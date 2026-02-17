HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ส่องโพสต์ พ่อน้องผักบุ้ง ถึงลูกสาว หลังลือว่อน เต วรากร เลิก น้องผักบุ้ง แล้ว


          ส่องโพสต์ พ่อน้องผักบุ้ง ถึงลูกสาว หลังลือว่อน เต วรากร ทีมโรงเรียนหมอนทองวิทยา เลิกกับ น้องผักบุ้ง พบไร้คลิปคู่บน TikTok - ผักบุ้งใช้เพลงอกหัก 

เต วรากร
ภาพจาก Instagram tvarakorn__

เต วรากร น้องผักบุ้ง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เต วรากร

          เรียกว่าเป็นหนึ่งในคนที่ถูกจับตามองที่สุด จากกลุ่มนักเตะของทีมโรงเรียนหมอนทองวิทยา สำหรับ เต วรากร ช่างเขียนดี หนุ่มน้อยเบอร์ 6 ที่ได้รับฉายา วิตินญ่า แห่งหมอนทองวิทยา ซึ่งก่อนหน้านี้แฟน ๆ ที่ติดตามก็พอจะรู้กันว่า หนุ่มน้อยคนนี้มีหวานใจอยู่แล้วคือ น้องผักบุ้ง 
          
          อย่างไรก็ตาม ล่าสุด (17 กุมภาพันธ์ 2569) กลับมีกระแสข่าวลือว่า เต วรากร กับ น้องผักบุ้ง เลิกกันแล้ว โดยมีคนแห่ไปคอมเมนต์ถามเจ้าตัวกันเยอะมาก อีกทั้งยังพบว่า น้องผักบุ้ง เพิ่งอัปโหลดคลิปล่าสุดลง TikTok เป็นโมเมนต์ขณะนั่งอยู่บนรถ พร้อมร้องตามเพลง "เลือกได้ไหม" ในท่อน "หากสงสัย ว่าฉันจะอยู่คนเดียวได้รึเปล่า ก็อยากจะถามสักคำ ตอบมาได้ไหมจะฟัง แล้วฉันเลือกอะไร..."
          
น้องผักบุ้ง
ภาพจาก TikTok @_jaophakbung

          ซึ่งในส่วนคอมเมนต์นอกจากคนที่ถามเรื่องความสัมพันธ์ ก็มีคนเข้ามาร่วมส่งกำลังใจจำนวนมาก 
          
          ขณะที่เพจ เจ๊มอย108 V1 ได้เผยข้อความจาก พ่อน้องผักบุ้ง ที่โพสต์ถึงลูกสาว หลังมีข่าวเลิกกับ เต วรากร โดยระบุว่า 
          
          "สู้ ๆ นะลูกไม่ว่าลูกจะเจอปัญหาอะไร พ่อกับแม่จะคอยโอบกอดลูก หันมาเมื่อไรจะเจอพ่อกับแม่อยู่ตรงนี้เสมอ #ทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นพ่อกับแม่เคารพการตัดสินใจของลูก ลูกเจ็บพ่อแม่เจ็บยิ่งกว่า
          
          และฝากขอบคุณ fc ของน้อง ๆ ถ้ารักน้อง ๆ ทุกคนจริง ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้น้อง อย่าไปตัดสินใครเลย ขอให้มันจบ อย่าให้มีใครเจ็บไปกว่านี้ ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีก็พอ
          
          จากนี้ไปลูกจะก้าวไปทางไหนขอให้ลูกก้าวอย่างระมัดระวัง ถ้าลูกเดินเหยียบอะไรที่เจ็บพ่อแม่จะคอยทำแผลให้"

เต วรากร น้องผักบุ้ง
          
          ทั้งนี้ แม้จะยังไม่มีการยืนยันอย่างชัดเจนจากทั้ง 2 ฝั่ง แต่พบว่าบน TikTok ของทั้งคู่ได้ลบหรือซ่อนภาพ-คลิปที่เคยถ่ายด้วยกันไปแล้ว 

เต วรากร น้องผักบุ้ง
ภาพจาก TikTok @varakorn.changkha7

เต วรากร น้องผักบุ้ง
ภาพจาก TikTok @_jaophakbung

เต วรากร น้องผักบุ้ง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เต วรากร

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ส่องโพสต์ พ่อน้องผักบุ้ง ถึงลูกสาว หลังลือว่อน เต วรากร เลิก น้องผักบุ้ง แล้ว โพสต์เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 21:33:32
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ก้อย พิธา แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2569 พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กกต. ปฏิทินวันหยุด 2569 เต้ย พงศกร calendar 2569 อินฟลูตัดกระเพาะ ลัคนา 12 ราศี
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 ก้อย อรัชพร ยื่นภาษีออนไลน์ จ๋า ธนนนท์ โปรแกรมหนังใหม่
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย