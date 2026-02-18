HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เปิดภาพ ตร. หนุ่ม สิบตำรวจตรีป้ายแดง ที่แท้ดีกรีไม่ธรรมดา งานนี้โจรวิ่งราวอาจต้องคิดใหม่

 
            เปิดภาพ เทพบิว ภูริพล เจ้าของสถิติวิ่ง 100 เมตร ต่ำกว่า 10 วินาที ในเครื่องแบบตำรวจป้ายแดง  ชาวเน็ตแซวโจรวิ่งราวอาจไม่รอดก็คราวนี้
 
สิบตำรวจตรี ภูริพล ตำรวจป้ายแดง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Supawadee Mukphon

            เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนักกีฬาอนาคตไกล สำหรับ เทพบิว ภูริพล บุญสอน ยอดนักวิ่งลมกรดทีมชาติไทย เจ้าของสถิติประวัติศาสตร์วิ่ง 100 เมตร ต่ำกว่า 10 วินาที และเพิ่งสร้างผลงานคว้า 3 เหรียญทอง ในซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เมื่อปลายเดือนธันวาคม ที่ผ่านมา 

            ล่าสุด (17 กุมภาพันธ์ 2569) คุณแม่สุภาวดี แม่ของบิว ภูริพล เปิดเผยภาพชวนประทับใจ เมื่อลูกชายได้รับการบรรจุเข้ารับราชการตำรวจอย่างเป็นทางการ ในตำแหน่งยศสิบตำรวจตรี สังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติ ได้มีเส้นทางอาชีพที่มั่นคง ซึ่ง ก่อนที่จะได้รับการบรรจุ บิว ก็เคยลงแข่งขันในนามสโมสรตำรวจมาแล้วอีกด้วย

สิบตำรวจตรี ภูริพล ตำรวจป้ายแดง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Bew Puripol

           แม่ของบิว โพสต์ระบุว่า "ยินดีกับตำรวจน้อยของแม่ ประสบความสำเร็จในทุกก้าวที่ลูกเดินนะ หนูคือความภูมิใจของแม่ Bew Puripol ชุดยังไม่พร้อม แต่กายใจพร้อมมาก"

          เรื่องราวนี้สร้างความประทับใจให้กับแฟนกีฬาและชาวเน็ต หลายคนต่างร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของยอดนักวิ่งหนุ่มรายนี้เป็นจำนวนมาก บ่างก็แซวว่าใครคิดจะฉกชิงวิ่งราวอาจจะต้องคิดใหม่ เมื่อเจอ เทพบิว ในโหมดตำรวจวิ่งตามจับกุม

สิบตำรวจตรี ภูริพล ตำรวจป้ายแดง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Supawadee Mukphon

สิบตำรวจตรี ภูริพล ตำรวจป้ายแดง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Bew Puripol

สิบตำรวจตรี ภูริพล ตำรวจป้ายแดง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Supawadee Mukphon






เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดภาพ ตร. หนุ่ม สิบตำรวจตรีป้ายแดง ที่แท้ดีกรีไม่ธรรมดา งานนี้โจรวิ่งราวอาจต้องคิดใหม่ อัปเดตล่าสุด 18 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 11:15:58 2,509 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ก้อย พิธา แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2569 พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กกต. ปฏิทินวันหยุด 2569 เต้ย พงศกร calendar 2569 อินฟลูตัดกระเพาะ ลัคนา 12 ราศี
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 ก้อย อรัชพร ยื่นภาษีออนไลน์ จ๋า ธนนนท์ โปรแกรมหนังใหม่
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย