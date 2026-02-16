HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

อดีตสาวกราเวียร์ เตรียมนั่งเก้าอี้ สส. หลังชนะเลือกตั้งแลนด์สไลด์ ฮอตสุดในสภา

 
             ชิซาโตะ โมริชิตะ อดีตสาวกราเวียร์ สู้ผู้สมัคร สส. สุดฮอต ชนะเลือกตั้งญี่ปุ่นแบบแลนด์สไลด์ เตรียมก้าวสู่สภา หลังโค่นคู่แข่งรุ่นใหญ่


อดีตสาวกราเวียร์ เตรียมนั่งเก้าอี้ สส. หลังชนะเลือกตั้งแลนด์สไลด์
ภาพจาก Instagram morishitachii

            ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้สมัครสาวที่ฮอตที่สุดในการเลือกตั้งญี่ปุ่น สำหรับ ชิซาโตะ โมริชิตะ (Chisato Morishita) ผู้สมัคร สส. จากพรรค LPD ที่ล่าสุดได้สร้างความฮือฮา จากการพลิกคว้าชัยได้ในสนามใหญ่ เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดมิยางิ ซึ่งเคยเป็นฐานเสียงหลักของ จุน อาซูมิ (Jun Azumi) นักการเมืองอาวุโสจากพรรค CRA ผู้คว้าชัยในสนามนี้มาต่อเนื่องถึง 10 สมัย ตั้งแต่ปี 2539

            โดยเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ jimin.jp รายงานว่า ชิซาโตะ โมริชิตะ สามารถคว้าชัยชนะแบบแลนด์สไลด์ กวาดมากกว่า 120,000 คะแนน หรือเกือบ 60% ของผู้ลงคะแนนเสียง ทิ้งห่างคู่แข่งมากกว่า 40,000 คะแนน 

อดีตสาวกราเวียร์ เตรียมนั่งเก้าอี้ สส. หลังชนะเลือกตั้งแลนด์สไลด์
ภาพจาก Instagram morishitachii

            สำหรับความเป็นมาของ ชิซาโตะ โมริชิตะ วัย 44 ปี เกิดที่เมืองนาโงย่า จังหวัดไอจิ ของญี่ปุ่น ต่อมาขณะเรียนมหาวิทยาลัย ได้ดร็อปเรียนและก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเป็นนักแสดง รวมถึงเป็นนางแบบกราร์เวียร์ที่มีผลงานสุดฮอต และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกุศลต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือสังคม 

            กระทั่งปี 2019 ชิซาโตะ โมริชิตะ ออกจากวงการบันเทิง และก้าวเข้าสู่แวดวงการเมือง โดยลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อปี 2021 ซึ่งนับตั้งแต่ลงเลือกตั้งครั้งนั้น ชิซาโตะ โมริชิตะ มักจะออกไปพบปะประชาชนตามท้องถนนทุกวัน มีการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จนความพยายามของเธอเป็นที่ประจักษ์ของผู้คน ซึ่งมีส่วนสำคัญเบื้องหลังชัยชนะครั้งนี้ โดยหลังจากทราบผลหลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เธอก็ยังคงออกไปพบผู้คนตามท้องถนน และมีปฏิสัมพันธ์กับชาวบ้านไม่เปลี่ยนแปลง 

อดีตสาวกราเวียร์ เตรียมนั่งเก้าอี้ สส. หลังชนะเลือกตั้งแลนด์สไลด์
ภาพจาก Instagram morishitachii

อดีตสาวกราเวียร์ เตรียมนั่งเก้าอี้ สส. หลังชนะเลือกตั้งแลนด์สไลด์
ภาพจาก Instagram morishitachii

อดีตสาวกราเวียร์ เตรียมนั่งเก้าอี้ สส. หลังชนะเลือกตั้งแลนด์สไลด์
ภาพจาก Instagram morishitachii

อดีตสาวกราเวียร์ เตรียมนั่งเก้าอี้ สส. หลังชนะเลือกตั้งแลนด์สไลด์
ภาพจาก Instagram morishitachii

อดีตสาวกราเวียร์ เตรียมนั่งเก้าอี้ สส. หลังชนะเลือกตั้งแลนด์สไลด์
ภาพจาก Instagram morishitachii

อดีตสาวกราเวียร์ เตรียมนั่งเก้าอี้ สส. หลังชนะเลือกตั้งแลนด์สไลด์
ภาพจาก Instagram morishitachii

อดีตสาวกราเวียร์ เตรียมนั่งเก้าอี้ สส. หลังชนะเลือกตั้งแลนด์สไลด์
ภาพจาก Instagram morishitachii



ขอบคุณข้อมูลจาก  Japan News, morishitachisato.com, jimin.jp

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อดีตสาวกราเวียร์ เตรียมนั่งเก้าอี้ สส. หลังชนะเลือกตั้งแลนด์สไลด์ ฮอตสุดในสภา โพสต์เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 15:06:03 2,239 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 ณัฐธิดา เล็กอุดากร แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2568 พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กกต. ปฏิทินวันหยุด 2569 เต้ย พงศกร calendar 2569 ผลเลือกตั้ง 2569 อินฟลูตัดกระเพาะ
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ก้อย อรัชพร ยื่นภาษีออนไลน์ จ๋า ธนนนท์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย