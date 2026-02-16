HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

อินฟลูฯ ดังตัดกระเพาะนาน 15 ปี เสียชีวิตแล้ว เพื่อนแห่โพสต์อาลัย ไม่อยากจะเชื่อ

          อินฟลูฯ ดังตัดกระเพาะนาน 15 ปึ เสียชีวิตแล้ว เพื่อนแห่โพสต์อาลัย ยอมรับการตัดสินใจ แทบไม่อยากเชื่อว่าเป็นความจริง

ตัดกระเพาะ

          ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2569 มีอินฟลูเอนเซอร์รายหนึ่งออกมาเตือนเรื่องการตัดกระเพาะว่าไม่ควรทำ เพราะตัวเองตัดมาแล้ว 15 ปี มีโรคอื่น ๆ ตามมาหลังจากนั้น ทั้งที่ตอนแรกที่ผ่าตัดมันดี แต่ตอนนี้ไม่ดีแล้ว เช่น เคยกินอาหารบางอย่างไม่ได้ แล้วก็กลับมากินได้ แล้วตอนนี้ก็กลับมากินไม่ได้ เบื่ออาหาร ต่อให้ของอร่อยแค่ไหนก็ไม่อยากกิน กินได้แค่นม อาหารอ่อน กล้วย เพื่อให้อยู่รอด จนมีคนแชร์เป็นหลัก 1 หมื่นครั้ง

ตัดกระเพาะ

          วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 ในโลกโซเชียลต่างโพสต์อาลัยการเสียชีวิตของผู้โพสต์เฟซบุ๊กเตือนภัยรายดังกล่าวกันเต็มโซเชียลเน็ตเวิร์ก ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตนั้น หลายคนไม่ได้เปิดเผย เพราะเป็นสิ่งที่ทำใจไม่ได้ คิดไม่ถึงว่าเจ้าตัวจะเลือกทางนี้

         ขณะเดียวกัน ก่อนเสียชีวิต เจ้าตัวก็โพสต์ว่า ขอดอกไม้จันทน์ในวันวาเลนไทน์

ตัดกระเพาะ

ตัดกระเพาะ



ตัดกระเพาะ

ตัดกระเพาะ


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อินฟลูฯ ดังตัดกระเพาะนาน 15 ปี เสียชีวิตแล้ว เพื่อนแห่โพสต์อาลัย ไม่อยากจะเชื่อ อัปเดตล่าสุด 16 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 11:55:11 7,536 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 ณัฐธิดา เล็กอุดากร แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2568 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ กกต. ปฏิทินวันหยุด 2569 ชลบุรี เขต 1 calendar 2569 ผลเลือกตั้ง 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 วันวาเลนไทน์ 2569 ยื่นภาษีออนไลน์ จ๋า ธนนนท์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย