แอล เปิดปาก รับปมเหตุจากหึงเมีย ลั่นตนก็คน ไม่เคยขู่ รร. สงสารเด็กเลยมอบตัว

           แอล ชายคลั่งเปิดปาก รู้สึกผิดทำ นร. เดือดร้อน ก่อนตัดสินใจมอบตัว ยันตนก็คน ไม่เคยขู่ก่อเหตุในโรงเรียน ลั่นปมเหตุจากหึงเมีย 100% ชี้ถ้าทุกคนรู้ความจริง จะเป็นหนักกว่าตน

           ความคืบหน้ากรณี นายนพรัตน์ จีนโต หรือ แอล อายุ 30 ปี ก่อเหตุยิงใส่รถกู้ภัย ก่อนหลบหนีไปพร้อมอาวุธปืน มีการจับพ่อตาเป็นตัวประกัน ก่อนพ่อตาหลบหนีออกมาได้ ซึ่งต่อมามีการประกาศปิดโรงเรียนในพื้นที่ 2 จังหวัด โดยเฉพาะใน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 

           ล่าสุด (18 กุมภาพันธ์ 2569) เฟซบุ๊ก เรื่องเล่าเช้านี้ รายงานว่า ในเวลาประมาณ 15.55 น. นายนพรัตน์ เดินทางมาถึงกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเดินทางมาพร้อม พล.ต.ท. คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี ซึ่งเจ้าตัวได้ยกมือไหว้เมื่อมาถึง แต่ปฏิเสธการตอบคำถามกับสื่อมวลชน รวมถึงปิดปากไม่เปิดเผยถึงสาเหตุใด ๆ ในการก่อเหตุ 

           ต่อมา พล.ต.ท. สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผู้ช่วย ผบ.ตร. เปิดเผยว่า เหตุการณ์เกิดเมื่อนายนพรัตน์กับภรรยามีปากเสียงกันบริเวณริมถนน ในพื้นที่ จ.ชลบุรี จากนั้นทางกู้ภัยเข้าไปตักเตือน เนื่องจากเจ้าตัวยังมีโทสะเลยใช้อาวุธปืนยิงรถของกู้ภัย ทางตำรวจท้องที่จึงออกหมายจับไว้

           จากนั้นนายนพรัตน์หลบหนีกลับไปยังภูมิลำเนาเดิม ไปพบกับพ่อตาเพื่อจะให้ช่วยในด้านคดี จากนั้นมีปากเสียงกันเลยนำตัวพ่อตาติดรถไปด้วยระหว่างหลบหนี เมื่อทางพ่อตาสบโอกาสหลบหนีออกมาได้ ก็มาร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับนายนพรัตน์อีกข้อหา 

           ตอนนี้ นายนพรัตน์ เป็นผู้ต้องหา 2 คดี โดย 2 วันที่ผ่านมา ทางผู้นำท้องถิ่นได้ร่วมกับทางตำรวจ ช่วยเหลือกันเต็มที่เนื่องจากเป็นห่วงความปลอดภัยของประชาชนและสถาบันการศึกษา กระทั่งวันนี้ (18 กุมภาพันธ์) พล.ต.ท. คำรณวิทย์ ได้ขอกำลังตำรวจ 1 ชุด ในการไปนำตัวนายนพรัตน์มาดำเนินคดีตามกฎหมาย ตามหมายจับ

           ก็จะดำเนินคดีเรื่องการครอบครองและพกพาอาวุธปืน และความผิดเรื่องการหน่วงเหนี่ยวกักขังพ่อตา สำหรับอาวุธปืนและรถที่ใช้มีการตรวจยึดเป็นของกลางแล้ว 

           ด้าน พล.ต.ท. คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง เปิดเผยว่า ตนรู้จักครอบครัวนี้ ต้องขอบคุณนายนพรัตน์ที่ให้ความไว้วางใจ ติดต่อมาว่าจะขอมอบตัว โดยระบุเฉพาะเจาะจงว่าจะมอบตัวกับตน ซึ่งนายนพรัตน์ก็ให้ความร่วมมือดี แม้จะมีอาวุธปืนแต่ก็ไม่ได้มีพฤติกรรมต่อสู้ ตนไปรับตัวเองกับอีกคน ที่วัดสะพานสูง มีการพาไปยังจุดที่ซ่อนอาวุธในวัดก่อนจะนำตัวมาสอบสวน 

เปิดปากปมก่อเหตุ - รับสงสารเด็กเดือดร้อนเพราะ รร. ปิด


           ด้าน นายนพรัตน์ เปิดใจว่า สาเหตุที่ตัดสินใจมอบตัวเพราะเห็นเด็กนักเรียนหลาย ๆ โรงเรียน ลูกหลานตนก็ยังเรียนอยู่ เห็นว่ามันเดือดร้อนขนาดนี้เลยตัดสินใจมามอบตัวดีกว่า ส่วนตอนแรกที่ยังไม่มอบตัวเพราะยังไม่สบายใจ ว่าตำรวจชุดไหนเป็นยังไง 

           ทั้งนี้ นายนพรัตน์ยืนยันว่าไม่เคยโพสต์ข่มขู่ หรือบอกว่าจะก่อเหตุที่โรงเรียนแต่อย่างใด ไม่เคยคิดเลย ยอมรับว่าตนหลบหนีไปจริง แต่ไม่ได้ขู่โรงเรียน ตนก็คนเหมือนกัน คงไม่ถึงขนาดนั้น เข้าใจว่ากระแสข่าวอาจจะเป็นเพราะเขาอยากให้เรามอบตัว 

           ส่วนสาเหตุยอมรับว่ามาจากการหึงเมีย 100% พร้อมบอกว่าถ้าทุกคนรู้ความจริงอาจจะเป็นยิ่งกว่าตน ส่วนข้อมูลอื่น ๆ จะมีการให้การกับทางตำรวจต่อไป 

           ทั้งนี้ นายนพรัตน์ เผยว่าตนเองมีเรื่องหึงหวงเมีย โดยทะเลาะมีปากเสียงกันมาราวครึ่งเดือนแล้ว สาเหตุที่ไปยิงกู้ภัยเพราะเราทะเลาะกันอยู่ 2 คนผัวเมีย แล้วกู้ภัยก็มาเคาะกระจกถามว่า มีอะไรให้ค่อย ๆ คุยกัน ตนก็รู้ว่าเมียน่าจะแชร์ขอความช่วยเหลือไปบนโซเชียล  


