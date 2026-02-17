ส่องโพสต์ พ่อน้องผักบุ้ง ถึงลูกสาว หลังลือว่อน เต วรากร เลิก น้องผักบุ้ง แล้ว

ส่องโพสต์ พ่อน้องผักบุ้ง ถึงลูกสาว หลังลือว่อน เต วรากร ทีมโรงเรียนหมอนทองวิทยา เลิกกับ น้องผักบุ้ง พบไร้คลิปคู่บน TikTok - ผักบุ้งใช้เพลงอกหัก
ภาพจาก Instagram tvarakorn__
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เต วรากร
เรียกว่าเป็นหนึ่งในคนที่ถูกจับตามองที่สุด จากกลุ่มนักเตะของทีมโรงเรียนหมอนทองวิทยา สำหรับ เต วรากร ช่างเขียนดี หนุ่มน้อยเบอร์ 6 ที่ได้รับฉายา วิตินญ่า แห่งหมอนทองวิทยา ซึ่งก่อนหน้านี้แฟน ๆ ที่ติดตามก็พอจะรู้กันว่า หนุ่มน้อยคนนี้มีหวานใจอยู่แล้วคือ น้องผักบุ้ง
อย่างไรก็ตาม ล่าสุด (17 กุมภาพันธ์ 2569) กลับมีกระแสข่าวลือว่า เต วรากร กับ น้องผักบุ้ง เลิกกันแล้ว โดยมีคนแห่ไปคอมเมนต์ถามเจ้าตัวกันเยอะมาก อีกทั้งยังพบว่า น้องผักบุ้ง เพิ่งอัปโหลดคลิปล่าสุดลง TikTok เป็นโมเมนต์ขณะนั่งอยู่บนรถ พร้อมร้องตามเพลง "เลือกได้ไหม" ในท่อน "หากสงสัย ว่าฉันจะอยู่คนเดียวได้รึเปล่า ก็อยากจะถามสักคำ ตอบมาได้ไหมจะฟัง แล้วฉันเลือกอะไร..."
ภาพจาก TikTok @_jaophakbung
ซึ่งในส่วนคอมเมนต์นอกจากคนที่ถามเรื่องความสัมพันธ์ ก็มีคนเข้ามาร่วมส่งกำลังใจจำนวนมาก
ขณะที่เพจ เจ๊มอย108 V1 ได้เผยข้อความจาก พ่อน้องผักบุ้ง ที่โพสต์ถึงลูกสาว หลังมีข่าวเลิกกับ เต วรากร โดยระบุว่า
"สู้ ๆ นะลูกไม่ว่าลูกจะเจอปัญหาอะไร พ่อกับแม่จะคอยโอบกอดลูก หันมาเมื่อไรจะเจอพ่อกับแม่อยู่ตรงนี้เสมอ #ทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นพ่อกับแม่เคารพการตัดสินใจของลูก ลูกเจ็บพ่อแม่เจ็บยิ่งกว่า
และฝากขอบคุณ fc ของน้อง ๆ ถ้ารักน้อง ๆ ทุกคนจริง ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้น้อง อย่าไปตัดสินใครเลย ขอให้มันจบ อย่าให้มีใครเจ็บไปกว่านี้ ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีก็พอ
จากนี้ไปลูกจะก้าวไปทางไหนขอให้ลูกก้าวอย่างระมัดระวัง ถ้าลูกเดินเหยียบอะไรที่เจ็บพ่อแม่จะคอยทำแผลให้"
ทั้งนี้ แม้จะยังไม่มีการยืนยันอย่างชัดเจนจากทั้ง 2 ฝั่ง แต่พบว่าบน TikTok ของทั้งคู่ได้ลบหรือซ่อนภาพ-คลิปที่เคยถ่ายด้วยกันไปแล้ว
ภาพจาก TikTok @varakorn.changkha7
ภาพจาก TikTok @_jaophakbung
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เต วรากร