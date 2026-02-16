บีบหัวใจ ลูกลิงหิมะสุดโดดเดี่ยว กอดตุ๊กตาแทนแม่ หลังแม่ทิ้ง กลายเป็นไวรัลชวนสงสาร

พั้นช์คุง ลูกลิงหิมะญี่ปุ่นตัวน้อย ทำคนทั้งโซเชียลสงสาร หลังว่อนภาพกอดตุ๊กตาลิงนอนแทนแม่ เผยถูกแม่ทิ้งตั้งแต่เกิด เพิ่งเข้าฝูงตอน 6 เดือน น้องต้องเหงาแค่ไหน
ภาพจาก X @ichikawa_zoo
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ mainichi.jp รายงานเรื่องราวของ "พั้นช์" ลูกลิงหิมะญี่ปุ่น ซึ่งกลายมาเป็นไวรัลจากภาพอุ้มตุ๊กตาลิงอุรังอุตัง หลังถูกแม่ทิ้งตั้งแต่เกิด ต้องเติบโตมาภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ ซึ่งภาพสุดเหงาของลูกลิงและตุ๊กตาที่เป็นตัวแทนแม่ ได้สร้างความสะเทือนใจไปทั่วโลก
โดยเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ทางสวนสัตว์และสวนพฤกษชาติเมืองอิจิคาวะ จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น เผยภาพของ "พั้นช์คุง" ผ่านบัญชี X ของสวนสัตว์ พร้อมเล่าว่า ลูกลิงหิมะที่อุ้มตุ๊กตาอยู่ในสวนสัตว์ตัวนี้ เกิดเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2568 มันถูกแม่ทอดทิ้ง และเลี้ยงมาโดยเจ้าหน้าที่ ก่อนจะเริ่มใช้ชีวิตร่วมกับฝูงตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม ที่ผ่านมา
ภาพจาก X @ichikawa_zooอย่างไรก็ตาม การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับฝูงนั้นไม่ง่าย บ่อยครั้งที่จะเห็นลูกลิงหิมะตัวนี้อุ้มตุ๊กตาอยู่อย่างโดดเดี่ยว เข้ากับฝูงไม่ได้ ขณะที่บนโลกออนไลน์ยังมีการแชร์คลิป พั้นช์คุงที่นอนกอดตุ๊กตา บางครั้งมันยังต้องใช้ตุ๊กตานี้เป็นโล่กำบัง ตอนที่ถูกกลุ่มลิงหนุ่มสาวเข้ามาดุ
รายงานจากสื่อเผยว่า พั้นช์คุง เกิดมาในสวนสัตว์ด้วยน้ำหนักเพียง 500 กรัม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแม่ของมันเพิ่งออกลูกเป็นครั้งแรก ทำให้ไม่แยแสลูกที่เกิดมา เจ้าหน้าที่สวนสัตว์เฝ้าดูอยู่ไกล ๆ นานถึง 1 วัน แต่เมื่อไม่มีสัญญาณว่าแม่ลิงจะเข้ามาเลี้ยงลูก เจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องจับพั้นช์คุงแยกออกมา เพื่อให้นมและดูแลด้วยตัวเอง
ภาพจาก X @ichikawa_zoo
ปกติแล้วหลังเกิดได้ไม่นาน ลูกลิงมักจะเกาะขนแม่เพื่อสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และทำให้รู้สึกอุ่นใจ แต่เพราะพั้นช์คุงไม่มีแม่คอยดูแล เจ้าหน้าที่จึงใช้ผ้าขนหนูห่อตัว และนำตุ๊กตาต่าง ๆ มาให้มัน ซึ่งในบรรดาตุ๊กตาเหล่านั้น พั้นช์คุงชอบตุ๊กตาลิงอุรังอุตังมากที่สุด เพราะมันดูคล้ายกับลิงจริง ๆ และยังมีขนทำให้จับง่าย
ในตอนกลางคืนที่เจ้าหน้าที่ไม่อยู่ พั้นช์คุงก็จะนอนกอดตุ๊กตาหลับไป ราวกับตุ๊กตาตัวนี้เป็นแม่ของมัน
ภาพจาก X @ichikawa_zoo
ภาพจาก X @ichikawa_zoo
ภาพจาก X @ichikawa_zoo
แม้ว่าหลังจากเริ่มเข้าฝูง พั้นช์คุงจะยังแสดงท่าทีระแวงลิงตัวอื่น ๆ และยังหิ้วตุ๊กตาติดตัวอยู่ตลอด แต่มันก็พยายามปรับตัวอย่างต่อเนื่อง และเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับลิงตัวอื่นมากขึ้น รวมถึงมีลิงตัวอื่น ๆ เข้ามาหยอกล้อพั้นช์คุงแล้ว หรือต่อให้ถูกลิงตัวอื่นโกรธ พั้นช์คุงก็กลับมาเข้มแข็งได้อย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้ นับตั้งแต่ชาวเน็ตได้เห็นภาพพั้นช์คุง มันก็กลายมาเป็นดาวดวงใหม่ของสวนสัตว์ ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้แวะมาเยี่ยมชมจำนวนมาก โดยชาวเน็ตต่างหลงรักในความน่าเอ็นดูของลูกลิงหิมะตัวนี้ และเห็นใจในโชคชะตาของมันไม่น้อย
ขอบคุณข้อมูลจาก Hindustan Times, X @ichikawa_zoo
ภาพจาก X @ichikawa_zoo
ภาพจาก X @ichikawa_zoo
ภาพจาก X @ichikawa_zoo
ภาพจาก X @ichikawa_zoo