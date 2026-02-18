HILIGHT
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แจงบาร์โค้ดบนลอตเตอรี่มีไว้ทำไม หลังคนโยงบัตรเลือกตั้ง

          กองสลากฯ แจงชัดที่มาบาร์โค้ดบนลอตเตอรี่ มีไว้เพื่อกันปลอมและเช็กความถูกต้องของงวดสลาก ยันระบุตัวตนคนซื้อไม่ได้ 

บาร์โค้ดบนลอตเตอรี่ มีไว้ทำไม
ภาพจาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

          จากกรณีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง ทำให้เกิดข้อกังวลว่าอาจทำให้เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้เลือก ซึ่งต่อมามีการแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์ของบางบุคคล เปรียบเทียบกับลอตเตอรี่ที่มีบาร์โค้ดเหมือนกัน

          เกี่ยวกับเรื่องนี้ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า ปัจจุบันเครื่องหมาย 2D บาร์โค้ด และเครื่องหมายบาร์โค้ด บนสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก แบบใบ มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการปลอมแปลงสลาก ให้ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้ว่าในสลากแต่ละใบ มีชุดข้อมูล เช่น งวดวันที่ หมายเลขสลาก ชุดสลาก เล่มสลาก ตรงกันกับที่ปรากฏบนใบสลากหรือไม่ ตลอดจนช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ซื้อหรือผู้รับซื้อรางวัล สามารถตรวจสอบหมายเลขสลากได้อย่างรวดเร็วผ่านแอปพลิเคชัน GLO LOTTERY เป็นต้น

บาร์โค้ดบนลอตเตอรี่ มีไว้ทำไม
ภาพจาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

          อย่างไรก็ตาม เครื่องหมาย 2D บาร์โค้ด และเครื่องหมายบาร์โค้ดดังกล่าว ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าใครเป็นผู้ซื้อหรือผู้ครอบครอง โดยผู้ซื้อสามารถแสดงความเป็นเจ้าของใบสลาก ด้วยการลงชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ไว้ด้านหลังสลาก รวมทั้งถ่ายรูปด้านหน้าและด้านหลังสลากที่ลงนามแล้วเก็บไว้ จดจำเลขสลาก เลขชุด และงวด เพื่อใช้แจ้งความกรณีสูญหาย หรือทำเรื่องอายัดกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ทั้งนี้ ผู้ขอรับรางวัลต้องลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

          "การสแกนเครื่องหมาย 2D บาร์โค้ด และเครื่องหมายบาร์โค้ด บนใบสลาก เป็นวิธีหนึ่งในอีกหลายวิธี ที่ใช้ในการตรวจสอบสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก แบบใบ ว่าเป็นสลากปลอมแปลงหรือไม่เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของสลาก เช่น เนื้อกระดาษ หมึก Anti Copy ลายน้ำ ตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้แนะนำไว้ในเว็บไซต์ www.glo.or.th อย่างครบถ้วนอีกด้วย"


