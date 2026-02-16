อดีตสาวกราเวียร์ เตรียมนั่งเก้าอี้ สส. หลังชนะเลือกตั้งแลนด์สไลด์ ฮอตสุดในสภา

ชิซาโตะ โมริชิตะ อดีตสาวกราเวียร์ สู้ผู้สมัคร สส. สุดฮอต ชนะเลือกตั้งญี่ปุ่นแบบแลนด์สไลด์ เตรียมก้าวสู่สภา หลังโค่นคู่แข่งรุ่นใหญ่
ภาพจาก Instagram morishitachii
ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้สมัครสาวที่ฮอตที่สุดในการเลือกตั้งญี่ปุ่น สำหรับ ชิซาโตะ โมริชิตะ (Chisato Morishita) ผู้สมัคร สส. จากพรรค LPD ที่ล่าสุดได้สร้างความฮือฮา จากการพลิกคว้าชัยได้ในสนามใหญ่ เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดมิยางิ ซึ่งเคยเป็นฐานเสียงหลักของ จุน อาซูมิ (Jun Azumi) นักการเมืองอาวุโสจากพรรค CRA ผู้คว้าชัยในสนามนี้มาต่อเนื่องถึง 10 สมัย ตั้งแต่ปี 2539
โดยเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ jimin.jp รายงานว่า ชิซาโตะ โมริชิตะ สามารถคว้าชัยชนะแบบแลนด์สไลด์ กวาดมากกว่า 120,000 คะแนน หรือเกือบ 60% ของผู้ลงคะแนนเสียง ทิ้งห่างคู่แข่งมากกว่า 40,000 คะแนน
ภาพจาก Instagram morishitachii
กระทั่งปี 2019 ชิซาโตะ โมริชิตะ ออกจากวงการบันเทิง และก้าวเข้าสู่แวดวงการเมือง โดยลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อปี 2021 ซึ่งนับตั้งแต่ลงเลือกตั้งครั้งนั้น ชิซาโตะ โมริชิตะ มักจะออกไปพบปะประชาชนตามท้องถนนทุกวัน มีการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จนความพยายามของเธอเป็นที่ประจักษ์ของผู้คน ซึ่งมีส่วนสำคัญเบื้องหลังชัยชนะครั้งนี้ โดยหลังจากทราบผลหลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เธอก็ยังคงออกไปพบผู้คนตามท้องถนน และมีปฏิสัมพันธ์กับชาวบ้านไม่เปลี่ยนแปลง
