลือกตั้งแบบเดิม ๆ ที่ต้องพับบัตร นั่งนับคะแนน และเกิดข้อผิดพลาดอย่างคะแนนเกินบัตรหรือความคลาดเคลื่อนต่าง ๆ ให้กลายเป็นการเลือกตั้งดิจิทัลที่ง่ายและรวดเร็ว
ขั้นตอนเริ่มจากนักเรียนผู้มีสิทธิ์ใช้บัตรประจำตัวนักเรียนสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียน ก่อนจะเดินเข้าคูหา เลือกหมายเลขหรือพรรคที่ต้องการผ่านแอปพลิเคชันที่โรงเรียนออกแบบเองบนแท็บเล็ต (iPad) จากนั้นเพียงกดยืนยันก็เป็นอันเสร็จสิ้น
ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่ช่วงปิดโหวต เมื่อระบบเริ่มนับคะแนนแบบเรียลไทม์ด้วย AI แทนการใช้คนนับ ทำให้รู้ผลภายในวันเดียวกัน พร้อมความโปร่งใส เที่ยงธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ขณะที่ข้อมูลของนักเรียนทุกคนถูกเก็บรักษาเป็นความลับอย่างเข้มงวด
ด้านคุณครูเอ็ม ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน ระบุว่า ปีนี้ตั้งใจยกระดับให้เด็ก ๆ ได้สัมผัสประสบการณ์เลือกตั้งเสมือนจริงในรูปแบบดิจิทัล และเพิ่มความตื่นเต้นด้วยการให้ AI นับคะแนนสด ๆ เพื่อให้เห็นกระบวนการอย่างชัดเจน
ขณะที่เพจ ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ซึ่งนำเรื่องราวนี้มาเผยแพร่ คอมเมนต์ว่า ผู้ใหญ่บางองค์กรควรถือพานมากราบเด็กนะ โรงเรียนต่างจังหวัดแท้ ๆ ยังสร้างสรรค์ทำได้ดีขนาดนี้ ถ้ามีงบประมาณก็คงเพอร์เฟกต์มาก อย่าแชร์กันเยอะนะ ขอร้อง ไม่อยากให้เป็นข่าว เกรงใจผู้หลักผู้ใหญ่บางองค์กร เผื่อผ่านมาเห็น เดี๋ยวจะหาซื้อปี๊บกันไม่ทัน
