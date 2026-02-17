สาวสายแซ่บสุดขัดใจ แต่งผัวดารา 1 ปี ชีวิตเซ็กส์จืดจาง ต้องสนองนี้ดตัวเอง

สาวสายแซ่บสุดขัดใจ แต่งผัวดารา 1 ปี ชีวิตเซ็กส์จืดจาง แค่เดือนละครั้ง จนต้องสนองนี้ดตัวเอง พร้อมเผยเรื่องราวดี ชีวิตสะใภ้แสนสบาย
ภาพจาก Instagram jeannine_chen
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ ETtoday รายงานเรื่องราวของ เจิ้นหลิน อินฟลูเอนเซอร์สายแซ่บ ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของรายการวาไรตี้ Dee Girls Talk ที่ผ่านมาเธอเป็นที่รู้จักในนามราชินีอีโรติก และยังเป็นเจ้าของแบรนด์ของเล่นผู้ใหญ่ 18+ บนโลกออนไลน์ ขณะที่ชีวิตส่วนตัวเธอแต่งงานกับ เฉินมู่ ซึ่งเป็นนักแสดงชาย แต่ดูเหมือนว่าหลังแต่งงานกันได้ 1 ปี กิจกรรมเผ็ดร้อนของทั้งคู่มีอันสะดุดลงซะแล้ว
ภาพจาก Instagram jeannine_chen
โดยก่อนช่วงตรุษจีนไม่นาน มีกระแสข่าวว่าความสัมพันธ์ของ เจิ้นหลิน และ เฉินมู่ นั้นดูจืดจางลงไป ซึ่ง เจิ้นหลิน ก็ได้ออกมาเล่าถึงเรื่องนี้ด้วยความเบื่อหน่ายว่า..
"ความสุขมันก็อยู่แค่ช่วงแรก ๆ แหละ เมื่อคู่รักอยู่ด้วยกันไปนาน ๆ ความหลงใหลก็เริ่มจางหาย ปัญหาใหญ่คือสามีฉันอ้วนขึ้น น้ำหนักแตะ 95 กก. แล้ว เขาเอาแต่เล่นเกมอยู่บ้านทุกวัน ชีวิตเซ็กส์ของเราไม่ถูกเติมเต็มเหมือนแต่ก่อน"
เธอยังเปิดเผยอย่างไม่มีกั๊กว่า จากที่เคยทำกันวันละ 2-3 รอบ ก็กลายเป็นทุก ๆ 2-3 วัน ตอนนี้แค่ได้เดือนละครั้งก็ถือว่าบุญแล้ว ยิ่งเขามองเธอก็ยิ่งสนใจในตัวเธอน้อยลง ต่อให้เธอจะสวมชุดนอนเซ็กซี่หรือไม่ใส่อะไร เขาก็ไม่ชายตามอง
"เขาทำให้ฉันดูเสียของไปเปล่า ๆ มีผู้ชายอีกมากมายที่อยากเจอฉันแต่ทำไม่ได้ เรือนร่างของฉันดีที่สุดในโลกแล้ว แต่เขาก็อยากดูแค่อนิเมะ ทำให้ฉันหัวร้อนสุด ๆ"
ภาพจาก Instagram jeannine_chen
ท้ายที่สุดเมื่อความปรารถนาไม่ได้รับการเติมเต็ม เจิ้นหลิน ก็ต้องหันมาพึ่งสินค้าของตัวเอง ในการสำเร็จความใคร่จนบรรลุ พร้อมยกตัวอย่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่นำมาช่วยดูดเค้นจุดลับแทนสามี รวมถึงเธอยังมีสินค้าเป็นดิลโด้แบบสั่น ที่หัวสั่นแรงแถมหมุนได้ด้วย
พร้อมกันนั้น เจิ้นหลิน ยังอวดว่าธุรกิจของเล่นผู้ใหญ่นี้ สร้างรายได้ให้เธอไม่น้อย จุดสูงสุดเคยได้ถึงเดือนละ 5 - 6 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน ( ราว 4.9 - 5.9 ล้านบาท) โดยลูกค้าไม่ได้มีเฉพาะในไต้หวัน แต่ยังรวมถึงมาเลเซียและสิงคโปร์ ที่สามารถจ่ายผ่านบัตรเครดิต ให้ส่งสินค้าไปถึงที่
ทั้งนี้ เมื่อพูดถึงในอดีตที่มีดาราสาวคนหนึ่ง ทำนายไว้ว่าความสัมพันธ์ของ เจิ้นหลิน จะไม่ราบรื่น เจ้าตัวยอมรับว่าคำพูดนั้นเป็นจริงอยู่ครึ่งหนึ่ง โดยหลังแต่งงานได้ 6 เดือน เธอกับเขาก็ทะเลาะกันและพูดถึงเรื่องหย่า แต่หลังจากแต่งงานกันมาได้เกือบปี เธอคิดว่าคงไม่ได้หย่ากันแล้ว เพราะทั้งคู่เริ่มปรับตัวเข้าหากันได้
ภาพจาก Instagram jeannine_chen
"ถึงแม้สามีจะอ้วนแบบนี้ ฉันก็รับได้และยังรักเขา เขาอ้วนมากจนไม่กล้าไปออกรายการทีวีด้วยซ้ำ แต่ขอแค่เขายังรักฉัน เท่านั้นก็พอแล้ว" เจิ้นหลิน กล่าว
เธอเผยอีกว่า ในช่วงตรุษจีนเธอไม่ต้องทำอาหารให้พ่อแม่สามี ขนาดตอนที่เธอเถียงกับสามี แม่สามีก็ยังเข้าข้างเธอตลอด แม่สามีบอกว่าตอนมาหาพ่อแม่ที่บ้าน เธอไม่ต้องล้างจานหรือตากผ้า อีกทั้งตั้งแต่แต่งงาน เธอเคยบอกกับสามีไว้ว่าแพ้น้ำยาทำความสะอาด ธรรมเนียมบ้านของเธอผู้ชายเลยต้องเป็นฝ่ายล้างจาน
ภาพจาก Instagram jeannine_chen
แม้เรื่องบนเตียงจะขาดหาย แต่สามีของเธอค่อนข้างเอาใจใส่มาก งานบ้านอะไรก็ตามที่ต้องเปียกน้ำหรืองานหนักต่าง ๆ เขาจะเป็นคนทำทั้งหมด ส่วนเธอรับผิดชอบงานเบา ๆ ที่ไม่โดนน้ำ เช่น การดูดฝุ่นบนพื้น
เจิ้นหลิน ยังเล่าอย่างมีความสุขว่า ช่วงดึก ๆ เธออาจจะดูการ์ตูนและกินขนมเช่นกัน แม้เธอจะอ้วนขึ้นแต่ก็เป็นไปอย่างเหมาะสม แถมแม่สามีเธอยังมีความคิดเปิดกว้าง ยอมรับในงานของเธอ แตกต่างจากแม่แท้ ๆ ของเธอเองที่หัวโบราณกว่า มองว่าผู้หญิงไม่ควรขายของแบบนี้ และไม่อยากให้สวมชุดนอนเซ็กซี่
ภาพจาก Instagram jeannine_chen
ปัจจุบัน เจิ้นหลิน กับสามียังไม่มีลูก โดยตัดสินใจจะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ แต่ตอนนี้พวกเธอเขามุ่งมั่นกับการเลี้ยงแมวทั้ง 5 ตัวให้ดีก่อน โดยช่วงนี้เธอแทบไม่ได้ออกไปสังสรรค์ที่ไหนด้วยซ้ำ เพราะต้องดูแลแมวตลอด
เจิ้นหลินยังบอกอีกว่าตอนนี้ยังไม่มีแผนมีลูก ปล่อยไปตามธรรมชาติ "ตอนแต่งงานตกลงกันว่าไม่มีลูก มองเพื่อนรอบข้างที่มีลูกก็รู้สึกอยากบ้าง แต่ตอนนี้เราต้องดูแลแมวถึง 5 ตัว สองตัวของสามี สองตัวเพื่อนสามีฝากไว้ก่อนเสียชีวิต เธอเองก็ไม่ได้ออกสังสรรค์เพราะต้องดูแลแมวตลอด"
ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday