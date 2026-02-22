จ๋า ธนนนท์ ภรรยา อนุทิน โพสต์ปลื้มปีติ รับเสด็จ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทอดพระเนตรผ้าไทย

จ๋า ธนนนท์ ภรรยา อนุทิน ชาญวีรกูล โพสต์แสดงความปลาบปลื้ม เข้ารับเสด็จ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการผ้าไทย
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 จ๋า ธนนนท์ ภรรยา อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้โพสต์อินสตาแกรม แสดงความปลื้มปีติที่ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา อย่างใกล้ชิด ในโอกาสเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการภูมิปัญญาผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชนภาคใต้
โดย จ๋า ได้โพสต์ข้อความ ระบุว่า "ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคใต้ พร้อมพระราชทานผ้าลายพระราชทานบุปผาบรมราชินีนาถ ประเภทผ้าบาติก แก่ผู้แทนหน่วยงาน คณะทูต ผู้ประกอบการ และศิลปินหัตถกรรมไทย
ทรงพระดำเนินทอดพระเนตรผลงานจากกลุ่มผู้ผลิตและวิสาหกิจชุมชน และพระราชทานพระวินิจฉัยพร้อมแนวทางพัฒนาต่อยอด ตามแนวพระดำริ ผ้าไทยใส่ให้สนุก เพื่อสร้างคุณค่า เพิ่มรายได้ และยกระดับภูมิปัญญาผ้าไทยอย่างยั่งยืน"
