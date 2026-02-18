HILIGHT
ครม. อนุมัติให้ข้าราชการ ลาร่วมโครงการ 27 ก.พ. - 9 มี.ค. รวม 10 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลา

          ครม. มีมติอนุมัติให้ข้าราชการและพนักงานรัฐ ลาร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 27 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2569 รวม 10 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลา และได้รับเงินเดือนตามปกติ

วันหยุดข้าราชการ

          วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 93 รูป เพื่อน้อมอุทิศถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์พระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ

          ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2569 จำนวน 10 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลา เสมือนเป็นการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงาน และได้รับเงินเดือนตามปกติ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

          ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐ ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน และประชาชน ได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวทีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ รวมถึงได้มีโอกาสพัฒนาตนเองและทำความดีอันเป็นแบบอย่างแก่ชนรุ่นหลัง

ขอบคุณข้อมูลจาก ไทยคู่ฟ้า

