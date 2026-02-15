ไผ่ วันพอยท์ เปิดตัวแฟนใหม่ น้องเครป สาวสวยงานดี บอกให้ภาพนี้เล่าเรื่อง...

ไผ่ วันพอยท์ เปิดตัวแฟนใหม่ น้องเครป ลงรูปจับมือหวานพร้อมโชว์แหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายรับวันวาเลนไทน์ ก่อนลงรูปคู่ชัด ๆ บอกให้ภาพมันเล่าเรื่อง
วาเลนไทน์ปีนี้เรียกว่าเป็นปีแห่งความหวานจริง ๆ เพราะเหล่าดารา คนดัง ออกมาเปิดตัวแฟน และประกาศข่าวดีกันเพียบ หนึ่งในนั้นก็คือนักการเมืองคนดัง ไผ่ วันพอยท์ หรือ ไผ่ ลิกค์ ที่เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ได้ลงรูปกุมมือสาวข้างกาย โชว์แหวนที่นิ้วนางข้างซ้าย พร้อมข้อความว่า "Happy Valentine’s Day นะอะไรผ่านมาให้ผ่านไปทำตัวดี ๆ นะ"
ก่อนที่ล่าสุด (15 กุมภาพันธ์ 2569) ไผ่ วันพอยท์ จะโพสต์ภาพคู่กับ น้องเครป แฟนสาวให้เห็นกันแบบชัด ๆ แท็กหา IG อีกฝ่าย พร้อมแคปชั่น "ไม่มีอะไรจะพูดให้ภาพมันเล่าเรื่อง การเมืองปวดหัวเปลี่ยนบ้าง" ซึ่งก็มีเพื่อน ๆ และแฟนคลับ เข้ามาร่วมยินดีกับ "พี่ไผ่" พร้อมแซวความหวานของทั้งคู่กันเพียบ
ทางด้าน น้องเครป ก็ลง IG Story โชว์ดอกกุหลาบช่อโต กับของขวัญวันวาเลนไทน์ และยังได้โพสต์รูปคู่กับพี่ไผ่ เปิดตัวหวานด้วยเช่นกัน
ภาพจาก Instagram paionepoint, crape_e