อินฟลูฯ ดังตัดกระเพาะนาน 15 ปี เสียชีวิตแล้ว เพื่อนแห่โพสต์อาลัย ไม่อยากจะเชื่อ

อินฟลูฯ ดังตัดกระเพาะนาน 15 ปึ เสียชีวิตแล้ว เพื่อนแห่โพสต์อาลัย ยอมรับการตัดสินใจ แทบไม่อยากเชื่อว่าเป็นความจริง
ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2569 มีอินฟลูเอนเซอร์รายหนึ่งออกมาเตือนเรื่องการตัดกระเพาะว่าไม่ควรทำ เพราะตัวเองตัดมาแล้ว 15 ปี มีโรคอื่น ๆ ตามมาหลังจากนั้น ทั้งที่ตอนแรกที่ผ่าตัดมันดี แต่ตอนนี้ไม่ดีแล้ว เช่น เคยกินอาหารบางอย่างไม่ได้ แล้วก็กลับมากินได้ แล้วตอนนี้ก็กลับมากินไม่ได้ เบื่ออาหาร ต่อให้ของอร่อยแค่ไหนก็ไม่อยากกิน กินได้แค่นม อาหารอ่อน กล้วย เพื่อให้อยู่รอด จนมีคนแชร์เป็นหลัก 1 หมื่นครั้ง
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 ในโลกโซเชียลต่างโพสต์อาลัยการเสียชีวิตของผู้โพสต์เฟซบุ๊กเตือนภัยรายดังกล่าวกันเต็มโซเชียลเน็ตเวิร์ก ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตนั้น หลายคนไม่ได้เปิดเผย เพราะเป็นสิ่งที่ทำใจไม่ได้ คิดไม่ถึงว่าเจ้าตัวจะเลือกทางนี้
ขณะเดียวกัน ก่อนเสียชีวิต เจ้าตัวก็โพสต์ว่า ขอดอกไม้จันทน์ในวันวาเลนไทน์