ถกเถียงสนั่นโซเชียล คนไทยเปิดประสบการณ์ กินข้าวมันไก่สิงคโปร์สูตรดั้งเดิม แต่พากันซูมดูที่สีเนื้อไก่
เฟซบุ๊ก Usada Klinbhiboon ได้โพสต์ในกลุ่ม ชมรมคนรักข้าวมันไก่ ซึ่งเป็นภาพตอนไปนั่งกินร้านอาหารที่สิงคโปร์ สั่งเมนูข้าวมันไก่สูตรดั้งเดิมของเชฟประจำร้าน ใช้วิธีต้มแบบโบราณแท้และเป็นสูตรลับที่เผยที่ไหนไม่ได้ พร้อมทั้งรีวิวว่า เนื้อไก่นุ่ม หวาน และหอมมาก แต่งานนี้ทำเอาชาวเน็ตพากันสนใจไปที่สีของเนื้อไก่ซะมากกว่า เปิดประเด็นถกเถียงสนั่น บอกเนื้อไก่ต้มไม่สุกบ้าง และมีบางคนบอกว่ามันสุกอยู่แล้ว แต่เพียงแค่เนื้อไก่เป็นสีแดงเท่านั้น
ภาพจากเฟซบุ๊ก Usada Klinbhiboon