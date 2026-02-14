HILIGHT
มากกว่าให้เงิน… ซุง ศตาวิน ช่วยเด็กบ้านจน มอบโอกาสพลิกชีวิต สร้างอาชีพใหม่ให้ครอบครัว

          ซุง ศตาวิน ลงพื้นที่ช่วยเด็กที่ครอบครัวยากลำบาก ไม่ใช่แค่ให้เงิน แต่ลงแรงทดลองทำงานทั้งวัน ก่อนมอบอาชีพใหม่ช่วยเพิ่มรายได้ให้

ซุง ศตาวิน
ภาพจาก Sungstarwin

          กลายเป็นคลิปที่หลายคนดูแล้วต้องใจฟู เมื่อล่าสุด ( 13 กุมภาพันธ์ 2569) ช่อง Sungstarwin ของ ซุง ศตาวิน ยูทูบเบอร์และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ลงคลิปช่วยเหลือครอบครัวของเด็กที่ยากลำบาก โดยเจ้าตัวที่ตัดสินใจไปดูการทำงานของพ่อเด็ก ก่อนจะตัดสินใจสร้างโอกาสเพิ่มรายได้ในการทำงานให้ที่บ้านของน้อง มากกว่าเลือกที่จะให้เงินเพียงอย่างเดียว 

          เรื่องราวเริ่มต้นจากภาพที่คุณครูคนหนึ่งโพสต์ หลังไปเยี่ยมบ้านนักเรียนชื่อ น้องแจ๊ส ซึ่งถือว่าเป็นเด็กที่ลำบากที่สุดในโรงเรียน บ้านแทบไม่มีเงินซื้อข้าว พ่อทำงานรับจ้างขุดมัน รายได้เฉลี่ยเดือนละประมาณ 2,500 บาท ขณะที่แม่มีปัญหาเรื่องการเดิน บางมื้อคุณครูต้องห่อข้าวที่เหลือจากโรงเรียนให้น้องนำกลับไปกินกับครอบครัว

          ซุง เดินทางไปหาน้องแจ๊สที่บ้าน และชวนน้องวาดรูปเล่น พร้อมบอกว่า ถ้าวาดอะไร เขาจะซื้อสิ่งนั้นให้เป็นของขวัญ แต่ปรากฏว่า น้องแจ๊ส ไม่ได้วาดรูปสิ่งของราคาแพง แต่กลับวาดรูปของ "พ่อ แม่ ลูก" ซึ่งเป็นรูปครอบครัวของน้องเอง


ซุง ศตาวิน
ภาพจาก Sungstarwin

          เมื่อถามว่าพ่อทำงานอะไร จึงได้รู้ความจริงว่า พ่อน้องรับจ้างขุดมัน งานหนัก รายได้ไม่แน่นอน บางช่วงต้องรองานเป็นเดือน หากไม่มีงานก็ต้องเผาถ่านขาย กระสอบละประมาณ 120–150 บาท แถมยังไม่มีโทรศัพท์ไว้ติดต่องาน ต้องเดินกลับบ้านเองทุกครั้ง

          แทนที่จะหยิบเงินก้อนหนึ่งให้แล้วจบ ซุงเลือกไปศึกษางานขุดมันจริง ๆ จากชาวบ้านในพื้นที่ จนพบว่าอาชีพขุดมันรายได้น้อย แต่ถ้ามีรถอีแต๋นไว้รับจ้างขนมัน จะมีงานเกือบทุกวัน ได้ค่าเที่ยวรอบละประมาณ 350 บาท วันหนึ่งทำได้ 4–5 รอบ รายได้ต่างกันหลายเท่า ก่อนตัดสินใจทดลองลงแรงเอง ตื่นตั้งแต่เช้าไปช่วยขนมันทั้งวัน ก่อนจะเลือกซื้อรถอีแต๋นนำไปปรับสภาพ พ่นกันสนิม ทำสีใหม่ และเตรียมนำไปเซอร์ไพรส์ให้บ้านของน้อง

ซุง ศตาวิน
ภาพจาก Sungstarwin

          วันที่เฉลยความจริง ซุงพาพ่อของน้องแจ๊สกลับมาบ้าน แล้วหยิบกุญแจออกมามอบรถให้ รวมทั้งให้โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง สำหรับติดต่อรับงาน และติดต่อครอบครัว พร้อมเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นค่าน้ำมันและค่าบำรุงรักษารถ รวมถึงซื้อของอุปโภคบริโภคไว้ให้ครอบครัว สุดท้ายนี้ ซุง ยังบอกพ่อของน้องแจ๊สว่า หากมีงานแล้ว อย่าลืมแบ่งงานให้เพื่อนบ้าน ช่วยกระจายรายได้ในชุมชนต่อไป







