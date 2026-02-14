ลูกค้ารีวิว 1 ดาวสั้น ๆ เจอร้านฟาดกลับชุดใหญ่ แถมรู้ยันชื่อเล่น ทำคนงงด่ากลับถูกตัวได้ไง !?

ดราม่า ลูกค้ารีวิว 1 ดาว บ่นผักเน่า เจอร้านฟาดกลับเดือด เรียกชื่อเล่นด่าฉ่ำ ชาวเน็ตงงตากแตก แห่เดาทำไมร้านฟาดกลับถูกคน
วันที่ 13 กุมพาพันธ์ 2569 X @RedSkullxxx เผยดราม่าร้อนระหว่างลูกค้ากับร้านค้า ปมโดนรีวิว 1 ดาว ทำเอาร้านอาหารตอบกลับแบบชุดใหญ่ แถมยังพาดพิงถึงชื่อเล่นของลูกค้าอย่างมั่นใจว่าต้องเป็นคนนี้เข้ามาโจมตีแน่ ๆ ทำเอาคนอื่นพากันงงไปตาม ๆ กัน
เรื่องราวเริ่มจากลูกค้ารายหนึ่งเข้าไปรีวิวในแอปพลิเคชันสั่งอาหาร ให้คะแนนเพียง 1 ดาว พร้อมโพสต์ภาพถั่วงอกที่ร้านแถมมา พร้อมข้อความสั้น ๆ ว่า "ถั่วงอกเน่าเละมากค่ะ ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่มาก็ได้ค่ะ"
อย่างไรก็ตามร้านกลับเข้ามาตอบโต้แบบดุเดือด พร้อมโพสต์ภาพผักสดของร้านในสภาพใหม่ และพิมพ์ข้อความว่า น่า...อะไรมึงคนเดียวครับอี X กูขายวันเป็นร้อยชุด เน่าแค่มึงคนเดียว เหลือจะเชื่อ ถ้ากูขายผักเน่า ลูกค้าหน้าร้านคงด่ากูยันลูกบวชแล้ว ผักกู ล้างสะอาดกว่าหน้ามึงอีก จะดิสเครดิต เอาให้มัน สมจริงหน่อยอี X"
ด้านคอมเมนต์ชาวเน็ตมีทั้งแซวและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ บางคนตั้งข้อสงสัยว่าอาจสแกน QR จากท้ายบิล หรือร้านสามารถดูเบอร์โทรและข้อมูลบางส่วนของผู้สั่งได้ผ่านระบบ บางรายมองว่าร้านอาจมีคู่แข่งไม่กี่ราย หรือหากตรวจสอบโค้ดในระบบก็อาจรู้ตัวผู้สั่งได้เป็นต้น