แม่โวย ขู่ฟ้องหมอ หลังชี้ลูก 17 ติด HIV - หนองใน จุกหนักหลังฟังความในใจลูก

 
           สาววัย 17 ถูกวินิจฉัยติด HIV และหนองใน แม่ช็อกหนักขู่ฟ้องหมอ เชื่อถูกใส่ร้าย ก่อนความจริงจะปรากฏ ยิ่งได้คำตอบยิ่งชวนพูดไม่ออก

สาว 17 ติด HIV หนองใน

           วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 เว็บไซต์ World Of Buzz รายงานว่า แพทย์ชาวมาเลเซียออกมาเผยเคสน่าตกใจ เมื่อเยาวชนหญิง วัย 17 ปี ตรวจพบโรคทางเพศสัมพันธ์ ทั้งติดเชื้อ HIV และหนองใน แต่หมอกลับถูกแม่ของผู้ป่วยขู่จะฟ้อง เพราะเชื่อว่าผลตรวจนั้นเป็นของปลอม เนื่องจากผู้เป็นแม่นั้นไม่เคยรู้ถึงพฤติกรรมด้านมืดเช่นนี้ของลูก มองว่าลูกสาวเป็นเด็กดี

           หมอเปิดเผยว่า เคสดังกล่าวเริ่มจากที่หญิงวัย 17 ปี เข้ามาปรึกษาปัญหาตกขาวบริเวณอวัยวะเพศ แต่เมื่อตรวจดูกลับว่าไม่ใช่แค่โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เท่านั้น แต่เธอยังป่วยเป็นหนองใน รวมถึงติดเชื้อ HIV นอกจากนี้ ด้วยค่าฮีโมโกลบินที่ต่ำ อาจเป็นสัญญาณว่าเชื้อเกำลังพัฒนาเข้าสู่ระยะเอดส์ (AIDS) แล้วอีกด้วย

สาว 17 ติด HIV หนองใน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Irfan Tajol

           จากการสอบประวัติผู้ป่วยก็พบกับความจริงชวนน่าตกใจ โดยหญิงวัย 17 ปี เล่าว่าเธอนั้นมีเพศสัมพันธ์มาตั้งแต่อายุ 16 ปี ซึ่งตลอดช่วงปีที่ผ่านมา เธอมีคู่นอนมากถึง 15 ราย 

           ช่วงที่ยากที่สุดคือการแจ้งข่าวนี้ให้กับแม่ของผู้ป่วย แต่ผู้เป็นแม่กลับไม่ยอมรับผลการวินิจฉัย โดยอ้างว่ารายงานทางการแพทย์นี้เป็นการใส่ร้าย รวมทั้งยังขู่ที่จะฟ้องร้องเอาผิดกับหมอ ทำให้หมอเพิ่งทราบว่า แม่ของผู้ป่วยไม่เคยรับรู้ถึงความลับดำมืดของลูกสาวเลยตลอดช่วงที่ผ่านมา 

           ปัจจัยหลักของปัญหานี้เกิดขึ้นจากการเลี้ยงดูในครอบครัว ผู้เป็นแม่หย่าร้างกับสามี เธอจึงต้องเป็นคนหารายได้คนเดียวของบ้าน ขณะที่ลูกสาวนั้นกลับไปเลือกเส้นทางแสดงหาความสุข ที่ตามมาซึ่งผลลัพธ์ที่ยากจะแก้ไข

           อย่างไรก็ดี เมื่อถามหญิงวัย 17 ปีว่าเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปหรือเปล่า เธอยิ้มกลับมา พร้อมกับตอบว่า "ไม่เสียใจ"


ขอบคุณข้อมูลจาก World o Buzz
 




 
