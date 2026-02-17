ตี๋น้อย เฉลยเอง ทำไมปี 2568 ยอดขายเพิ่มขึ้น แต่กำไรลดลง มาจากสาเหตุใหญ่ 3 ข้อ เรื่องการช่วยกระตุ้นยอดขายล้วน ๆ
หนึ่งในแบรนด์ที่ได้กำไรอย่างต่อเนื่องและติดหูคนจำนวนมาก นั่นคือ สุกี้ตี๋น้อย อย่างไรก็ตาม ในปี 2568 ผลประกอบการกลับพบว่า ร้านมียอดขายเพิ่มขึ้น แต่ทำไมกำไรลดลงจากปีก่อน
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 สุกี้ตี๋น้อย ออกมาเฉลยด้วยตัวเองถึงที่มาที่ไป ข้อความทั้งหมดมีดังนี้
เนื่องจากงบกำไร - ขาดทุนผลประกอบการปี 2568 ของสุกี้ตี๋น้อย ได้ออกมาแล้ว ทำให้ นักวิเคราะห์งบการเงิน & บุคคลทั่วไป เอาไปศึกษาวิเคราะห์วิจารณ์ว่า ทำไมสุกี้ตี๋น้อย ยอดขายเพิ่มขึ้น 30% แต่กำไรทำไมลดลง 26% จากปีก่อนคือปี 2567 ซึ่งนักวิเคราะห์งบการเงินบางท่านอาจจะยังไม่เคยทานสุกี้ตี๋น้อยมาก่อน
ตี๋น้อยขอชี้แจงเรื่องบการเงิน ดังนี้
- ปี 2567 ยอดขาย 7,075 ล้านบาท กำไร 1,169 ล้านบาท
- ปี 2568 ยอดขาย 9,147 ล้านบาท กำไร 860 ล้านบาท
ยอดขายเยอะแต่กำไรน้อย เพราะสาเหตุดังนี้
1. รีฟิล ฟรี 5,766,730 หัว รวมเด็ก & ผู้ใหญ่ คิดเป็นเงิน 223,014,873.90 บาท
2. อาหารอื่น ๆ ที่ฟรี ได้แก่
- กุ้งแก้วฟรี 63,712,914 บาท
- หมูกรอบฟรี 48,615,372 บาท
- เป็ด Tn ฟรี 33,003,327 บาท
3. ทำบุญและบริจาค
ทำบุญ บริจาค รวมเป็นเงิน 19,893,941 บาท สามารถลดหักภาษีได้ 1,910,429.8 บาท
เมื่อ 3 ข้อรวมกันเป็นเงิน 388,240,427.9 บาท