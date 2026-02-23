HILIGHT
พยากรณ์อากาศ 23 ก.พ. เปิด 35 จังหวัดส่อเจอพายุฤดูร้อน วันนี้เตรียมรับมือ

 
          พยากรณ์อากาศ 23 ก.พ. เปิด 35 จังหวัดส่อเจอพายุฤดูร้อน จะได้เตรียมรับมือ คาด อาจจะต้องเจออีกหลายวัน

สภาพอากาศ

          วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศประจำวันนี้ รายละเอียดมีทั้งหมดดังนี้ 

          พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง รวมถึงฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นได้ บางพื้นที่ เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศจีนตอนใต้แล้ว คาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ในวันนี้ (23 ก.พ. 69) ส่งผลทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และอ่าวไทย

          ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผล และเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนไว้ด้วย

          สำหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เนื่องจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทย ตอนล่างมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

          ฝุ่นละอองในระยะนี้ ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมาก เนื่องจากมีการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์อ่อนถึงปานกลาง

เปิดรายชื่อจังหวัดที่มีโอกาสเจอพายุฤดูร้อน

          แม่ฮ่องสอน ตาก กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เลย หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร นครสวรรค์ อุทัยธานี ลพบุรี สระบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ กรุงเทพฯ และปริมลฑล ร้อยละ 10 ของพื้นที่


พยากรณ์อากาศ 23 ก.พ. เปิด 35 จังหวัดส่อเจอพายุฤดูร้อน วันนี้เตรียมรับมือ โพสต์เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08:59:40 4,191 อ่าน
