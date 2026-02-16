HILIGHT
เปิดข้อกฎหมาย ตำรวจแห่รับอั่งเปาที่ร้านขายยา ทำได้ไหม - ผกก. ตอบแล้ว

          เปิดข้อกฎหมาย ตำรวจแห่รับอั่งเปาที่ร้านขายยา เหมาะสมไหม แถม ผกก. ตอบเรื่องนี้ด้วยตัวเอง กับชาวบ้านว่ายังไง


ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

          วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 เฟซบุ๊ก ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ลงคลิปเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายมายืนรวมตัวกันที่แยกพลับพลาไชย เพื่อรับอั่งเปาจากร้านยาหอมแห่งหนึ่งเนื่องในวันตรุษจีน ทำให้ประชาชนสงสัยว่า เหมาะสมและทำได้หรือไม่?

          เรื่องเด่นเย็นนี้ รายงานว่า ชาวบ้านในพื้นที่ระบุว่า เป็นประจำทุกปีที่เจ้าหน้าที่จะตระเวณตามร้านต่าง ๆ ในวันตรุษจีน ขณะที่ พ.ต.อ. อภิเชษฐ์ ทรัพย์ส่งเสริม ผกก.สน.พลับพลาไชย 1 ชี้แจงว่า ยังไม่เห็นคลิป แต่พื้นที่ที่เห็นกัน อยู่ในความรับผิดชอบของ สน.พลับพลาไชย 1 จริง ไม่รู้ว่าใช่ตำรวจของ สน. เราไหม



          ทั้งนี้ เมื่อตรวจสอบกฎระเบียบของ ปปช. เรื่องนี้ไม่มีความผิด เพราะกฎเขียนเอาไว้ว่า การให้ทรัพย์สินแก่ข้าราชการ สามารถทำได้ไม่เกิน 3,000 บาท และต้องไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ



ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ



ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเด่นเย็นนี้


เปิดข้อกฎหมาย ตำรวจแห่รับอั่งเปาที่ร้านขายยา ทำได้ไหม - ผกก. ตอบแล้ว โพสต์เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2569
