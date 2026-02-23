เปิดเหตุสลด รถนักท่องเที่ยวตกทะเลสาบที่ลึกที่สุดในโลก สังเวย 8 ชีวิต ทริปมรณะ

เปิดเหตุสลด รถนักท่องเที่ยวชาวจีนทะลุน้ำแข็ง ตกทะเลสาบที่ลึกที่สุดในโลก สังเวย 8 ชีวิต โศกนาฏกรรมทริปมรณะ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 สำนักข่าวเอพี รายงานเหตุโศกนาฏกรรมสลด รถบัสของนักท่องเที่ยวชาวจีนประสบอุบัติเหตุตกลงไปในรอยแยกน้ำแข็ง บริเวณทะเลสาบไบคาล ประเทศรัสเซีย ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในโลก ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 8 ราย
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา รถบัสคันหนึ่งซึ่งบรรทุกนักท่องเที่ยวสัญชาติจีน ได้ขับข้ามทะเลสาบที่แข็งตัว กระทั่งเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุ รถได้ตกลงไปในรอยแยกน้ำแข็งที่มีความกว้าง 3 เมตร ก่อนที่รถจะจมลงสู่ก้นทะเลสาบ ซึ่งในบริเวณดังกล่าวมีความลึกราว 18 เมตร
ทางเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเข้าปฏิบัติการดำน้ำเพื่อค้นหาและช่วยเหลือ โดยใช้อุปกรณ์กล้องใต้น้ำ ทั้งนี้พบว่า มีชาวจีนรายหนึ่งสามารถหลบหนีออกมาจากรถบัสคันที่ประสบเหตุได้ จากนั้นในเวลาต่อมา เจ้าหน้าที่ได้กู้ร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาจากใต้น้ำ 8 ราย ระบุว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน 7 ราย และคนขับรถชาวรัสเซีย 1 ราย โดยหนึ่งในนั้นเป็นเด็กอายุ 14 ปี
สำนักงานอัยการประจำภูมิภาคอีร์คุตสค์ได้ดำเนินการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าว โดยเบื้องต้นทาง สำนักงานการท่องเที่ยวท้องถิ่น ระบุว่า รถบัสนักท่องเที่ยวคันดังกล่าวดำเนินการโดยผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดทะเบียน
อิกอร์ โคบเซฟ ผู้ว่าราชการภูมิภาคอีร์คุตสค์ ได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสีย พร้อมทั้งเรียกร้องให้นักท่องเที่ยวใช้บริการเฉพาะบริษัททัวร์ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น "ผมขอเตือนอีกครั้งว่า การออกไปบนผิวน้ำแข็งของทะเลสาบไบคาลนั้น ไม่เพียงแค่ถูกห้ามในขณะนี้ แต่ยังเป็นอันตรายถึงชีวิต"
ทะเลสาบไบคาล (Lake Baikal) อยู่บริเวณตอนใต้ของไซบีเรีย ประเทศรัสเซีย เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ลึกที่สุดในโลก จุดที่มีความลึกที่สุดลึกถึง 1,640 เมตร ถือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของรัสเซีย โดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางไปเที่ยวรัสเซียเพิ่มขึ้นมาก หลังจากเริ่มใช้มาตรการยกเว้นวีซ่าระหว่างสองประเทศ
อย่างไรก็ดี ทะเลสาบดังกล่าวมักจะกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาวจัด และเคยเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงหลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เมื่อช่วงปลายเดือนมกราคม มีนักท่องเที่ยวชาวจีน 1 ราย เสียชีวิต หลังจากรถที่เขานั่งมาพลิกคว่ำบนผิวน้ำแข็งของทะเลสาบ
ขอบคุณข้อมูลจาก AP, BBC, The Straits Times