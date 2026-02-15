HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

พยาบาล ICU เล่าเบื้องหลังขนลุก ประโยคที่คนไข้มักพูดเป็นสิ่งสุดท้าย ก่อนสิ้นใจ

 
            พยาบาล ICU เล่านาทีคนไข้รู้ตัวก่อนสิ้นลม เผยประโยคสุดท้ายที่พูดเหมือนกันอย่างน่าประหลาด แม้สัญญาณชีพจะยังปกติ แต่มักจบลงที่เสียชีวิตแทบทุกราย 

ประโยคสุดท้ายของคนไข้
ภาพจาก TikTok @kirstierobbb 

            วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ NYpost รายงานว่า พยาบาลห้อง ICU เล่าประสบการณ์ชวนขนลุก โดยเผยถึงคำพูดสุดท้ายที่ผู้ป่วยมักจะพูดเหมือนกันทุกคนก่อนจากไป ซึ่งพบว่าหลายครั้งกลับเป็นคำพูดที่คล้ายกันอย่างน่าประหลาดใจ

            คลิปไวรัลนี้ มาจากผู้ใช้ TikTok @kirstierobbb ซึ่งระบุว่า เธอเป็นพยาบาลห้องไอซียู (ICU) มานาน 4 ปี ออกมาเปิดเผยประสบการณ์ที่ต้องเจอซ้ำแล้วซ้ำเล่าในห้องผู้ป่วยวิกฤต พร้อมตั้งคำถามชวนสะเทือนใจว่า คนเราน่าจะรู้ตัวจริง ๆ ว่าตัวเองกำลังจะตายตอนไหน

            พยาบาลรายนี้เผยว่า ผู้ป่วยที่กำลังจะเสียชีวิตมักจะพูดเหมือนกันหมด โดยประโยคที่เธอได้ยินแทบทุกครั้ง "ช่วยบอกครอบครัวฉันหน่อย ว่าฉันรักพวกเขา ฉันรู้สึกไม่ดีเลย ฉันรู้ว่าฉันกำลังจะตาย"

ประโยคสุดท้ายของคนไข้
ภาพจาก TikTok @kirstierobbb 

            หลังต้องเผชิญกับประสบการณ์เช่นนี้หลายต่อหลายครั้ง พยาบาลรายนี้อดที่จะตั้งคำถามไม่ได้ว่า ผู้ป่วยนั้นรู้ตัวได้ยังไงว่าใกล้ที่จะจากไปแล้ว เพราะหลายเคสนั้นสัญญาณชีพของผู้ป่วยก็ไม่ได้ผิดปกติอะไร และก็ไม่ได้ปัจจัยอะไรที่บ่งชี้ว่าได้ว่าอาการจะวิกฤตลง แต่เมื่อผู้ป่วยพูดประโยคดังกล่าวออกมา ก็มักจะจบลงที่พวกเขานั้นจากไปแทบทั้งสิ้น ต่อให้ผู้ป่วยจะได้รับการรักษายื้อชีวิตอย่างเต็มที่แค่ไหน แต่ก็จะจบลงที่การเสียชีวิตทุกครั้ง

            สุดท้ายนี้ พยาบาลรายดังกล่าวเชื่อว่า ปรากฏการณ์เช่นนี้อาจมาจากการที่จิตวิญญาณนั้นสื่อสารกับร่างกายว่าเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายแล้วที่จะได้สั่งเสีย ทำให้เธอได้ข้อคิดในการปรับตัวใช้ชีวิตทุกวันให้มีความหมาย

ประโยคสุดท้ายของคนไข้
ภาพจาก TikTok @kirstierobbb 

            ภายหลังหลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ปรากฏว่ามีชาวเน็ตจำนวนมากต่างแชร์ประสบการณ์ที่ทำให้เชื่อว่า ทุกคนมักจะรู้ตัวเองก่อนตาย บางรายเล่าว่าในฐานะอดีตพยาบาลฉันบอกเลยว่าเธอพูดถูก ขณะที่อีกความเห็นหนึ่งสะท้อนว่า เรื่องจิตวิญญาณไม่ได้รับการพูดถึงมากพอในวงการสาธารณสุขจริง ๆ 



ขอบคุณข้อมูลจาก NYpost 
 

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
พยาบาล ICU เล่าเบื้องหลังขนลุก ประโยคที่คนไข้มักพูดเป็นสิ่งสุดท้าย ก่อนสิ้นใจ โพสต์เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14:28:03 4,722 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 ณัฐธิดา เล็กอุดากร แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2568 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ กกต. ปฏิทินวันหยุด 2569 ชลบุรี เขต 1 calendar 2569 ผลเลือกตั้ง 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 วันวาเลนไทน์ 2569 ยื่นภาษีออนไลน์ จ๋า ธนนนท์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย