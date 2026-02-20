รพ. สัตว์ปวดใจ ลูกค้าให้ 3 ดาว เพราะไม่พอใจเรื่องนี้ ทั้งที่คนอื่นชอบ ใคร ๆ ก็อยากได้

โรงพยาบาลสัตว์ปวดใจ ลูกค้ามารักษากลับให้ 3 ดาว ทั้งที่บริการดี เนื่องจากไม่พอใจเรื่องนี้ที่สุด ทั้งที่เป็นเรื่องดีสำหรับลูกค้าคนอื่น ๆ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 กระปุกดอทคอม รายงานว่า ลูกค้ารายหนึ่งไปใช้บริการโรงพยาบาลสัตว์ พร้อมกับให้รีวิว 3 ดาวเนื่องจากเหตุผลที่ว่า หมอชวนคุยนาน มีคำถามเยอะ ทั้งที่บอกแล้วว่าจะรีบกลับไปทำงาน และจ่ายเงินได้ทุกราคาในสิ่งที่หมอทำ อีกทั้งสิ่งที่หมอถาม สามารถคุยผ่านโทรศัพท์ได้ จะต้องคุยแบบเห็นหน้าไปทำไม ถ้าหากเทียบโรงพยาบาลอื่น ใช้เวลา 10 นาที คุยกับหมอ 2-3 ประโยคพอ ถ้าสงสัยอะไรโทรศัพท์ถามทีหลังได้
ต่อมา เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลสัตว์เก็ทเวลล์ อยุธยา ศูนย์โรคหัวใจ-กระดูก รักษาสัตว์พิเศษ โพสต์ถึงเรื่องนี้ว่าหมอขอโทษจริง ๆ นะคะ ไม่รู้ว่ามีท่านใดรู้สึกแบบนี้อีกมั้ย แต่บางครั้งบางโรคจำเป็นต้องคุยต่อหน้า หมออยากให้เรารู้สึกว่าเรากำลังอยู่บนเส้นทางเดียวกันเพื่อดูแลน้องให้ดีที่สุด ไม่ว่าจะทางออกเรื่องการเงิน ชี้แจงราคา เราไหวแค่ไหน หมอช่วยได้แค่ไหน น้องเป็นอะไร รุนแรงระยะไหน จะสู้ต่อหรือจะแค่ประคับประคอง คุยในโทรศัพท์ได้ค่ะ แต่มันก็ไม่เหมือนคุยต่อหน้าจริง ๆ นั่นแหล่ะ
** น้องเป็นมะเร็งปอด เป็นมะเร็งในท้อง น้องไตวาย น้องเลือดจางรุนแรง น้องช็อกมา มีโอกาสจากไปตลอดเวลา แค่สิบนาที สองสามประโยคยังไม่พออธิบายสาเหตุ กลไกของโรคเลยค่ะ
ขออภัยหลาย ๆ ครั้งรู้สึกเหมือนกันว่าหลายท่านรอนาน ในช่วงเวลาที่เคสมาพร้อม ๆ กัน บางครั้งเร่งให้ได้ บางเคสเร่งไม่ได้ แต่อยากให้เข้าใจว่าตรวจนานเพราะตรวจจนครบ ตรวจละเอียด และจะอธิบายทุกอย่างให้คุ้มค่าเงินทุกบาทที่ทุกคนจ่ายมาแน่นอนค่ะ
และที่กล่าวมาทั้งหมด เราก็ยังน้อมรับคำติชม และขอชี้แจงจุดประสงค์ของโรงพยาบาลเพื่อแสดงจุดยืน ว่าเน้นดูแล รักษาน้อง ๆ เป็นสิ่งสำคัญที่สุด และจะพัฒนาต่อไปในเรื่องของการวินิจฉัย การอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เท่าที่ทำได้อย่างเต็มที่ค่ะ
ชาวเน็ตแทงสวนลูกค้า
ชาวเน็ตหลายคนอ่านข้อมูลทั้งสองฝ่าย ยอมรับว่า ชอบให้หมอคุยเยอะมากกว่า จะได้เคลียร์ ๆ แสดงถึงความใส่ใจ บางโรคมันคุย 10 นาทีไม่ได้จริง ๆ อีกทั้งประวัติของลูกค้ารายนี้ ก็ไม่เคยให้ดาวใคร 5 ดาวอยู่แล้ว ดังนั้นหมอสบายใจได้