จ๋า ธนนนท์ ภรรยา อนุทิน โพสต์ปลื้มปีติ รับเสด็จ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทอดพระเนตรผ้าไทย

          จ๋า ธนนนท์ ภรรยา อนุทิน ชาญวีรกูล โพสต์แสดงความปลาบปลื้ม เข้ารับเสด็จ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการผ้าไทย  

จ๋า ธนนนท์ ภรรยา อนุทิน
ภาพจาก Instagram jaa.thananon

          วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 จ๋า ธนนนท์ ภรรยา อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้โพสต์อินสตาแกรม แสดงความปลื้มปีติที่ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา อย่างใกล้ชิด ในโอกาสเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการภูมิปัญญาผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชนภาคใต้    

จ๋า ธนนนท์ ภรรยา อนุทิน
ภาพจาก Instagram jaa.thananon

          โดย จ๋า ได้โพสต์ข้อความ ระบุว่า "ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคใต้ พร้อมพระราชทานผ้าลายพระราชทานบุปผาบรมราชินีนาถ ประเภทผ้าบาติก แก่ผู้แทนหน่วยงาน คณะทูต ผู้ประกอบการ และศิลปินหัตถกรรมไทย

จ๋า ธนนนท์ ภรรยา อนุทิน
ภาพจาก Instagram jaa.thananon

จ๋า ธนนนท์ ภรรยา อนุทิน
ภาพจาก Instagram jaa.thananon

          ทรงพระดำเนินทอดพระเนตรผลงานจากกลุ่มผู้ผลิตและวิสาหกิจชุมชน และพระราชทานพระวินิจฉัยพร้อมแนวทางพัฒนาต่อยอด ตามแนวพระดำริ ผ้าไทยใส่ให้สนุก เพื่อสร้างคุณค่า เพิ่มรายได้ และยกระดับภูมิปัญญาผ้าไทยอย่างยั่งยืน" 

จ๋า ธนนนท์ ภรรยา อนุทิน
ภาพจาก Instagram jaa.thananon

จ๋า ธนนนท์ ภรรยา อนุทิน
ภาพจาก Instagram jaa.thananon

จ๋า ธนนนท์ ภรรยา อนุทิน โพสต์ปลื้มปีติ รับเสด็จ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทอดพระเนตรผ้าไทย โพสต์เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 12:04:04 1,485 อ่าน
