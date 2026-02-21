10 อันดับประเทศน่าอยู่หลังเกษียณ ปี 2569 ไทยทะยาน Top 4 เวียดนามเบียดแซงอินโดฯ

Capital สื่อฝรั่งเศส เผยรายการจัดอันดับ 10 ประเทศน่าอยู่ที่สุดหลังเกษียณ ปี 2569 ไทยทะยานขึ้น Top 4 - เวียดนามเบียดแซงอินโดนีเซีย
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2569 เว็บไซต์ Capital นิตยสารของฝรั่งเศส ได้เผยแพร่รายงานการจัดอันดับ 10 ประเทศที่ดีที่สุดสำหรับผู้เกษียณอายุ หลังจากการทำงานมาอย่างยาวนานและเหน็ดเหนื่อย ประจำปี 2569 จากการจัดอันดับโดยองค์กรเพื่อการเกษียณ Retraite sans Frontières ที่ให้ความช่วยเหลือสำหรับชาวฝรั่งเศสที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปใช้ชีวิตหลังเกษียณในต่างประเทศ
โดยการจัดอันดับนี้อ้างอิงตามเกณฑ์ต่าง ๆ หลายปัจจัย ได้แก่ค่าครองชีพ ซึ่งสำคัญที่สุดคิดเป็น 20 เปอร์เซ็นต์, สภาพอากาศ เป็นปัจจัยสำคัญอันดับรองลงมา คิดเป็น 15 เปอร์เซ็นต์, ตามมาด้วยระบบการดูแลทางการแพทย์ ความปลอดภัย และการเดินทางเข้าถึง คิดเป็น 10 เปอร์เซ็นต์ รวมไปถึงปัจจัยเพิ่มเติมอื่น ๆ อาทิ คุณภาพชีวิต มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม อาหาร และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
10 ประเทศน่าอยู่ที่สุดหลังเกษียณ ปี 2569
1. โปรตุเกส
2. สเปน
3. กรีซ
4. ประเทศไทย
5. มอริเชียส
6. โมร็อกโก
7. ตูนิเซีย
8. เซเนกัล
9. เวียดนาม
10. บาหลี อินโดนีเซีย
โดยรายงานเผยว่า ประเทศไทย ติดอยู่ในอันดับแรกสำหรับประเทศนอกทวีปยุโรป และเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย สาเหตุหลักมาจากค่าครองชีพที่ต่ำอย่างน่าทึ่ง โดยต่ำกว่าฝรั่งเศสมากถึงประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ พอล เดลาฮูตร์ ผู้ก่อตั้งองค์กร Retraite sans Frontières อธิบายว่า ประเทศไทยมีระบบการดูแลทางการแพทย์ และโครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนาอย่างสูง มีโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพสูงระดับโลก รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อาหาร และบรรยากาศความเป็นมิตร แม้ว่าเรื่องระยะทาง และความกังวลเรื่องความปลอดภัยอาจเป็นอุปสรรคสำหรับผู้เกษียณอายุบางส่วนก็ตาม
ส่วนประเทศเวียดนาม เป็นประเทศที่น่าจับตา เนื่องจากไม่เคยติดอยู่ใน 10 อันดับแรก แต่ในปีนี้ กลับพุ่งขึ้นมาอยู่ที่อันดับ 9 กลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับผู้เกษียณอายุ แซงหน้าบาหลี ในอินโดนีเซีย ที่ตกไปอยู่อันดับที่ 10 แม้ว่าเวียดนามอาจเสียเปรียบเล็กน้อยในแง่ของกำลังซื้อเมื่อเทียบกับบาหลี แต่ในด้านโครงสร้างพื้นฐานและการดูแลทางการแพทย์ดีกว่า เนื่องจากประเทศกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว
ขอบคุณข้อมูลจาก Capital