พยาบาล ICU เล่าเบื้องหลังขนลุก ประโยคที่คนไข้มักพูดเป็นสิ่งสุดท้าย ก่อนสิ้นใจ

พยาบาล ICU เล่านาทีคนไข้รู้ตัวก่อนสิ้นลม เผยประโยคสุดท้ายที่พูดเหมือนกันอย่างน่าประหลาด แม้สัญญาณชีพจะยังปกติ แต่มักจบลงที่เสียชีวิตแทบทุกราย
ภาพจาก TikTok @kirstierobbb
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ NYpost รายงานว่า พยาบาลห้อง ICU เล่าประสบการณ์ชวนขนลุก โดยเผยถึงคำพูดสุดท้ายที่ผู้ป่วยมักจะพูดเหมือนกันทุกคนก่อนจากไป ซึ่งพบว่าหลายครั้งกลับเป็นคำพูดที่คล้ายกันอย่างน่าประหลาดใจ
คลิปไวรัลนี้ มาจากผู้ใช้ TikTok @kirstierobbb ซึ่งระบุว่า เธอเป็นพยาบาลห้องไอซียู (ICU) มานาน 4 ปี ออกมาเปิดเผยประสบการณ์ที่ต้องเจอซ้ำแล้วซ้ำเล่าในห้องผู้ป่วยวิกฤต พร้อมตั้งคำถามชวนสะเทือนใจว่า คนเราน่าจะรู้ตัวจริง ๆ ว่าตัวเองกำลังจะตายตอนไหน
พยาบาลรายนี้เผยว่า ผู้ป่วยที่กำลังจะเสียชีวิตมักจะพูดเหมือนกันหมด โดยประโยคที่เธอได้ยินแทบทุกครั้ง "ช่วยบอกครอบครัวฉันหน่อย ว่าฉันรักพวกเขา ฉันรู้สึกไม่ดีเลย ฉันรู้ว่าฉันกำลังจะตาย"
ภาพจาก TikTok @kirstierobbb
สุดท้ายนี้ พยาบาลรายดังกล่าวเชื่อว่า ปรากฏการณ์เช่นนี้อาจมาจากการที่จิตวิญญาณนั้นสื่อสารกับร่างกายว่าเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายแล้วที่จะได้สั่งเสีย ทำให้เธอได้ข้อคิดในการปรับตัวใช้ชีวิตทุกวันให้มีความหมาย
ภาพจาก TikTok @kirstierobbb
ภายหลังหลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ปรากฏว่ามีชาวเน็ตจำนวนมากต่างแชร์ประสบการณ์ที่ทำให้เชื่อว่า ทุกคนมักจะรู้ตัวเองก่อนตาย บางรายเล่าว่าในฐานะอดีตพยาบาลฉันบอกเลยว่าเธอพูดถูก ขณะที่อีกความเห็นหนึ่งสะท้อนว่า เรื่องจิตวิญญาณไม่ได้รับการพูดถึงมากพอในวงการสาธารณสุขจริง ๆ
ขอบคุณข้อมูลจาก NYpost