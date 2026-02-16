ร้านบุฟเฟต์เนื้อโคขุนเจ้าดัง ปิดกิจการ 28 ก.พ. นี้ ลูกค้าคาดเดา เปลี่ยนรูปแบบร้านทำไม

ร้านบุฟเฟต์เนื้อโคขุนเจ้าดัง ณ โคราช ประกาศปิดกิจการ 28 กุมภาพันธ์ พร้อมปรับรูปแบบใหม่ คนงงเปลี่ยนทำไม คาด เปลี่ยนเจ้าของใหม่
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 เฟซบุ๊ก BestBeef Korat ร้านบุฟเฟต์เนื้อโคขุนและซีฟู้ด ที่ จ.นครราชสีมา มีการโพสต์ข้อความการปิดร้านรูปแบบเดิม วันที่ 28 กุมภาพันธ์ นี้ ว่า
ขอบคุณจากหัวใจ... ก่อนปิดตำนานที่ทุกคนคุ้นเคย
ตลอดเวลาที่ผ่านมา Best Beef Korat เป็นมากกว่าแค่ร้านอาหาร ที่นี่คือที่รวมรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และมื้อพิเศษของครอบครัวและกลุ่มเพื่อน...
วันนี้เรามีเรื่องที่ค่อนข้างทำใจยากที่จะแจ้งให้ทราบว่า ร้าน Best Beef Korat ในรูปแบบบุฟเฟต์เต็มรูปแบบที่เราคุ้นเคยกัน จะเปิดให้บริการถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ นี้ เป็นวันสุดท้าย
เราอยากใช้ช่วงเวลานี้ ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านจากใจจริง ที่สนับสนุนและให้เราเป็นส่วนหนึ่งในมื้ออร่อยของคุณเสมอมา ทุกคำชมและทุกการแวะมาอุดหนุน คือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเราครับ
ก่อนที่ภาพจำนี้จะกลายเป็นตำนาน และก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่...
เราจึงอยากเชิญชวนทุกท่าน ที่เคยมีความทรงจำร่วมกับเรา หรือใครที่ยังไม่เคยลองสัมผัสรสชาติแบบ Best Beef Korat เรียนเชิญแวะมาหาเราอีกสักครั้ง มาเก็บความประทับใจร่วมกันเป็นครั้งสุดท้ายจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ นี้ครับ
หลังจากนั้น... อดใจรออีกนิด
สถานที่นี้จะกลับมาใหม่ในรูปแบบที่หลากหลายยิ่งกว่าเดิม
รอพบกับโฉมใหม่ เร็ว ๆ นี้
ด้านลูกค้าต่างสงสัยว่า ทำไมถึงเปลี่ยนรูปแบบ แต่มีคนคาดการณ์กันว่า อาจจะเป็นเพราะเปลี่ยนเจ้าของใหม่ก็เป็นได้ ทำให้รูปแบบและราคาต้องปรับใหม่หมดทุกอย่าง ส่วนลูกค้าคนอื่น ๆ ติงเรื่องทำเลที่ไม่ดีกับร้านยุงเยอะมาก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก BestBeef Korat
ภาพจาก เฟซบุ๊ก BestBeef Korat
ภาพจาก เฟซบุ๊ก BestBeef Korat
ภาพจาก เฟซบุ๊ก BestBeef Korat
ภาพจาก เฟซบุ๊ก BestBeef Korat
ภาพจาก เฟซบุ๊ก BestBeef Korat