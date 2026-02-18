เปิดภาพ ตร. หนุ่ม สิบตำรวจตรีป้ายแดง ที่แท้ดีกรีไม่ธรรมดา งานนี้โจรวิ่งราวอาจต้องคิดใหม่

เปิดภาพ เทพบิว ภูริพล เจ้าของสถิติวิ่ง 100 เมตร ต่ำกว่า 10 วินาที ในเครื่องแบบตำรวจป้ายแดง ชาวเน็ตแซวโจรวิ่งราวอาจไม่รอดก็คราวนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Supawadee Mukphon
เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนักกีฬาอนาคตไกล สำหรับ เทพบิว ภูริพล บุญสอน ยอดนักวิ่งลมกรดทีมชาติไทย เจ้าของสถิติประวัติศาสตร์วิ่ง 100 เมตร ต่ำกว่า 10 วินาที และเพิ่งสร้างผลงานคว้า 3 เหรียญทอง ในซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เมื่อปลายเดือนธันวาคม ที่ผ่านมา
ล่าสุด (17 กุมภาพันธ์ 2569) คุณแม่สุภาวดี แม่ของบิว ภูริพล เปิดเผยภาพชวนประทับใจ เมื่อลูกชายได้รับการบรรจุเข้ารับราชการตำรวจอย่างเป็นทางการ ในตำแหน่งยศสิบตำรวจตรี สังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติ ได้มีเส้นทางอาชีพที่มั่นคง ซึ่ง ก่อนที่จะได้รับการบรรจุ บิว ก็เคยลงแข่งขันในนามสโมสรตำรวจมาแล้วอีกด้วย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Bew Puripol
เรื่องราวนี้สร้างความประทับใจให้กับแฟนกีฬาและชาวเน็ต หลายคนต่างร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของยอดนักวิ่งหนุ่มรายนี้เป็นจำนวนมาก บ่างก็แซวว่าใครคิดจะฉกชิงวิ่งราวอาจจะต้องคิดใหม่ เมื่อเจอ เทพบิว ในโหมดตำรวจวิ่งตามจับกุม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Supawadee Mukphon
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Bew Puripol
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Supawadee Mukphon