ปัจฉิมนิเทศโรงเรียนดัง ตามใจเด็กคิดท่า จับสังเกต ผอ. ทำอย่างหนึ่งกับทุกคน ไม่สนอายุ

ปัจฉิมนิเทศโรงเรียนดังกับพิธีมอบดอกไม้สุดจึ้ง เด็กคิดท่าได้ตามใจ แต่คนสังเกต ผอ. ทำอย่างหนึ่งซื้อใจคนมาก คนดู 2 ล้าน
ภาพจาก TikTok @kru_thipmanee
ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศจะมีการจัดงานปัจฉิมนิเทศ อำลานักเรียนชั้น ม.6 เพื่อส่งต่อไปยังชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดยการมอบประกาศนียบัตรส่งท้าย ไม่ได้เคร่งในระเบียบเหมือนสมัยก่อน ทำให้ยุคนี้กลายเป็นไวรัลมากยิ่งขึ้น
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 TikTok @kru_thipmanee มีการลงคลิปพิธีมอบดอกไม้ของโรงเรียนสิริรัตนาธรที่มีคนดูกว่า 2 ล้านครั้ง นักเรียนแต่ละคนรับดอกไม้จาก ผอ. แบบสับ มีทั้งท่านอนคว่ำบนเก้าอี้รับ บางคนก็ให้ ผอ. อุ้ม ถ่ายรูป บางคนก็จะต่อย ผอ. เรียกว่าหลากหลายอารมณ์เลยทีเดียว
สิ่งหนึ่งที่ชาวเน็ตประทับใจในตัว ผอ. คือ รับไหว้เด็กแบบไม่สนอายุ แสดงถึงความไม่ถือตัว และทันสมัย ซื้อใจเด็ก ๆ ได้ โดย ผอ. คนนี้ชื่อ นายสายัณห์ ต่ายหลี
