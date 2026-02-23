HILIGHT
คนไทยเปิดประสบการณ์ กินข้าวมันไก่สิงคโปร์สูตรดั้งเดิม แต่พากันซูมดูที่สีเนื้อไก่

           เฟซบุ๊ก Usada Klinbhiboon ได้โพสต์ในกลุ่ม ชมรมคนรักข้าวมันไก่ ซึ่งเป็นภาพตอนไปนั่งกินร้านอาหารที่สิงคโปร์ สั่งเมนูข้าวมันไก่สูตรดั้งเดิมของเชฟประจำร้าน ใช้วิธีต้มแบบโบราณแท้และเป็นสูตรลับที่เผยที่ไหนไม่ได้ พร้อมทั้งรีวิวว่า เนื้อไก่นุ่ม หวาน และหอมมาก แต่งานนี้ทำเอาชาวเน็ตพากันสนใจไปที่สีของเนื้อไก่ซะมากกว่า เปิดประเด็นถกเถียงสนั่น บอกเนื้อไก่ต้มไม่สุกบ้าง และมีบางคนบอกว่ามันสุกอยู่แล้ว แต่เพียงแค่เนื้อไก่เป็นสีแดงเท่านั้น
ข้าวมันไก่

ภาพจากเฟซบุ๊ก Usada Klinbhiboon
คนไทยเปิดประสบการณ์ กินข้าวมันไก่สิงคโปร์สูตรดั้งเดิม แต่พากันซูมดูที่สีเนื้อไก่ อัปเดตล่าสุด 23 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 09:41:01
