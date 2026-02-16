HILIGHT
คดีช็อก พี่สาวอยู่ในห้างมา 28 ปี น้องชายเล่าเหตุสุดใจสลาย ไม่เคยรู้พี่สาวอยู่ข้างบน

 
           คดีช็อกสะเทือนใจ พี่สาวอยู่ในห้างมา 28 ปี น้องชายเล่าเหตุสุดใจสลาย ไม่เคยรู้พี่สาวอยู่ข้างบน คดีฆาตกรรมถูกคลี่คลาย   


           วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ Hk01 เผยเรื่องราวคดีที่น่าตกใจ หญิงสาวรายหนึ่งในประเทศจีน ต้องเผชิญชะตากรรมสุดเลวร้าย "ติดอยู่" ในห้างแห่งหนึ่งมาเป็นเวลานานกว่า 28 ปี กระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ โครงกระดูกของเธอถูกขุดพบ ทำให้เรื่องราวเบื้องหลังสุดสะเทือนใจถูกเปิดเผย และปริศนาทั้งหมดถูกไขกระจ่างในที่สุด 

           เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ในเมืองลูโจว มณฑลเสฉวน ประเทศจีน เมื่อประมาณเดือนที่ผ่านมา ในระหว่างการรื้อถอนหลังคา คนงานและเจ้าหน้าที่ได้เจอสิ่งที่ไม่คาดคิด หลังขุดพบศพของหญิงสาวรายหนึ่งซึ่งเสียชีวิตมาเป็นเวลานานจนร่างกลายเป็นโครงกระดูกถูกฝังอยู่ จึงนำไปสู่การสอบสวนคดีความปริศนา กระทั่งพบว่า เธอถูกฆาตกรรมและถูกซ่อนศพมาเป็นเวลานานถึง 28 ปี   

คดีฆาตกรรม
ภาพจาก Weibo 

คดีฆาตกรรม
ภาพจาก Weibo 

           จากนั้นในเวลาต่อมา ทางตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้ 2 ราย และสามารถคลี่คลายคดีได้ ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างรอการพิจารณาตามขั้นตอนทางกฎหมาย ส่วนศพของหญิงสาวสกุลหวู่ (นามสมมุติ) ถูกนำกลับไปยังครอบครัวเพื่อประกอบพิธี โดยน้องชายของเธอได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่น เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับคดีด้วยอารมณ์สุดเศร้าและหัวใจที่แตกสลายหลังได้รู้ความจริงว่า "พี่สาวที่คิดว่าหายตัวไปเกือบ 30 ปี กลับอยู่ในห้างแห่งนั้นมาโดยตลอด" 

           น้องชายของเธอเล่าว่า ในขณะนั้นพี่สาวของเขาเปิดร้านขายเสื้อผ้าอยู่ที่ชั้น 2 โดยมีหญิงชื่อสกุลเจิ้น เดิมทีเป็นพนักงานขายของอยู่ที่ร้านข้าง ๆ ซึ่งเธอคนนั้นได้มายืมเงินพี่สาวของเขา โดยอ้างว่าจะไปเปิดร้านของตัวเอง จากนั้นเธอจะรับสินค้าจากพี่สาวไปขายที่ชั้น 4 กระทั่งในวันเกิดเหตุ เจิ้นได้โทรศัพท์หาพี่สาวของเขา อ้างว่าจะคืนเงินให้ ให้ขึ้นไปที่ชั้น 4 ก่อนที่พี่สาวของเขาจะหายตัวไป เจิ้นอ้างว่าพอขึ้นไปก็ไม่เจอเธอ โทรศัพท์ไปก็ติดต่อไม่ได้

คดีฆาตกรรม
ภาพจาก Weibo 

           น้องชายของเธอ เผยอย่างสุดสะเทือนใจว่า ในขณะนั้น เขาก็ทำงานในร้านอาหารอยู่ที่ชั้นล่างในห้างเดียวกัน แต่กลับไม่รู้เลยว่าพี่สาวกำลังเผชิญชะตากรรมสุดเลวร้ายจนสิ้นลมหายใจ และถูกฝังอยู่ที่ด้านบนมาเป็นเวลานานถึง 28 ปี

           เมื่อถูกถามถึงแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุ น้องชายรู้สึกโกรธมาก โดยเชื่อว่าเป็นเรื่องเงิน น้องชายของหวู่ กล่าวว่า "ถ้าคุณคืนเงินไม่ได้ คุณอาจจะเลื่อนการชำระได้ แต่คุณจะฆ่าคนอื่นไม่ได้ มันโหดร้ายเกินไป เธอให้ยืมเงิน แต่คุณกลับบีบคอเธอจนตาย"  และสิ่งที่เขาคิดว่ารับไม่ได้ยิ่งกว่านั้นคือ "สถานที่ที่ซ่อนศพนั้นอยู่ใกล้ตัวมาก แต่เขาไม่เคยรู้เลย" 

คดีฆาตกรรม
ภาพจาก Weibo 

คดีฆาตกรรม
ภาพจาก Weibo 

           "ในเวลานั้น ผมอยู่ที่นี่ทุกวัน ทำงานที่ร้านอาหารชั้นล่าง สถานที่ที่ซ่อนศพไว้คือชั้นบน เหนือร้านของผม 2 ชั้น ซึ่งตรงกับร้านของผมเลย" น้องชายของหวู่ กล่าว 

           ทั้งนี้ รายงานเผยว่า ในขณะที่เกิดเหตุนั้น ห้างดังกล่าวไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนัก โดยเฉพาะชั้น 3 ขึ้นไป แทบจะไม่ค่อยมีร้านค้า ประกอบกับอีกด้านหนึ่งของห้างก็เงียบเหงา สถานที่ดังกล่าวจึงเอื้ออำนวยให้คนร้ายก่อเหตุเช่นนี้ 


ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01


