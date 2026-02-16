พี่เลี้ยงหมูเด้ง โพสต์ปริศนา ทำคนมุงเกิดอะไรขึ้นกับน้อง วอนทุกคนอย่าเพิ่งดราม่ากัน

พี่เลี้ยงหมูเด้ง โพสต์ปริศนา ทำคนมุงเกิดอะไรขึ้นกับน้อง วอนทุกคนอย่าดราม่า เขาคงมีเจตนาที่ดี และอธิบายเพิ่มถึงโปรเจ็กต์
หมูเด้ง ฮิปโปแคระ แห่งสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เคยเป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่งเมื่อ 2 ปีที่แล้ว เพราะความน่ารัก รวมถึงการสร้างสตอรี่ของพี่เบนซ์ ผู้ดูแล ทำให้คนแห่มาเที่ยวสวนสัตว์จำนวนมาก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 เฟซบุ๊ก ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง มีการโพสต์ข้อความถึงหมูเด้งว่า ทุกคนไม่ดราม่ากันนะครับ พี่เค้าก็คงมีเจตนาที่ดี อยากให้หมูเด้งได้อยู่ที่ดี ๆ
อธิบายให้ครับ คือว่าสวนสัตว์มีโครงการจะทำฮิปโปวิลเลจอยู่เเล้ว ก่อนที่จะมีหมูเด้งอีก ก็มีการกำหนดเวลามา ซึ่งถ้าไม่มีหมูเด้งเราก็จะทำใหม่อยู่เเล้ว
พอมีหมูเด้ง คนก็อยากให้หมูเด้งอยู่ที่ดี ๆ แต่ก็เป็นไปตามระบบครับ เอาจริงผมก็อยากให้หมูเด้งได้บ้านใหม่เร็ว ๆ เหมือนกัน
ต้นสายปลายเหตุคืออะไร
สำหรับบางคนที่ไม่เข้าใจว่าดราม่ามาจากอะไร กระปุกดอทคอมสรุปให้ได้ว่า ทราย สก็อต มีการโพสต์ว่าระบายความรู้สึกหลังจากดูหมูเด้งว่า สภาพกรงทรุดโทรม ที่อยู่ สระน้ำของน้องที่ดูไม่สะอาด มันดูแย่มาก แม้น้องจะสร้างรายได้ให้สวนสัตว์มากมาย แต่ก็ไม่ได้พัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น เป็นแค่ธุรกิจในสายตามนุษย์เท่านั้น โพสต์นี้มียอดวิวคนดูถึง 4 ล้านวิว จึงอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณเบนซ์ต้องออกมาชี้แจง
