คุ้มไหม !? ลูกค้าสั่ง กุ้งล็อบสเตอร์ดอง กระปุกละ 815 บาทได้แค่นี้ ล่าสุดร้านแจงแล้ว

          ลูกค้าร้องสั่งกุ้งล็อบสเตอร์ดองราคา 815 บาท แต่ได้เนื้อชิ้นเล็กใจหาย ถามแบบนี้คุ้มไหม ล่าสุดร้านชี้แจงแล้ว พร้อมส่งของใหม่ชดเชย 

กุ้งล็อบสเตอร์ดอง 815 บาท

          วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 เพจเฟซบุ๊ก ผู้บริโภค แชร์เรื่องราวร้องทุกข์ของลูกค้ารายหนึ่งที่สั่งซื้อ กุ้งล็อบสเตอร์ดอง 1 กระปุกราคา 815 บาท แต่ปริมาณที่ได้นั้นทำเอาคิดหนักว่าคุ้มราคาหรือไม่

          จากภาพพบว่าเมื่อลูกค้าเทกุ้งล็อบสเตอร์ดองลงในจาน กลับมีแค่ก้อนเนื้อกุ้งชิ้นเดียว ซึ่งมีขนาดไม่ใหญ่อย่างที่คิดเมื่อเทียบกับขนาดของส้อม ส่วนที่เหลือรอบ ๆ มีแต่น้ำดองปริมาณค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับตัวเนื้อกุ้ง

กุ้งล็อบสเตอร์ดอง 815 บาท

          เจ้าของเรื่องราวให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ก่อนตัดสินใจซื้อ เคยเห็นรีวิวจากที่อื่นซึ่งดูปริมาณมากกว่านี้ จึงไม่คิดว่าจะออกมาในลักษณะดังกล่าว ทำให้เกิดความรู้สึกผิดไปจากที่คาดหวัง ยืนยันว่าเมื่อเปิดกระปุกแล้วเทออกมา มีปริมาณตามที่เห็นในภาพจริง ๆ ไม่ได้ตักออกบางส่วนก่อนถ่ายแต่อย่างใด

กุ้งล็อบสเตอร์ดอง 815 บาท

          ภายหลังโพสต์ถูกเผยแพร่ออกไป ต่างมีชาวเน็ตคอมเมนต์ทั้งเห็นใจเจ้าของโพสต์ และแสดงความคิดเห็นเชิงเปรียบเทียบความคุ้มค่าอย่างหลากหลาย โดยมองว่าไม่คุ้มกับราคา 815 บาท ซึ่งราคานี้ หากเพิ่มเงินอีกเล็กน้อย ก็ได้ไปกินบุฟเฟต์โรงแรมที่มีอาหารทะเลหลากหลายกว่า แม้จะไม่ได้ล็อบสเตอร์โดยตรง แต่ก็ไม่ต้องผิดหวังเช่นนี้อย่างแน่นอน

กุ้งล็อบสเตอร์ดอง 815 บาท

          ต่อมา เจ้าของเรื่องราวเผยว่า ภายหลังติดต่อไปยังช่องทางผู้ขาย ได้รับการชี้แจงว่า ทางร้านขออภัยสำหรับประสบการณ์ที่ไม่ดีที่ทำให้ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ได้รับ การผลิตและบรรจุสินค้าทุกกระปุกมีการชั่งน้ำหนักตามมาตรฐานที่กำหนด และมีการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด แม้ภายนอกอาจดูแตกต่างจากสินค้าปกติ แต่ยืนยันว่ามาตรฐานน้ำหนักและปริมาณไม่ได้ลดลงจากที่กำหนดไว้ เพื่อความพึงพอใจสูงสุด ยินดีดำเนินการเคลมและจัดส่งกระปุกใหม่ให้ลูกค้าโดยเร็วที่สุด และเปิดช่องทางให้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

กุ้งล็อบสเตอร์ดอง 815 บาท


โพสต์เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 12:57:46
