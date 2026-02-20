ย้อนไทม์ไลน์ มอลลี่ ไซบีเรียนถูกเผากลับดาวหมา แม่น้องโพสต์เศร้า ลูกสู้มาเยอะแล้ว

เปิดไทม์ไลน์บีบหัวใจ น้องมอลลี่ สุนัขไซบีเรียนถูกราดน้ำมันเผาทั้งเป็น ก่อนจากไปอย่างสงบ เจ้าของโพสต์อาลัยสุดเศร้า ลูกสู้มาเยอะแล้ว
กลายเป็นเรื่องสะเทือนใจคนรักสัตว์ทั่วประเทศ สำหรับกรณีของ มอลลี่ สุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี เพศเมีย อายุประมาณ 2 ปี ที่ถูกคนร้ายก่อเหตุอย่างโหดเหี้ยม ราดน้ำมันแล้วจุดไฟเผา จนได้รับบาดเจ็บสาหัส ก่อนล่าสุดจะเสียชีวิตลงอย่างสงบ ท่ามกลางความโศกเศร้าของเจ้าของและผู้ติดตามเรื่องราว
จุดเริ่มต้น มอลลี่ หายออกจากบ้านกลางเดือนกุมภาพันธ์
เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2569 โดย มอลลี่ สุนัขที่ครอบครัวเลี้ยงไว้ในพื้นที่ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา หายออกจากบ้าน ช่วงเวลาระหว่างวันที่ 12–13 กุมภาพันธ์ ก่อนที่เจ้าของจะพยายามตามหาอย่างต่อเนื่อง
กระทั่งช่วงคืนวันที่ 14 ต่อเนื่องเช้ามืดวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พลเมืองดีพบมอลลี่ในสภาพนอนหมดแรงอยู่ใกล้สระน้ำ มีบาดแผลถูกไฟไหม้ทั่วร่าง หลังถูกคนร้ายราดเชื้อเพลิงแล้วจุดไฟเผาอย่างโหดร้าย พลเมืองดีจึงเร่งช่วยเหลือและนำตัวส่งโรงพยาบาลสัตว์ทันที ขณะที่เจ้าของเดินทางเข้าแจ้งความกับตำรวจ สภ.เมืองสงขลา เพื่อให้ติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tonlew Yanika
อาการวิกฤต ต้องถ่ายเลือด เสี่ยงเสียชีวิต
หลังเข้ารับการรักษา มอลลี่ ต้องได้รับการถ่ายเลือด และอยู่ในการดูแลอย่างใกล้ชิดของทีมสัตวแพทย์ แม้ความดันและอุณหภูมิร่างกายจะอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่สัตวแพทย์ตรวจพบภาวะลิ่มเลือดอุดตันจากการติดเชื้อในกระแสเลือด ทำให้ไม่พบชีพจรบริเวณขาด้านขวา และมีความเสี่ยงสูงถึงขั้นเสียชีวิต
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์
ต่อมาในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ นับเป็นข่าวดีที่สร้างความซาบซึ้งแก่ครอบครัว เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระเมตตารับมอลลี่ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ โดยเตรียมนำตัวไปรักษาต่อที่กรุงเทพมหานคร ด้วยเครื่องบินของกองทัพอากาศ ครอบครัวและผู้ติดตามต่างมีความหวังว่า มอลลี่จะมีโอกาสรอดชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tonlew Yanika
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tonlew Yanika
ข่าวเศร้า เช้าวันที่ 20 กุมภาพันธ์ มอลลี่จากไปอย่างสงบ
แต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น เมื่อช่วงเช้าวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 เวลาประมาณ 08.00 น. เจ้าของได้รับแจ้งจากสัตวแพทย์ว่า "มอลลี่" เสียชีวิตลงแล้ว ก่อนที่จะได้เดินทางไปรักษาต่อในกรุงเทพมหานคร การจากไปครั้งนี้สร้างความเสียใจอย่างมากให้กับครอบครัวและคนรักสัตว์ ที่เฝ้าติดตามอาการมาตลอดหลายวัน
เจ้าของมอลลี่โพสต์สุดเศร้า แม่จะทำเพื่อน้องให้ดีที่สุด
เจ้าของน้องมอลลี่โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Tonlew Yanika ระบุว่า "น้องหมามอลลี่ หมดทุกข์ ไม่เจ็บ ไม่ปวด ไม่ทรมานอีกแล้วนะลูก มอลลี่ลูกสู้มาเยอะแล้ว ถึงเวลาพักผ่อนแล้วนะคะ แม่จะทำเพื่อน้องให้ดีที่สุด ส่งน้องมอลลี่ของแม่สู่สวรรค์ ให้น้องไปวิ่งเล่นอย่างมีความสุขนะลูก
มอลลี่สู้จนสุดทาง แม่กับป๊าก็สู้ ทีมสัตวแพทย์ก็สู้จนถึงที่สุดแล้ว ทุกคนก็สู้เพื่อลูกจนสุดทาง ขอบุญบารมีที่แม่มีอยู่ทั้งหมด ส่งลูกมอลลี่ไปสู่สรวงสวรรค์ ในที่ที่ไม่มีใครทำร้ายลูกได้อีกนะคะ"
ตำรวจเร่งล่าตัวผู้ก่อเหตุ สังคมรอความยุติธรรม
ขณะเดียวกัน ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา และ สภ.เมืองสงขลา ได้เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดและรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อระบุตัวผู้ก่อเหตุ หลังจากคดีนี้กลายเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สังคมจับตามอง โดยต่างเรียกร้องให้ติดตามจับกุมผู้กระทำผิดโดยเร็ว รวมทั้งต้องการทราบถึงสาเหตุว่าทำไมต้องทำเรื่องโหดร้ายกับน้องหมาเช่นนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tonlew Yanika