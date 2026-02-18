ครูสอนเลขสุดฮอต ทำโซเชียลแตก คนแห่อยากเรียนพิเศษ แต่ตอนนี้เปลี่ยนงานแล้ว

ภาพฮือฮา ครูสอนเลขสุดฮอตในไต้หวัน อวดภาพบิกินี่เซ็กซี่ในไทย ทำโซเชียลแตก คนแห่อยากเรียนพิเศษ แต่ตอนนี้ย้ายสายงานแล้ว
ภาพจาก Instagram kaikailing
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์มิเรอร์มีเดีย เผยเรื่องราวของ ไค่หลิง หรือ เคลลี่ (Kelly) อดีตครูสอนคณิตศาสตร์สาวไต้หวัน ที่มีใบหน้าและรูปลักษณ์ที่โดดเด่นแตกต่างจากภาพลักษณ์เดิม ๆ ของครูคณิตศาสตร์ไปอย่างสิ้นเชิง จนทำให้เธอได้รับความนิยมสนใจและกลายเป็นที่รู้จักบนโซเชียลมีเดีย โดยได้ฉายาว่า "ครูสอนเลขที่สวยที่สุด"
ล่าสุด เมื่อไม่นานมานี้ เคลลี่ ได้โพสต์ภาพถ่ายสุดฮอตบนอินสตาแกรมของเธอ ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 239,000 ฟอลโลเว่อร์ เป็นภาพถ่ายขณะเดินทางมาเที่ยวที่เกาะสมุย ประเทศไทย โดยสวมใส่ชุดบิกินี่สีดำสุดเซ็กซี่ เผยให้เห็นรูปร่างเพรียวบาง และสัดส่วนที่น่าดึงดูด เธอยืนโพสท่าอยู่ที่บนชายหาดท่ามกลางแสงแดดในบรรยากาศที่สวยงาม พร้อมกับเขียนแคปชั่นระบุว่า "เกาะสวรรค์"
โพสต์ของเธอสร้างความฮือฮา และทำให้ผู้ใช้โซเชียลหลายคนชื่นชอบ พากันเข้าไปกดถูกใจ และแสดงความคิดเห็นมากมาย และอดไม่ได้ที่จะกล่าวติดตลกในทำนองว่า "จู่ ๆ ก็อยากกลับไปเรียนคณิตศาสตร์" และ "อยากเรียนพิเศษ" พร้อมทั้งเรียกร้องให้เธอกลับมาเป็นคุณครูสอนอีกครั้ง บางรายกล่าวชื่นชมว่า "ที่นั่นคือสวรรค์ เพราะเธอคือนางฟ้า" และ "เทพธิดาครูสาว เสน่ห์ของเธอยังคงไม่มีใครเทียบได้"
เคลลี่เคยเป็นครูสอนในโรงเรียนรัฐบาล ระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย จนกระทั่งประสบความสำเร็จในเส้นทางอาชีพ ได้เป็นผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ในไต้หวัน เธอจึงตัดสินใจเปลี่ยนสายงาน ปัจจุบันเธอดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ และใช้ชีวิตอย่างมีสีสันและมั่นใจมากกว่าเดิม ได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายอย่างเต็มที่ ทั้งเล่นเปียโน วาดภาพ ออกกำลังกาย เดินป่า และตีกอล์ฟ
โดยในช่วงที่เธอเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ เธอได้รับเชิญไปออกรายการทอล์คโชว์ การปรากฏตัวที่น่าประทับใจของเธอ ที่แสดงให้เห็นถึงความสง่างามของหญิงสาวผู้มีศักยภาพด้วยมาตรฐานวิชาชีพ จึงยิ่งทำให้เธอได้รับความนิยมและเปล่งประกาย พลิกโฉมภาพลักษณ์ของครูสอนคณิตศาสตร์แบบเดิม ๆ ที่เคร่งขรึมและดูน่าเกรงขามไปอย่างสิ้นเชิง
ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media