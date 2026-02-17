HILIGHT
ปัจฉิมนิเทศโรงเรียนดัง ตามใจเด็กคิดท่า จับสังเกต ผอ. ทำอย่างหนึ่งกับทุกคน ไม่สนอายุ

พิธีจบการศึกษา
ภาพจาก TikTok @kru_thipmanee

          ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศจะมีการจัดงานปัจฉิมนิเทศ อำลานักเรียนชั้น ม.6 เพื่อส่งต่อไปยังชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดยการมอบประกาศนียบัตรส่งท้าย ไม่ได้เคร่งในระเบียบเหมือนสมัยก่อน ทำให้ยุคนี้กลายเป็นไวรัลมากยิ่งขึ้น

พิธีจบการศึกษา
ภาพจาก TikTok @kru_thipmanee

          วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 TikTok @kru_thipmanee มีการลงคลิปพิธีมอบดอกไม้ของโรงเรียนสิริรัตนาธรที่มีคนดูกว่า 2 ล้านครั้ง นักเรียนแต่ละคนรับดอกไม้จาก ผอ. แบบสับ มีทั้งท่านอนคว่ำบนเก้าอี้รับ บางคนก็ให้ ผอ. อุ้ม ถ่ายรูป บางคนก็จะต่อย ผอ. เรียกว่าหลากหลายอารมณ์เลยทีเดียว

พิธีจบการศึกษา
ภาพจาก TikTok @kru_thipmanee

พิธีจบการศึกษา
ภาพจาก TikTok @kru_thipmanee

          สิ่งหนึ่งที่ชาวเน็ตประทับใจในตัว ผอ. คือ รับไหว้เด็กแบบไม่สนอายุ แสดงถึงความไม่ถือตัว และทันสมัย ซื้อใจเด็ก ๆ ได้ โดย ผอ. คนนี้ชื่อ นายสายัณห์ ต่ายหลี

พิธีจบการศึกษา
ภาพจาก TikTok @kru_thipmanee


อัปเดตล่าสุด 17 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 12:55:37
