จากมื้อเช้าแบบแม่เลี้ยงใจร้าย กลายเป็นไวรัล แม่ครีเอตเน้น ๆ แต่คนฮาสีหน้าลูก

          แม่กลายเป็นไวรัล หลังถูกบอกทำอาหารเช้าให้ลูก เหมือนแม่เลี้ยงใจร้าย เลยงัดฝีมือจัดให้แบบอลังการ จับคู่สุดประหลาดจนอึ้ง คนแอบฮา หน้าลูกคือนิ่งมาก 

อาหารเช้า
ภาพจาก Douyin

          วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ รายงานเรื่องราวของคุณแม่รายหนึ่งจากมณฑลเจ้อเจียง ทางตะวันออกของจีน ซึ่งกลายมาเป็นไวรัลสุดฮือฮาจากสารพัดไอเดียมื้อเช้าสุดแปลก หวังลบคำสบประมาทที่ชาวเน็ตวิจารณ์เธอเป็นแม่เลี้ยงใจร้าย จากการปล่อยให้ลูกชายกินอาหารเช้าที่มีเพียงขนมปังแห้ง ๆ ไม่กี่ก้อน กับข้าวเกรียบและน้ำร้อน ซึ่งดูขาดสารอาหารมาก 

          เรื่องราวทั้งหมดเริ่มขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2568 จางลี่เผิง เจ้าของร้านขายเสื้อผ้า ที่ใช้ชีวิตอยู่กับสามีและลูกชายวัย 16 ปี ได้โพสต์คลิปของลูกชายขณะกินอาหารเช้าลงบนโซเชียล แต่สภาพอาหารเช้าของเขาที่คล้ายจะมีแค่แป้ง จากขนมปังและข้าวเกรียบนั้น กลับทำให้ชาวเน็ตวิจารณ์หนัก กล่าวหาเธอว่าละเลยลูกชาย ปล่อยให้กินของที่ขาดสารอาหาร ราวกับอาหารเช้าของแม่เลี้ยงใจร้ายไม่มีผิด 

อาหารเช้า
ภาพจาก Douyin

          คำพูดแย่ ๆ เหล่านั้นราวกับจะเป็นการจุดไฟในตัวเธอ จางลี่เผิงจึงงัดสารพัดไอเดียออกมาแสดงฝีมือ สร้างสรรค์เมนูอาหารเช้าสุดอลังการให้ลูกชาย แม้ตัวเลือกการจับคู่อาหารแต่ละจานของเธอจะค่อนข้างแปลกประหลาดไปบ้าง 
 
          โดยในเช้าวันหนึ่ง ลูกชายของเธอตื่นมาพบกับมื้อเช้าที่ประกอบด้วย ถังหูลู่ 1 ไม้ ซุปปลารสเปรี้ยว และนม วางเตรียมไว้ให้บนโต๊ะ นอกจากนี้ยังมีคลิปอื่นที่เธอเตรียมบาร์บีคิว กาแฟ และก๋วยเตี๋ยวหอยทาก ไว้ให้ลูกชาย

อาหารเช้า
ภาพจาก Douyin

          การจับคู่มื้อเช้าที่กลายเป็นตำนานอื่น ๆ ยังมี ทุเรียนกับหม้อไฟเนื้อ กับสตรอว์เบอร์รี่ เสี่ยวหลงเปา และตีนไก่ตุ๋นโค้ก นอกจากนี้เธอยังคิดเมนูแปลก ๆ อื่น ๆ ด้วย เช่น การนำขนมล่าเถียว (เส้นทำจากแป้งปรุงรสเผ็ด ใส่พริกและหมาล่า) กะหล่ำปลี และแอปเปิ้ลหั่น มาทำเป็นเบอร์เกอร์แบบจีน หรือแม้กระทั่งทำซาลาเปาข้าวโพดที่หน้าตาดูเหมือนเอเลี่ยน 

          ในไม่ช้าอาหารเช้าของจางลี่เผิงที่เตรียมให้ลูกชาย ก็กลายมาเป็นไวรัลที่มีชาวเน็ตติดตามกันจำนวนมาก โดยได้รับเสียงชื่นชมในความสร้างสรรค์ แต่ที่น่าสังเกตคือ…ขัดกับภาพอาหารเช้าที่ดูอลังการ ลูกชายของเธอกลับนั่งกินด้วยสีหน้าเรียบเฉย ดูงัวเงีย ครึ่งหลับครึ่งตื่น จนดูคล้ายกับว่าอาหารของแม่นั้น เหมือนจะเอาใจชาวเน็ตมากกว่าคนกิน ทำให้ชาวเน็ตต่างพากันขบขัน 

อาหารเช้า
ภาพจาก Douyin

          รายงานเผยว่า คลิปของจางลี่เผิงมียอดวิวกว่า 900 ล้านวิวแล้วบนโซเชียลของจีน และมีผู้ติดตามเธอเกือบ 1.3 ล้านคน ขณะที่ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ เช่น

          "คุณไม่มีวันเดาได้เลยว่าอาหารเช้ามื้อต่อไปของลี่เผิงจะเป็นอะไร บางทีอาจจะเป็นเต้าหู้เหม็นกับทีรามิสุ"
 
          "อาหารของลี่เผิงเต็มไปด้วยความรักของแม่ ที่แม้จะดูเงอะงะไปบ้าง แต่ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเธอไม่ใช่แม่เลี้ยงใจร้าย"

อาหารเช้า
ภาพจาก Douyin
          ต่อมา จางลี่เผิง เปิดใจกับสื่อว่า ลูกชายของเธอจะกินอาหารเช้าตอน 06.00 น. ก่อนไปโรงเรียน ดังนั้นเธอจึงต้องตื่นนอนตั้งแต่ 05.00 น. มาเตรียมอาหารเช้าให้เขาเสมอ ก่อนที่เธอจะออกไปทำงาน อย่างไรก็ตาม ลูกชายของเธอไม่ชอบมื้อเช้าแบบเดิม ๆ ของจีน อย่างพวกขนมจีบ ซาลาเปา เขาชอบกินแค่เนื้อกับของหวานเท่านั้น ด้วยเหตุนี้เพื่อจะเอาใจลูกชายที่มีนิสัยเลือกกิน เธอจึงต้องสรรหาอาหารเช้าในรูปแบบที่แตกต่าง โดยได้รับกำลังใจจากชาวเน็ต มาช่วยผลักดันความสร้างสรรค์ขึ้นไปอีกระดับ 

          "ตอนนี้ฉันใส่สุดแล้วกับอาหารเช้าของลูก เมื่อเห็นเขากินมันอย่างเอร็ดอร่อย ก็ทำให้ฉันมีพลังขึ้นมา" จางลี่เผิง กล่าว 

          ที่ทำให้เธอประทับใจที่สุดก็คือคำชื่นชมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวของเธอ โดยชาวเน็ตหลายคนบอกว่าลูกชายของเธอมีความมั่นคงทางอารมณ์และเข้ากับแม่ได้ดีมาก บรรยากาศในบ้านของเธอก็เต็มไปด้วยความสุข ซึ่งนั่นทำให้จางลี่เผิงมีความสุขจริง ๆ 

          "นั่นแหละคือเราล่ะ" จางลี่เผิง กล่าว 

อาหารเช้า
ภาพจาก Douyin

          ทั้งนี้ พบว่าในคลิปหนึ่งลูกชายได้จัดอันดับอาหารเช้าที่เขาชอบไว้ โดยมีการพูดถึงทุเรียนกับหม้อไฟเนื้อ นั่นแสดงให้เห็นว่าแม้หน้าตาจะดูงัวเงีย เรียบเฉยมากตอนเห็นอาหารเช้า แต่เขากินมันอย่างเอร็ดอร่อยจริง ๆ 

          จางลี่เผิง ยังมีแผนที่จะทดลองทำอาหารเช้าแปลก ๆ ให้ลูกชายต่อไปจนเขาเรียนจบ โดยมองว่าท้ายที่สุดแล้วความโด่งดังบนโลกออนไลน์จะจางหายไป แต่ความรักของเธอเบื้องหลังอาหารเช้าเหล่านี้จะไม่มีวันหายไปไหน 

ขอบคุณข้อมูลจาก SCMP


จากมื้อเช้าแบบแม่เลี้ยงใจร้าย กลายเป็นไวรัล แม่ครีเอตเน้น ๆ แต่คนฮาสีหน้าลูก โพสต์เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 12:30:42
