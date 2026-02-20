HILIGHT
ประกาศเซ้งร้านยาทำเลดี ฐานลูกค้าแน่น ราคา 1.2 ล้าน ไขปริศนา ดีแบบนี้ทำไมยังเซ้ง

          ประกาศเซ้งร้านยาทำเลดี ฐานลูกค้าแน่น ราคา 1.2 ล้าน คนสงสัยแบบนี้ทำไมเซ้ง ซึ่งร้านก็ให้เหตุผลมาแล้ว




เซ้งร้านขายยา

          วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ประกาศเซ้งร้านยาทำเลดี ฐานลูกค้าแน่น หลังจากร้านเพิ่งเปิดมา 8 เดือน ราคา 1.2 ล้านบาทแบบรวมยาเรียบร้อย มีรายละเอียดทั้งหมดดังนี้

          ร้านเปิดมา 8 เดือน ต่อใบอนุญาต ปี 2569 แล้ว เข้าร่วมโครงการ Telepharmacy, pharmcare มี Line official // เพจ Facebook ที่สำคัญลูกค้าโซนนี้น่ารัก เป็นมิตร มีหลากหลายกลุ่มอาชีพ และหลายช่วงวัย (กลุ่มลูกค้ามีตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ) อีกทั้งยังมีลูกค้าขาจรและลูกค้าชาวต่างชาติ

ทำเล :

          - ร้านยาอยู่ในโครงการแห่งหนึ่ง มีร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร ฯลฯ มีที่จอดรถ ด้านหลังมีโรงแรมที่มีลูกค้าไทยและชาวต่างชาติมาพักตลอดเนื่องจากอยู่ใกล้สนามบิน

          - ปากทางติดกับถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ เห็นร้านตั้งแต่ถนนใหญ่ ในซอยมีหมู่บ้านมากกว่า 10 โครงการ และมีหมู่บ้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ประชากรหนาแน่นและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

          - มีรถสัญจรผ่านไปมาตลอด เนื่องจากเป็นทางตัดไปถนนเลียบมอเตอร์เวย์กรุงเทพ-ชลบุรี

          - มีคลังสินค้า โกดังและบริษัทในซอยหลายแห่ง จึงมีกลุ่มลูกค้าวัยทำงาน

          - ที่สำคัญร้านอาหารเยอะ ไม่ต้องกังวลเรื่องของกิน อิ่มท้อง มีแรงขายยาตลอดทั้งวัน

          - จำนวนบิล 50-80 บิล/วัน

          - เซ้ง 1.2M (รวมยาและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง)

          - ค่าเช่า 34k/เดือน


          เหมาะกับเภสัชกรที่ต้องการเปิดร้านยา หรือผู้ที่ต้องการลงทุนธุรกิจร้านยา
ถือกระเป๋าเข้ามาพร้อมเปิดร้านต่อได้ทันทีค่ะ

          เหตุผลที่เซ้ง : ต้องการมีเวลาส่วนตัวและมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้น เนื่องจากตอนทำร้านตั้งใจทำ ปูมาดีมาก ๆ เปิดทุกวัน 8:00-21:00 น. ไม่เคยปิดก่อนเวลา ลูกค้ามาตอนไหนก็เปิดตลอด ทำให้มีฐานลูกค้าแน่นและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

          ขอส่งต่อให้เภสัชกรที่พร้อมเริ่มงาน ยิ่งทำเยอะยิ่งได้เยอะ คืนทุนไวค่า



เซ้งร้านขายยา

เซ้งร้านขายยา




