บราซิล เอกเมืองนนท์ งัดหลักฐานโต้พริตตี้สาว ยอมรับเคยมีความสัมพันธ์กับพริตตี้สาวจริง ปัดยืมเงินตามที่ถูกแฉ โต้กลับชัดบางข้อความถูกฝ่ายหญิงลบออก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อภิรักษ์ รบมานา
กลายเป็นประเด็นร้อนในวงการมวย กรณีพริตตี้สาวออกมาแฉนักชกดาวรุ่งเวทีดัง ว่ามีพฤติกรรมทักแชตตื้อขอยืมเงิน รวมถึงส่งข้อความเชิงชู้สาวไม่เหมาะสม โดยฝ่ายพริตตี้สาวอ้างว่า นักมวยรายดังกล่าวทักมาจีบหลังเจอกันที่คลับแห่งหนึ่งในจังหวัดกระบี่ ก่อนจะเริ่มขอยืมเงินในหลายโอกาส ทั้งค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าอินเทอร์เน็ต และค่าเดินทาง พร้อมระบุว่ามีข้อความลักษณะคุกคามทางคำพูด และมีปัญหาการทวงเงินคืน จนต้องออกมาเปิดเผยเรื่องราวผ่านโซเชียล
อย่างไรก็ตาม ล่าสุด (19 กุมภาพันธ์ 2569) บราซิล เอกเมืองนนท์ นักมวยที่ถูกพาดพิง โพสต์ชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว โดยยอมรับว่ารู้จักกับฝ่ายหญิงจริง และมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันมาระยะหนึ่ง ตั้งแต่ประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี 2568 พร้อมระบุว่า ทั้งคู่เคยไปไหนมาไหนด้วยกัน ก่อนจะเลิกราและหยุดพูดคุยกันในเวลาต่อมา
บราซิล ระบุด้วยว่า ในส่วนของข้อความแชตที่ถูกเผยแพร่นั้น ยอมรับว่ามีบางข้อความที่ไม่เหมาะสมจริง และขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ชี้แจงว่าการพูดคุยในลักษณะดังกล่าว เป็นการสนทนาระหว่างคนที่เคยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน ไม่ใช่การคุกคามฝ่ายเดียวตามที่ถูกกล่าวหา
ขณะเดียวกัน เจ้าตัวมีการเผยแชตและภาพของฝ่ายหญิงที่เคยสนิทกันจริง จากแชตพบว่าฝ่ายหญิงมีการพูดคุยสนิทสนม เคยชวนไปที่คอนโด ซึ่งหลังจากนั้นฝ่ายหญิงทำการบล็อกไป ก่อนจะปลอดบล็อกแล้วกลับมาลบข้อความบางส่วนไป ทำให้ฝ่ายชายมองว่าเรื่องราวที่ถูกนำเสนอ อาจไม่ใช่ภาพทั้งหมดของความสัมพันธ์
ส่วนประเด็นเรื่องเงิน บราซิลยืนยันว่า ไม่ได้เป็นการยืมเงินในลักษณะเป็นหนี้สิน แต่เป็นค่าใช้จ่ายเล็กน้อยระหว่างการใช้ชีวิตร่วมกัน เช่น การซื้อของกิน ซึ่งฝ่ายหญิงเป็นคนออกให้ และภายหลังเมื่อมีการทวงถาม ก็ได้โอนเงินคืนให้ครบแล้วก่อนที่เรื่องจะถูกโพสต์ลงโซเชียล โดยระบุว่า หนึ่งในจำนวนเงินที่เป็นประเด็นคือเพียง 311 บาท และอีกกรณี 500 บาท ที่มีการโอนคืนเพื่อยุติปัญหา นอกจากนี้ เจ้าตัวยังเผยว่า ก่อนที่เรื่องจะบานปลาย ฝ่ายหญิงได้มีการติดต่อไปยังพ่อของตน เพื่อทวงเงิน จนเกิดความเข้าใจผิดและความขัดแย้งตามมา
สุดท้ายนี้ ตนไม่ต้องการกล่าวโทษฝ่ายใด และยอมรับว่าตัวเองก็มีส่วนผิดในเหตุการณ์นี้ พร้อมขอโทษทีมงาน เพชรหนุ่มน้อย, น้าเอก เมืองนนท์ รวมถึงทุกคนที่ให้การสนับสนุน และอยากให้สังคมรับฟังเรื่องราวในมุมของตนด้วยเช่นกัน
