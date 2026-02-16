สาวฮอตคนดัง สวยมั่นใจแม้ไร้แขน จากฝันร้ายในวันวาน สู่สาวคิดบวกที่คนชื่นชม

สาวฮอตคนดัง สวยมั่นใจแม้ไร้แขน หลังเจออุบัติเหตุตอนอายุ 13 กลายเป็นเน็ตไอดอลที่คนชื่นชม คิดบวกแม้ผ่านวันร้าย ๆ
ภาพจาก TikTok @lm1208899
วันที่ 15 มกราคม 2569 เว็บไซต์ Soha รายงานเรื่องราวของ หลี่เหม่ย อินฟลูเอนเซอร์สาวชาวไต้หวัน ซึ่งกลายมาเป็นที่โด่งดังบนโลกออนไลน์ เมื่อเธอคนนี้ไม่ได้มีเพียงหน้าตาสะสวยและรูปร่างที่ดูดี แต่เธอยังเป็นที่ชื่นชมในความเข้มแข็งที่ไม่ธรรมดา และความกล้าหาญในการเผชิญหน้ากับร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ของตัวเอง
รายงานเผยว่า ฝันร้ายของหลี่เหม่ยเกิดขึ้นตอนที่เธออายุเพียง 13 ปี อุบัติเหตุจากเครื่องจักรทำให้เธอสูญเสียแขนขวาไป ความรุนแรงจากเหตุการณ์นั้นอาจทำให้เด็กสาวคนหนึ่งจิตใจแตกสลายได้ แต่หลี่เหม่ยกลับก้าวผ่านความเจ็บปวดในวันวานมาได้ เธอใช้ชีวิตอย่างงดงามและมั่นใจ จนทำให้ผู้คนมากมายต่างชื่นชม
แทนที่จะมองหาความเห็นใจหรือสร้างภาพลักษณ์ให้ดูน่าสงสาร หลี่เหม่ยเผชิญหน้ากับความไม่สมบูรณ์ของตัวเอง และก้าวเดินต่อไปโดยไม่ได้มองความพิการเป็นจุดบกพร่องของชีวิต ทำให้เธอไม่จำเป็นต้องปิดบังมัน
"ความไม่สมบูรณ์แบบนั้นไม่สำคัญ ทุกอย่างล้วนมีรอยร้าว เพื่อให้แสงส่องผ่านลงมาได้" หลี่เหม่ย กล่าว
