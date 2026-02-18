เปิดรายชื่อจังหวัดที่มีโอกาสฝนตกต่อในวันนี้ (18 ก.พ.) เตรียมรับมือให้พร้อม

เปิดรายชื่อจังหวัดที่มีโอกาสฝนตกต่อในวันนี้ หลังเพิ่งตกไปเมื่อวานช่วงค่ำ ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือให้ดี ฝนนอกฤดู
เมื่อวานนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2569) ช่วงค่ำมีฝนตกกระหน่ำในพื้นที่กรุงเทพฯ แม้จะอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ทำให้คนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น แล้ววันนี้จะมีฝนอีกไหม
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 กรมอุตุนิยมวิทยา มีการพยากรณ์อากาศเอาไว้ว่า ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วย
ฝุ่นละอองในระยะนี้ ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมาก โดยมีแนวโน้มลดลงบางพื้นที่ เนื่องจากมีการระบายอากาศที่ดีขึ้น และมีโอกาสเกิดฝนตกในบางพื้นที่
ส่วนจังหวัดที่มีโอกาสฝนตก มีดังนี้
แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง สุโขทัย ตาก สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ยะลา นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต สตูล กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งหมดประมาณ 30 จังหวัด